En una de las ligas de fútbol profesional más igualadas del mundo, todos los equipos están avisados: cualquiera puede ganar a cualquiera y los ejemplos se repiten cada fin de semana. El Fútbol Club Cartagena ha dado buena cuenta de ello. Como conjunto de la zona media de la tabla -aunque su presupuesto indique que debería estar más abajo- ha ganado a los de arriba y ha perdido contra los de abajo. Este domingo (21.00), los albinegros visitan a una Ponferradina en descenso y en apuros por su nefasta racha de resultados, lo que le convierte precisamente en un equipo muy peligroso. Debe el Cartagena leer muy bien la psicología del partido para encontrar la debilidad del rival y no caer en su ímpetu por resurgir.

Los dispares resultados del Cartagena en virtud del estado de forma de sus rivales hablan de la enorme igualdad de LaLiga Smartbank. En contraste con los valiosos puntos que el Cartagena ha conseguido ante rivales de mucha entidad -véase Eibar, Alavés, Levante o Granada-, los equipos de la zona baja de la tabla han metido en problemas al cuadro albinegro desde el comienzo de la temporada. El primero en hacerlo fue el Leganés cuando marchaba en última posición en la novena jornada y una semana después encontró el conjunto portuario el empate frente a un Tenerife que marchaba en decimoquinto lugar.

Un mes después se repitió la mala fortuna con derrota ante el Lugo con un pobre 1 a 1 cuando los rojiblancos marcaban la salvación. El Mirandés, en vigésima posición, logró ganar al Cartagena y, semanas más tarde, el Racing le endosó a los albinegros un doloroso 3 a 0 cuando ocupaba la decimonovena plaza. En su peor momento del curso, cayó el Cartagena con un Tenerife que rozaba el descenso y no pudo con el Ibiza, que le sacó un empate siendo farolillo rojo. En total, los de Luis Carrión se han dejado 18 puntos contra rivales que atravesaban una muy mala situación, algo que no quieren repetir los del Cartagonova este fin de semana.

La Ponferradina cierra la zona de descenso con 29 puntos, a cuatro de la salvación. Tras comenzar la temporada con José Gomes al mando, la directiva berciana tuvo a bien la destitución del entrenador para colocar a David Gallego al frente antes de llegar al ecuador de la temporada. El entrenador portugués cosechó 17 puntos en 16 partidos con solo 4 victorias -una de ellas al Cartagena en la primera jornada-, 5 empates y 7 derrotas, no obstante, el catalán no ha mejorado sus números. Gallego solo ha sumado 2 victorias, 6 empates y 5 derrotas en 13 encuentros haciendo caer al equipo en descenso.

Más concretamente, los bercianos no ganan desde el 6 de enero, cuando volvió la competición tras el parón. Desde entonces han sumado cinco empates -frente a Tenerife, Zaragoza, Racing, Ibiza y Levante- y dos derrotas -ante Eibar y Las Palmas- para acumular ya siete jornadas sin vencer. De no ganar al Cartagena este domingo, los de David Gallego igualarán la fatídica racha en la que se sumió el cuadro albinegro y restarán opciones a su salvación. Para hacerlo se aferran al regreso de Yuri, que atraviesa una sequía goleadora de ocho encuentros, y a Edu Espiau, que ha logrado dos de los últimos tres puntos de su equipo con dos goles que le ofrecieron el empate a la Ponferradina.

Solo le vale ganar a los de Ponferrada este domingo para acercarse a la salvación, pero debe evitarlo el Cartagena si quiere pelear por la promoción de ascenso en una jornada clave para ello.En los pies de un exjugador del cuadro berciano tiene la clave el cuadro de Luis Carrión, ya que Borja Valle, nacido y criado en la ciudad de Ponferrada, se enfrenta al equipo que lo formó como futbolista en un momento dulce. «Es un partido especial para mí porque me he criado allí. Primero fui recogepelotas del equipo y después jugador. A nivel clasificatorio es un partido más e intentaré hacerlo lo mejor posible», afirmó el delantero en la previa del encuentro.