Esta mañana se han presentado en el salón de actos de la Consejería de Agricultura las actividades que el Consejo de Agricultura Ecológica de la Región de Murcia (CAERM), entidad pública de control y certificación de producción ecológica de la Región, llevará a cabo este año con motivo de su 25 aniversario. La presentación ha contado con la presencia de la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira Martínez, y del presidente del CAERM, David Samper.

La primera de las actividades para celebrar el 25 aniversario de la entidad será en febrero, con un concurso solidario, “Enamorados de las buenas causas”, en el que donarán 3.000 € a una asociación de ayuda a personas necesitadas y/o en riesgo de exclusión social. A lo largo del año tendrán un mercado itinerante por las 6 comarcas de la Región para acercar los productos ecológicos a los ciudadanos, además, los asistentes podrán disfrutar de los showcookings del cocinero Pedro Buitrago, del restaurante Tandem, con los alimentos bio murcianos más representativos.

El evento central de este año lo protagonizará un mercado ecológico realizado a mediados de junio en el Cuartel de Artillería, en el que se ofrecerá un arroz y verduras bio, y se hará entrega de un distintivo a las personas que han trabajado desinteresadamente a lo largo de estos 25 años para la producción ecológica de la Región.

A todo lo anterior, el CAERM suma los talleres de cocina con Cookpad en fechas señaladas para la gastronomía sostenible. Además, en septiembre tendrá lugar el II Congreso de Agricultura Ecológica de la Región de Murcia.

Igualmente se organizarán dos mercadillos ecológicos en el Hospital General Universitario Santa Lucía de Cartagena, uno durante la semana del medio ambiente y otro en navidad.

Para finalizar el año se organizará el concurso de fotografía de Agricultura Ecológica de la Región de Murcia “Fotogénicos por naturaleza”.

Alimentos ecológicos de la Región de Murcia en la feria líder mundial de productos orgánicos, Biofach 2024

Como cada año, la Región de Murcia acude a esta importantísima cita del sector ecológico en Biofach 2024, del 13 al 16 de febrero en Nüremberg (Alemania), ya que este país es el principal importador de productos ecológicos producidos por nuestros operadores.

Con más de 50.000 visitantes profesionales esperados y alrededor de 3500 expositores, Biofach demuestra que la concienciación ecológica está aumentando en todo el mundo y que el mercado de alimentos ecológicos sigue creciendo.

En el stand de la Región de Murcia y de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, situado en el pabellón 5, stand 243, participarán 7 empresas:

Almazara de Ortegas productora de Aceite de oliva virgen extra; Citromil de zumos, aceites esenciales, pulpas y cortezas de cítricos; Bela Vizago Ingredientes Naturales de aceites vegetales y esenciales, absolutos e hidrolatos florales, resinas y oleorresinas, planta seca, algas y semillas, sales y arcillas; Green Beverages España de gama de bebidas de aloe vera; Riverbend España que produce zumos, concentrados, pulpas y aceites esenciales orgánicos de frutas cítricas: limón, naranja, clementina y pomelo. Ceratonia Plus, de sirope de algarroba ecológico y Almonds Cremades productores de almendra ecológica y almendra bio procesada.

La superficie ecológica certificada se mantiene en 2023

En el año 2023 se ha mantenido el número de operadores certificados, con un mínimo crecimiento del 0,14% (en 2022 creció el 12,12%), pasando de 5074 operadores en 2022 a 5081 operadores en 2023.

En el año 2023 también se ha mantenido la superficie certificada, con un ligero descenso del 0,12% (-139,59 has) manteniéndose la superficie ecológica de la Región de Murcia en 116817,99 hectáreas.

Los grupos de cultivo que han experimentado crecimiento este año han sido los frutos secos (1315,68 has), que representa un crecimiento del 2,54%; el barbecho y erial (1088,79 has, que representa un crecimiento del 7,66 % y el olivar (211,92 has), que representa un crecimiento del 3,44%.