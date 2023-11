La Copa de S. M. El Rey le llega al Fútbol Club Cartagena en el peor momento posible. Colista en liga, en una racha negativa interminable y con la afición de uñas contra la directiva que ha conducido al equipo a esta situación. La cuarta temporada del club en el fútbol profesional está siendo una pesadilla y el compromiso copero de primera ronda no parece más que un obstáculo en medio del desánimo y la resignación por un descenso casi certificado en el mes de octubre. Contra todo eso quiso revelarse ayer Julián Calero, entrenador albinegro, en la rueda de prensa previa al choque de este mediodía. Pidió ilusión, puso en valor a la competición y a su rival y adelantó el plan del equipo en tierras extremeñas.

«Sólo hay desilusión para el que lo quiere ver así. Siempre tiene que haber ilusión en la vida y el que no la tenga, que abandone el barco», aseguró Calero en su primera intervención ante los medios. «La situación no es buena ni es la que queremos, pero hay que tener ganas e ilusión porque, sin eso, no tienes nada», añadió. El preparador no sólo quiere ganarse el pase a la siguiente ronda, sino también coger impulso para el reto en liga. «Tenemos la esperanza de que el partido nos sirva, no sólo para pasar la eliminatoria, sino también para reforzar esa debilidad moral que podemos tener en este momento», confirmó.

Sobre el CD Azuaga, rival de Tercera RFEF con el que emparejó el sorteo al FC Cartagena, Julián demuestra un estudio concienzudo. «Vamos a jugar contra un equipo que hace bien las cosas y tenemos que competir bien. El Azuaga quedó segundo el año pasado, tiene jugadores que están bien como Carlos, Garrido, Bertolucci o Domínguez. Intentan jugar bien al fútbol dentro de la humildad de un equipo de Tercera RFEF y como no hagas bien las cosas tendrás problemas», avisó. El terreno de juego será diferente al acostumbrado por el cuadro cartagenero, pero ninguna excusa para el técnico. «No me preocupa porque hay que adaptarse a todo. No nos quejamos porque sea césped artificial, aunque no sea la superficie que dominamos porque el bote es diferente y la circulación también», aseveró.

Es consciente el de Parla de los peligros del compromiso y sabe que «la mejor forma de respetar al rival es hacer lo mejor que puedas». No por ello esconde Julián que «habrá muchas rotaciones» en el Estadio Municipal de Deportes Azuaga. «Va a haber muchas rotaciones porque lo pide la Copa, porque jugamos hace muy poco y la acumulación de minutos es importante, al igual que los kilómetros», compartió antes de dar algunas pistas sobre el posible once. «Vamos a hacer un equipo competitivo, pero en Copa del Rey tenemos que rotar y terminar de ver jugadores. Algunos tienen que sacar la patita y decir ‘aquí estoy yo’. Habrá rotaciones y puede que Lautaro o Jony Rodríguez jueguen de principio o tengan minutos», adelantó.

Del filial sólo lleva Calero a Carlos Sánchez, lateral derecho, pero explica sus razones. «Queríamos llevar a todo el primer equipo y la convocatoria es de 22. Lo que tenga que pasar pasará siendo un bloque. Es el momento de estar juntos y no dividirnos», aseguró.

El equipo vuelve a jugar sólo tres días después del último encuentro en liga, algo que tiene una buena lectura según el técnico madrileño. «A mí me encanta competir. Si pudiera, competiría todos los miercoles y domingos. Estar compitiendo constantemente es lo bueno y lo bonito del fútbol porque te hace olvidar las derrotas y no rascarte la barriga cuando ganas», afirmó. En ese contexto, Julián reiteró que tiene el apoyo de la directiva y que su relación es fluida. «Hablamos todos los días. El presidente me puso un mensaje al acabar el partido y con Manolo y Sivori hablo constantemente. Vamos todos en la misma dirección y ellos me transmiten la mejora del equipo», dijo el de Parla.

Por último, Calero comentó que el Azuaga «es un equipo dominante» en su competición y tiene «dinámica positiva». No quiere que los suyos bajen el ritmo, porque «el fútbol no te lo va a perdonar», concluyó.

La ilusión del CD Azuaga contra un Cartagena desesperanzado

En el Estadio Municipal de Deportes Azuaga se juega el Fútbol Club Cartagena el pase a la siguiente ronda de Copa del Rey frente al CD Azuaga, de Tercera RFEF. Los de José Miguel Ramos vienen de vencer cuatro de sus últimos cinco encuentros y en posiciones de play off mientras que el Cartagena no sabe lo que es ganar desde principios de septiembre. Las tres categorías de diferencia entre los equipos deben imponerse en teoría, aunque la incertidumbre es la nota dominante de la previa.

Ya se quedó el CD Azuaga con la miel en los labios el año pasado, a sólo dos puntos de la primera posición en la tabla que le habría facilitado mucho las cosas en el play off donde terminó cayendo. Este año busca el mismo objetivo mientras la Copa se presenta como una ocasión ilusionante. De avanzar, tendrán casi asegurado el choque contra un equipo de Primera División.

Por su lado, para el Cartagena el duelo es incómodo: viaje largo, minutos extra y superficie extraña para un equipo que necesita centrar todos sus esfuerzos en una complicada salvación. A partir de las 12.00 del medio día se sabrá quién está en la siguiente ronda de un partido lleno de incógnitas.