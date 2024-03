Montero amenaza la fortaleza del UCAM en el Palacio

El muro levantado por el UCAM Murcia CB esta temporada en el Palacio de los Deportes es una parte importante de la fórmula que le ha llevado a ocupar la cuarta plaza de la ACB a estas alturas de la temporada. El conjunto universitario está rozando el billete que le permita disputar su segundo play off de la Liga Endesa, algo que no consigue desde 2016, pero esta vez quiere hacerlo por la puerta grande. Es el único equipo, junto al Gran Canaria, que cuenta con once triunfos en casa en la competición en trece partidos como local y es consciente de la importancia de que esto se mantenga para acabar logrando el objetivo que persigue. No obstante, este domingo (17.00 horas, Movistar +) recibe la visita de un Morabanc Andorra que si bien no es un rival con muchas victorias a domicilio en su bolsillo, sí que cuenta con armas suficientes para crear problemas a los de Sito Alonso.

Su principal baza es la de un Jean Montero que es uno de los jugadores más destacados durante la presente temporada en la máxima competición. El base dominicano, que ya creó bastantes problemas al UCAM en el partido de la primera vuelta que se acabó adjudicando el cuadro andorrano, es el segundo mejor valorado de la ACB con una media de 19,2 y tan solo ligeramente superado por el ala-pívot Chima Moneke (19,7), del Baskonia.

A sus 20 años de edad, Montero ha irrumpido en la Liga Endesa en su tercera temporada, la primera completa, tras pasar anteriormente por el Gran Canaria (temporada 20-21) y el Real Betis (2022-2023). De hecho, debutó con el conjunto andaluz ante los universitarios la pasada temporada, logrando la victoria con su nuevo equipo en San Pablo. Su influencia en el juego del Moranbanc Andorra es clave para su lucha en busca de la permanencia, ya que el conjunto andorrano visita el Palacio con tan solo un colchón de dos victorias por encima de los puestos de descenso.

Además de ser uno de los jugadores más valorados, Jean Montero es el tercero que más anota de la ACB. Sus 18 puntos ante el Casdemont Zaragoza fueron claves la pasada jornada para lograr el triunfo para el Morabanc Andorra, tras cuatro jornadas consecutivas cayendo, y presenta una media de 15,1 puntos por encuentro, los mismos que Andres Feliz, del Joventut, y tan solo superado por Markus Howard (18,7), del Baskonia.

En esta misma faceta también destaca Dylan Ennis por parte del UCAM Murcia, quien ocupa el quinto puesto de este ránking de la ACB con 14,9 puntos de media por encuentro. Pero es que, además, el joven base del Andorra es el máximo recuperador de la competición con una media de 2,1 robos por encuentro. Un aspecto a tener en cuenta para el partido del domingo, ya que el equipo murciano es el equipo que más recuperaciones realiza. Por lo que la presencia del base será una amenaza en todos los aspectos para el juego exterior del UCAM, que cuenta la baza defensiva de Jonah Radebaugh.