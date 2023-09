El Grupo Parlamentario Popular perdió la semana pasada a una de sus caras más visibles, la que ejercía de portavoz adjunta del PP en la Cámara murciana desde la legislatura anterior. Además, Miriam Guardiola (Cieza, 1983) ha sido portavoz del partido más hegemónico de la Región durante los últimos años. Ahora, se marcha al Congreso, donde este martes jura el cargo de diputada y toma posesión de su escaño.

Lo hace con retraso porque no fue hasta hace unos días cuando se anunció que Luis Alberto Marín renunciaba como parlamentario en la Cámara Baja para volver como consejero a la Comunidad. Ella, que iba de número 5 en la lista del PP el 23J, entra a las Cortes Generales a tiempo de asistir al debate de investidura del líder de su partido. «Vivimos un momento muy complejo en la Región de Murcia y estaríamos mucho mejor protegidos con Alberto Núñez Feijóo. Pedro Sánchez no ha sabido o no ha querido defender a los murcianos con temas tan importantes como el Tajo-Segura o el sistema de financiación», lamenta. Tiene para decirle al presidente de España muchas cosas más. Ha entrenado durante años.

Conoce al dedillo el discurso de su partido de cada momento y nunca se sale del guion. Pero que nadie se engañe, Guardiola no surgió de Nuevas Generaciones y ha conocido muchas vidas antes de afiliarse al PP. Licenciada en derecho por la Universidad de Murcia, en donde no era extraño que sacara Matrículas de Honor, compaginaba estos estudios con piano. No es que le dedicara un par de horas a la semana, sino que hizo doce años de Conservatorio. La mayoría entenderá que terminara dejando la música cuando se puso con una oposición de notarios y registradores en Cieza. Esta abogada y mediadora civil y mercantil llevó al mismo tiempo su despacho con su cargo de diputada de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Murcia.

Un ‘coworking’, voluntariado en Unicef... En algún momento se especializó en protección de menores y privacidad en internet y se puso a dar conferencias por todo el país y Latinoamérica.

«Me gusta ser útil», dice la cuarta de cinco hermanas. Siempre educada, siempre sonriente, siempre dispuesta, siempre elegante, siempre perfecta. Normal que su nombre llegara a oídos de Fernando López Miras, que quiso incluirla en su primer Gobierno como consejera de Turismo y Cultura. Entonces cuando picó el anzuelo, al principio como independiente.

«En política te entregas en cuerpo y alma y quedas las 24 horas del día al servicio de los ciudadanos», afirma. No es algo que la asuste teniendo en cuenta su trayectoria. «Muchos sacrificios», reconoce, pero «que son recompensados por todo el cariño que recibes», matiza después. «Es difícil encontrar pedanía o rincón de la Región de Murcia que no haya recorrido».

La ciezana dice con orgullo que ya ha estado vinculada a los tres poderes sobre los que se sostiene la democracia. Se preparó para el Judicial, dio el salto con Miras al Ejecutivo y se terminó quedando en el Legislativo, por el que siente un «respeto casi reverencial». Al fin y al cabo, es una jurista elaborando leyes «para mejorar la vida de la gente», explica, como si fuera fácil, porque, aunque le cueste y le lleve mucho esfuerzo, todo parece que le resulta sencillo.