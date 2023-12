La sede de CROEM acoge desde ayer una nueva exposición ‘ArteSano’ de ASSIDO, que cumple veinte años en este 2023 y se podrá disfrutar en el hall del edificio de la confederación hasta el próximo 21 de diciembre. Son dos décadas ya de la muestra de obra pictórica, artesanía navideña, papelería y calendarios, entre otros muchos productos realizados por personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual.

La inauguración de la exposición contó con la participación del presidente de CROEM, José Mª Albarracín; la consejera de Política Social, Familias e Igualdad del Gobierno regional, Conchita Ruiz; y el presidente de ASSIDO, Víctor Martínez. Los tres estuvieron acompañados del equipo de ASSIDO y de personas con síndrome de Down que trabajan en los talleres ocupacionales de los que surge la muestra, encuadrada en la programación de los actos organizados por ASSIDO para conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

Todo lo expuesto está a la venta y la recaudación que se obtiene se destina a esos mismos talleres.

Para el presidente de CROEM, José María Albarracín, «es un orgullo que la confederación lleve 20 años siendo escaparate de las capacidades de los usuarios de ASSIDO y ya es algo que esperamos con mucha alegría cada Navidad». Añadió que «seguiremos colaborando con ASSIDO no sólo en esta muestra sino en todas las iniciativas que desarrolla durante el año». Por su parte, la consejera Conchita Ruiz alabó el trabajo de ASSIDO durante años «en todo tipo de artes y expresiones artísticas. Lleva a cabo una labor necesaria y que nos demuestra que tenemos que dirigir nuestra mirada a las personas por sus capacidades. Esta exposición es un ejemplo de ello».

Y es que el arte es parte del día a día de ASSIDO desde hace años. En los Talleres del Centro de día Ocupacional se trabaja la expresión artística como herramientas comunicativas y de manifestación de emociones y sentimientos.

Son muchos los murcianos que desde hace años tienen la CROEM como una cita obligatoria en sus compras pre-navideñas. Víctor Martínez, presidente de ASSIDO, animó en la inauguración a que «todos los murcianos se acerquen a colaborar con la asociación o simplemente a disfrutar de la belleza de las obras expuestas». Puso además de relieve «la colaboración con la confederación empresarial, no sólo en actos como este, sino en todo tipo de sinergias como por ejemplo la promoción del acceso al mercado laboral de personas con discapacidad intelectual».

ASSIDO es una asociación para personas con síndrome de Down fundada en Murcia en 1981 (es la segunda asociación de Síndrome de Down más antigua de España). En la actualidad tiene más de 400 usuarios y 3 centros donde realiza su labor. Es fruto del esfuerzo de un colectivo de padres y madres preocupados por el bienestar de sus hijas e hijos, que un buen día decidieron organizarse para apoyarse mutuamente y, paso a paso, hacer realidad un sueño: que sus hijas e hijos pudieran desarrollarse y crecer en las condiciones más normalizadas posibles. Está integrada, junto a otras 27 asociaciones, en la federación Plena Inclusión Región de Murcia, la mayor organización de la discapacidad intelectual y del desarrollo de nuestra comunidad impulsada por más de 3.000 familias, con el apoyo de 900 profesionales y de 300 voluntarios. Es miembro fundador de Down España, federación a nivel nacional integrada por 89 asociaciones y que es referencia en la defensa e inclusión de los derechos humanos de las personas con síndrome de Down.