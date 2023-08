La Consejería de Fomento, a preguntas de este periódico, negó ayer que la Comunidad vaya a desvincular la construcción del puerto deportivo y pesquero de Portmán del proyecto de regeneración de la bahía. «Es técnicamente inviable y está fuera de toda lógica. El proyecto del puerto es inseparable del proyecto de regeneración de la bahía. Son dos caras de la misma moneda». Esta opción de dividir ambas obras fue anunciada por el Ayuntamiento de La Unión en una reunión hace pocos días con el Ministerio para la Transición Ecológica, según desveló el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en una entrevista publicada el pasado domingo en La Opinión.

El departamento encargado del diseño de la dársena deportiva niega, además, que la ampliación del contrato con la consultora que elabora las alternativas se deba al retraso en el intercambio de información sobre el proyecto del puerto. «Los condicionantes básicos del puerto (la infraestructura exterior) fueron entregados al Ministerio hace meses, por lo que no es cierto que esté frenando en modo alguno el proyecto». Fomento señala que continúa avanzando en el diseño de los elementos interiores, «que no interfieren en el proyecto de la bahía y en completa coordinación con los técnicos del Ministerio».

Ante esto, refleja que «si el Ministerio no es capaz de proyectar una solución, que no tire balones hacia afuera y busque los responsables dentro» de su propio departamento, «que se empeñan en plantear soluciones que van en contra de lo acordado con las organizaciones vecinales». Fomento añade que esta propuesta jamás salió ni del Gobierno regional ni del Ayuntamiento de La Unión, pese a las afirmaciones del secretario de Medio Ambiente. Esta redacción trató ayer de conocer la versión del alcalde de La Unión, Joaquín Zapata, sin éxito.

Oposición vecinal

Los vecinos de Portmán han acogido con sorpresa la supuesta propuesta del Ayuntamiento de La Unión, gobernado ahora por el Partido Popular y Vox, de desvincular la construcción del puerto del proyecto principal para regenerar la bahía.

Esta propuesta ya está incluida en el orden del día para su debate en la próxima cita de la Comisión de Seguimiento para la recuperación de la bahía de Portmán, que previsiblemente se celebrará el próximo 9 de septiembre, según confirmó este lunes a La Opinión el portavoz de la asociación Liga de Vecinos de Portmán, Daniel Portero. La convocatoria fue organizada justo después del encuentro entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Ayuntamiento, con el fin de que este último pueda defender su proposición. Fomento niega que vaya a debatir esta posibilidad con los vecinos.

El portavoz vecinal avanzó ayer el rechazo del colectivo a que la restauración de la bahía se separe de la construcción de la nueva dársena. «Más allá de esto, si hay que modificar el proyecto original, estamos de acuerdo con el secretario en que esto se debe hacer en la Comisión de Seguimiento y no de forma unilateral». Pide consensuar y hablar todas las opciones, y «no romper el diálogo» que se logró en 2006 con la firma del convenio entre vecinos y administraciones. «La comisión está para decidir».

Portero explica que la propuesta que lanzó el alcalde puede estar motivada por los pocos días que lleva como regidor en La Unión. «No creo que tuviera mala intención. No ha sabido ver las consecuencias de lo que podía pasar con esta novedad». El portavoz vecinal aclara que «ha costado muchos años llegar hasta este punto y por fin, en las dos últimas reuniones de la comisión, hemos dado un paso adelante». Se refiere al «compromiso» adquirido Fomento en el diseño del puerto y su integración en las obras de la bahía. «Ahora están todos coordinados».

Por contra, los vecinos también se muestran descontentos con el Ministerio al no haber puesto encima de la mesa durante la última cita de la comisión la alternativa de dragar y transportar los estériles mineros de la bahía a una corta. Las tres vías mostradas no recogen el traslado de los desechos, algo que va en contra de los deseos del pueblo. «Antes del verano debían habernos presentado esta opción tras elaborar la alternativa la consultora y no lo han hecho. El Ministerio da alas a que crezca el malestar entre los vecinos».

Diseño de diques

Fomento ha incidido en que el Ministerio «no debería de usar el tema del puerto para tapar sus retrasos del proyecto de regeneración, ya que estamos ante una nueva maniobra para intentar encubrir un retraso injustificable». En opinión de la Consejería, «lo que tiene que hacer el Gobierno central es ponerse manos a la obra y dejar de dar vueltas sin aportar ningún tipo de solución».

La responsable del diseño del puerto vuelve a remarcar lo «inseparable» que es un plan del otro, sobre todo «en lo que tiene que ver con las infraestructuras de abrigo (diques) puesto que condicionan la forma de la playa que quede, y en el dragado de la dársena, que tiene que realizarse con los mismos procedimientos que el resto de la bahía».