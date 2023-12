Cuando el pasado mes de agosto empezaron a sonar para el Real Murcia nombres de futbolistas como Ángel Montoro y Tomás Pina, los aficionados granas no dudaron en frotarse las manos. Nadie se detuvo a pensar que los dos últimos meses del valenciano en el Oviedo habían sido nulos por sus problemas físicos. Tampoco que el ciudarealense llegaba de una liga muy inferior como es la china. No solo los seguidores murcianos obviaron los contras, entre ellos la edad de ambos, también Javier Recio, director deportivo, se dejó llevar por los nombres de ambos futbolistas, tirando la casa por la ventana para contratarles.

Solo tres meses después, tanto Ángel Montoro como Tomás Pina son dos de las grandes decepciones de un Real Murcia decepcionante en Primera RFEF. Tal es su bajo rendimiento tras dieciséis jornadas ligueras disputadas, que el valenciano y el de Ciudad Real están prácticamente sentenciados tanto por el técnico como por la grada, siendo dos de los nominados a salir en el próximo mercado invernal siempre y cuando Felipe Moreno esté dispuesto a sacar la chequera para rescindir los contratos ‘millonarios’ firmados en agosto.

Pero como no hay dos sin tres, el central Marcos Mauro, otro de los fichajes más aplaudidos por los aficionados pese a que llegaba de apenas disputar ocho partidos con el Ibiza por sus numerosos problemas físicos, es otro que en apenas unos meses ha cambiado su condición, siendo una de las grandes decepciones en la zaga y viéndose superado hasta por Andrés López, futbolista del filial.

Ni Ángel Montoro, ni Tomás Pina, ni Marcos Mauro entraron este domingo en el once titular de Pablo Alfaro. Aunque todos ellos estaban disponibles para el técnico, el maño prefirió otras alternativas. Pero es que en la segunda parte solo tuvo unos minutos el ciudarealense, que saltó al terreno de juego en el 87.

Este último es el que más ha acusado el cambio de entrenador, perdiendo el estatus que tenía con Gustavo Munúa. Para el uruguayo, aunque Pina no era determinante en el juego, aunque su forma física bajaba las revoluciones del centro del campo, el ex del Alavés era indiscutible. De hecho, jugó de titular todas las jornadas que estuvo disponible. Solo se perdió el choque inicial ante el Recreativo Granada, al estar prácticamente recién aterrizado en Murcia; y luego los de Algeciras y Mérida, ambos por sanción. De sumar hasta siete titularidades con Munúa, Pina ha pasado a ser uno de los fijos del banquillo con Alfaro.

Pese a que el maño apostó por él en su primer once, ante el Real Madrid Castilla, en los demás encuentros ha sido suplente. Contra el Intercity no viajó por un proceso gripal, frente al Málaga saltaba en el 45 para sustituir al lesionado Isi Gómez, en Huelva solo sumó 27 minutos y este domingo su participación fue de tres minutos.

Con el mercado invernal a las puertas, puede que Tomás Pina esté viviendo sus últimos días como grana, algo que también sucede con un Ángel Montoro cuya participación en este primer tramo de la temporada ha sido testimonial. Lo confirman los 318 minutos que ha jugado. 75 minutos acumula en las últimas trece jornadas, solo 28 desde que Alfaro llegó al banquillo. Aunque ya está totalmente recuperado de los problemas físicos que le impidieron participar en hasta cinco jornadas, el centrocampista se ha vuelto invisible para el técnico maño, quien no le ha dado ni un minuto en los choques frente al Intercity, Málaga y Antequera. Y contra el Huelva no fue convocado.

No muchos más minutos suma Marcos Mauro. 618 minutos acumula como grana, 618 minutos que han servido para que la afición le sentencie por sus numerosos errores. No solo no ha dado la talla en el campo, es que pasa más tiempo lesionado que en el césped. Hasta seis partidos se ha perdido por estar en la enfermería. Un handicap muy importante para un equipo con una defensa de mentirijilla.

Esta tarde se celebra la Junta de Accionistas del ‘Plan de Reestructuración’

El Real Murcia celebrará esta tarde a partir de las seis en Nueva Condomina la Junta Extraordinaria de Accionistas en la que se someterá a votación el Plan de Reestructuración. La cita será un simple trámite, ya que no se necesita el visto bueno de los accionistas para llevar a cabo el mencionado plan.

Además, pese a que se opusieran los más pequeños, Felipe Moreno saldría ganador al ser el accionista mayoritario. Ese Plan de Reestructuración implicará la entrada del Real Murcia en un nuevo concurso de acreedores, en el que se llevarán a cabo quitas de hasta un 95%.

Además, se reducirá el capital a cero, lo que significará que todos los accionistas perderán sus títulos. Posteriormente se llevará a cabo una nueva ampliación, que coronará a Felipe Moreno como el dueño absoluto del club murcianista, acabando con el movimiento que en 2018 atrajo a más de 20.000 pequeños accionistas, que pusieron su dinero para ayudar a la entidad grana.

Habrá que ver si alguno de los accionistas perjudicados por esta medida anuncia que impugnará la Junta, sumándose a Mauricio García de la Vega, que, como ya explicó en este diario la pasada semana, tomará medidas legales contra la cita, manteniéndose en la línea de los últimos años. La cita comenzará a las seis de la tarde.