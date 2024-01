El proceso de primarias por el que José Ángel Antelo fue nombrado presidente provincial de Vox en la Región de Murcia es nulo. Así lo ha confirmado esta semana la Audiencia Provincial de Murcia en una sentencia que desestima el recurso de este partido contra la decisión del Juzgado de Primera Instancia número Cuatro de Cartagena de enero de 2022 por la que se anulaba también la expulsión del partido de los ya exdiputados Juan José Liarte, Francisco Carrera y Mabel Campuzano.

Sobre la nulidad de las primarias, la Audiencia ha tenido en cuenta la celebración de este proceso poco después de la expulsión de estos tres dirigentes del partido. "No nos encontramos ante a expulsión de meros afiliados de la organización, sino de personas que, a nivel regional, ostentaban cargos de la mayor relevancia y que, por tanto, no era descartable que concurrieran, no solo como electores, sino también como candidatos a un proceso de elección de dirigentes regionales del partido, con unas primarias convocadas de forma muy cercana a los hechos anteriores y cuando aún restaban por resolver recursos internos de los demandantes frente a la decisión de expulsión tomada", reza la sentencia a la que ha tenido acceso La Opinión.

En lo referente a la expulsión de los tres exparlamentarios, la Audiencia considera que no se acreditaron infracciones muy graves que fundamentaran su salida. Además, considera que los diputados no tenían "ninguna obligación legal" de permitir a su partido el control de las cuentas del Grupo Parlamentario Vox, uno de los motivos que motivaron sus expulsiones.

Por otra parte, el tribunal no cree que se hayan acreditado las presuntas irregularidades contables, de contratación y gestión imputadas a uno de los diputados o el trato inadecuado con trabajadores del grupo por parte de otro.

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de casación.

Sentencia sin efecto

Fuentes de la formación de Abascal señalan que esta sentencia "no tiene ningún tipo de efecto práctico" y destacan que ahora están "en lo importante: gestionar".

Tras la primera sentencia sentencia del juzgado de Cartagena, el ahora vicepresidente regional del Gobierno de Fernando López Miras dijo que "los lacayos de López Miras nunca serán de Vox", ya que los tres expulsados por el partido mantenían la mayoría de lado del PP. Hoy es Vox quien decanta la balanza hacia el Partido Popular.

Meses después, en abril, el propio José Ángel Antelo apoyó la propuesta del partido de abolir las primarias para elegir a los miembros de los comités provinciales. Con las nuevas reglas, el Comité Ejecutivo Nacional nombra a cada uno de los líderes regionales que, a su vez, tienen libertad para hacer su propio equipo. No obstante, Madrid tiene la última palabra, por lo que la dirección nacional puede ratificar los nombramientos o rechazarlos y cambiar los que vean convenientes.