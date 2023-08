El cambio de signo político en la alcaldía de La Unión puede acabar en una grieta en el diálogo entre administraciones que deben acometer el proyecto de regeneración de Portmán. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, no pone plazos para iniciar las obras pero achaca el reciente retraso en la preparación de las alternativas al diseño del puerto pesquero y deportivo que acomete el Gobierno regional.

Tuvo su primer encuentro con la nueva corporación municipal de La Unión (PP-Vox) hace pocos días. ¿Qué tal fue?

La verdad es que me resultó un poco sorprendente la reunión, por decirlo de alguna manera. Me pareció muy normal que el nuevo gobierno local quisiera ponerse al día respecto a la tramitación del proyecto. Lo que me sorprendió era la verdadera razón por la cual se solicitó. Parece que el Ayuntamiento tenía en mente modificar el proyecto. Nos encontramos con que el alcalde (Joaquín Zapata) ha pedido que se saque del proyecto de regeneración de la bahía de Portmán la construcción del puerto deportivo y pesquero, que ya estaba integrado en el plan. Fue la primera sorpresa, porque este es un tema que en ningún caso el ayuntamiento puede decidir unilateralmente.

¿Qué argumentos dio el alcalde para desvincular la construcción del puerto del proyecto?

Según su teoría, para ganar tiempo; algo incoherente, porque implicaría volver a revisar el contrato del estudio de alternativas al modificar su alcance, y porque obligaría a las dos administraciones (Gobierno regional y Ministerio) a duplicar la parte de la tramitación de los respectivos proyectos, que ahora se desarrollan de forma unificada.

¿Los vecinos tenían constancia de esta propuesta?

No. Nosotros estábamos trabajando con la Comunidad en relación a este proyecto porque debe hacerse cargo de la construcción del puerto. Después de la reunión constaté que el Ayuntamiento en ningún momento había hablado con los vecinos sobre esta propuesta. Al alcalde le trasladé que recogía su idea pero hay que llevarla a la Comisión de Seguimiento, formada entre las distintas administraciones y los vecinos. Por lo tanto, inmediatamente lo que hice es convocar dicha comisión para los primeros días de septiembre para que el Ayuntamiento explique su propuesta, y en todo caso que sea la comisión en su conjunto quien la valore. Desde luego, a estas alturas, no parece que esa sea una propuesta operativa, ni muchísimo menos. El elemento central que formó parte de todo el proceso de diálogo con los vecinos era que ellos querían recuperar el puerto dentro del proyecto, y así se está redactando.

El Ayuntamiento demanda recuperar el proyecto que se paralizó en 2019.

La empresa a la cual en el año 2016 se le adjudicó aquel proyecto, con independencia de las resoluciones judiciales que anularon la adjudicación del mismo, presentó una propuesta de modificación del plan porque alegó que era inviable la ejecución del mismo. Las modificaciones que requería superaban el 50%, más de la mitad del coste de adjudicación inicial. La ley solo admite un límite del 10% para modificar un proyecto, y es evidente que ya no era viable en sus términos.

Las obras suman ahora un nuevo retraso. ¿Por qué han ampliado el contrato con la consultora?

La revisión de los plazos del contrato de la consultora viene determinado por la integración, precisamente, del puerto deportivo. Tuvimos que modificar el encargo porque los tiempos que se necesitan para poder culminar el proyecto vienen determinados, en este caso, por los ritmos que la propia Comunidad va marcando a medida que va avanzando en el diseño del puerto. A la empresa hay que darle el tiempo necesario para poder reajustar el proyecto a las nuevas características, es decir, necesita disponer de toda la información que proporciona la Consejería conforme va definiendo su proyecto.

Entre las propuestas que presentaron a los vecinos en la última comisión no estaba la alternativa de trasladar los estériles mineros a una corta.

La verdad es que no estamos ahora mismo en condiciones de decantarnos por una u otra alternativa. Se hizo esa propuesta en la última comisión, a la consultora también se le dijo que la integrase dentro de las alternativas, y tenemos que esperar a tenerlas todas. Nosotros no vamos a prejuzgar de ninguna de las maneras cuál pueda ser la más adecuada, entendemos que debe ser aquella que responda a las expectativas del conjunto de los que formamos parte de la Comisión de Seguimiento.

¿Cuándo se van a realizar los ensayos en laboratorios que anunció el Ministerio?

Primero habrá que valorar cuál es la alternativa más óptima. No queremos que nos vuelva a suceder lo que ocurrió con la adjudicación de 2016, cuando la empresa adjudicataria, a mitad de recorrido y después de haber invertido 20 millones de euros, dice que el proyecto en los términos en los que está redactado y adjudicado no es viable. Debemos tener la máxima seguridad de que el proyecto que se apruebe sea viable, ejecutable y que va a dar los resultados que queremos.

