¿Cómo la tecnología en biomedicina puede revolucionar la administración de fármacos y la regeneración de tejidos?

En el campo de la nanomedicina se puede usted imaginar lo que supondría llevar los fármacos solo al tejido que los necesita. Sin duda sería una revolución porque se necesitarían dosis infinitamente más pequeñas y no afectaría la medicación suministrada al resto del organismo.

¿Cuáles consideras que son las contribuciones más significativas de sus investigaciones en biomateriales regenerativos hasta la fecha?

Sin duda alguna la que fue el inicio de la utilización de materiales mesoporosos de sílice para su utilización en biomedicina, por la que se me considera pionera en este campo de investigación.

¿Cómo impactan en la percepción y avance de la investigación en su campo los premios que ha recibido?

No lo sé, lo que si se es que me han producido una gran alegría y agradecimiento a quienes me los han concedido.

¿Cómo ves la intersección entre estos campos en el desarrollo de soluciones biomédicas avanzadas y sistemas de administración de fármacos?

Son Instituciones a las que preocupa estos temas. De hecho se hacen de forma continuada sesiones para discutir y avanzar en estos temas bajo el paraguas del Instituto de España.

¿Podría adelantarnos algunos aspectos clave que abordarás en su conferencia ?

Claro que sí. Nuestros huesos pueden sufrir varios tipos de enfermedades tales como cáncer, osteoporosis o infecciones y hay que buscar soluciones para combatirlas.

En esta charla voy a explicar a los estudiantes algunas ideas para encontrar soluciones a estos problemas: Y para eso utilizare un símil con Sherlock Holmes o el agente 007. Y esos personajes me ayudaran a explicar cómo, de forma similar, mi personaje, la nanopartícula de sílice mesoporosa trabaja para llevar su carga a donde haga falta.

Estas nanopartículas pueden tratarse químicamente para introducirles medicamentos antitumorales para destruir células cancerosas, biomoléculas para combatir la osteoporosis o antibióticos para tratar infecciones.

Y para que su carga no salga antes de tiempo se pueden colocar nanotapas inteligentes o recubrimientos de determinados polímeros. Utilizando estímulos como radiación UV, ultrasonidos, calor o señales magnéticas se puede conseguir que suelten su carga en el sitio preciso y en el momento adecuado. Estas nanopartículas son auténticos super-agentes.