¿Qué plazos maneja el Ministerio para el inicio de las obras?

En la próxima reunión de septiembre valoraremos las alternativas, también la del alcalde de La Unión, y haremos una actualización de la marcha de los trabajos y veremos si podemos ir anticipando algún cronograma, pero de momento no, puesto que ni siquiera tenemos en estos momentos claro cuáles van a ser las características del proyecto.

¿Qué le ha parecido la polémica por la ampliación de la moratoria urbanística del Mar Menor?

Es preocupante, primero porque pretendía saltarse un principio que en estos momentos está sentado en el ámbito normativo de la Unión Europea: la aplicación del principio de precaución. No debería despejarse el camino a todo un proceso de despliegue de nuevos desarrollos urbanísticos en un espacio que en estos momentos tiene ya unos niveles de saturación altísimos. Esa es la primera preocupación. La segunda, en estos momentos estamos dialogando desde el Ministerio con los actores en el territorio sobre un plan muy ambicioso de recuperación del Mar Menor, porque son casi 500 millones de euros de inversión y vemos que, en este caso, la Comunidad camina justo en la dirección contraria, en la de imponer todavía mayores cargas ambientales a un territorio que está absolutamente saturado. En la Región queda pendiente conformar un gobierno. La cosa está en a ver si habría un pacto entre PP y Vox y preocupa que una de las condiciones, que está encima de la mesa por parte de Vox, es derogar o modificar la Ley del Mar Menor.

¿Qué le dice que se hayan detectado más hectáreas de regadío ilegal en el Campo de Cartagena de las previstas hace años?

La realidad es que había unos niveles de explotación agraria en el territorio al margen de la legalidad que, en primer lugar, estaban poniendo en riesgo la preservación ambiental del espacio y, en segundo lugar, que se estaban produciendo unos aprovechamientos ilícitos por parte de gente que no estaba en la zona. Gente de explotaciones que no respetaban el marco convencional y que iban en detrimento de quienes sí están cumpliendo estrictamente con las condiciones. Había una ruptura de igualdad de competencia en el mercado y, en este caso, era el propio sector agrario el perjudicado al sufrir un intrusismo que desequilibraba totalmente los mecanismos de gestión agraria en el territorio.

¿Cómo marcha el Marco de Actuaciones Prioritarias del Mar Menor? En los últimos días hemos conocido que se iban a reducir los filtros verdes y a retrasar las obras.

Nuestro plan de acción en el territorio está definido con claridad desde el minuto uno. Todo el plan de recuperación lo llevamos a cabo tanto con la colaboración de las administraciones como de los colectivos. Con las inversiones vinculadas a los saneamientos en los municipios, una vez estaba transferido el dinero, nos encontramos con que los ayuntamientos tenían dificultades para poder ejecutarlas en los calendarios inicialmente previstos. Hay que hacer actuaciones que requieren en algunos casos intervenciones de carácter administrativo, que afectan a derechos privados. Esto requiere unos calendarios más largos que los que inicialmente se prevén. Los ayuntamientos, prácticamente todos, pidieron ampliar el tiempo de actuación y, lógicamente, hay que atender a esas previsiones. En el resto de actuaciones pasa exactamente lo mismo, además de que se va haciendo un seguimiento adecuado con la comunidad científica y, a medida que se van haciendo los diagnósticos sobre el terreno, estos se van adaptando a las propias necesidades de ejecución.

Sobre el Tajo-Segura

«El Supremo no va a ir contra sus propias decisiones»

El Supremo ha rechazado suspender de forma cautelar los caudales ecológicos del Tajo.

Es que hay que entender que el Ministerio no toma la decisión de subir los caudales ecológicos en el Tajo con alegría. Hay cinco sentencias del Tribunal Supremo que nos obligan a aplicarlos. Teníamos claro que los propios tribunales, que en su momento anularon el anterior plan del Tajo por el incumplimiento de los caudales ecológicos, evidentemente lo que piden es que se apliquen los caudales ecológicos. No van a ir contra sus propias decisiones. La situación del Tajo era una anomalía en relación con la gestión de las cuencas hidrográficas en España.

¿Cuándo se van a modificar las reglas de explotación del Trasvase?

En el momento de la aprobación de los planes hidrológicos se abre un plazo de un año para adecuar estas y otras normativas. Y es en ese plazo en el que hay que trabajar.

¿Qué límite se va a establecer para cerrar el Trasvase?

No hay previsión, pero esta decisión no se adoptará al margen de la planificación hidrológica por más que se venga insistiendo desde algunos ámbitos en ese discurso ilógico. En este caso concreto, es una herramienta que se desarrollará con criterios estrictamente técnicos y no ideológicos.