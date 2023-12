No pasaron ni 24 horas tras el anuncio del Ayuntamiento de crear el primer gastromercadillo del municipio añadiendo un espacio gastronómico al bazar dominical de Cabo de Palos y los colectivos de vendedores ya lanzaron críticas a la idea del Gobierno dirigido por la alcaldesa Noelia Arroyo.

Fue a través de un comunicado emitido ayer por las asociaciones de mercadillos, que afirmaron no haber sido consultadas sobre las modificaciones previstas por el Ejecutivo, a través de la concejalía de Comercio, en Cabo de Palos. «Improvisaciones las justas, el momento es muy delicado», indicaron.

Y es que, en su escrito, tanto la Asociación de Vendedores, Plazas y Mercados de Cartagena y Comarca (AVPMC) y la Asociación de Comercio Ambulante del Sureste (ACOSUR), que aglutinan al 90% de los vendedores ambulantes de Cartagena y comarca, afirmaron haber tenido conocimiento «por los medios de comunicación de las declaraciones realizadas por la concejala de Comercio, Belén Romero, en el pleno celebrado el pasado jueves en el Palacio Consistorial.

En dicha sesión plenaria, tal y como informó La Opinión este viernes, la edil afirmó ante una moción de MC Cartagena que el mercadillo dominical de Cabo de Palos incorporará «una oferta gastronómica como atractivo para atraer a los clientes, así como una nueva distribución de puestos» y que esta iniciativa había sido «consensuada» con las asociaciones que representan a los vendedores ambulantes.

Ambas asociaciones salieron al paso de estas declaraciones en su comunicado indicando que «las citadas medidas para dinamizar el comercio consistentes en reubicación de puestos y la creación de un gastromercado anunciadas por la concejal no han sido consensuadas con nuestras asociaciones», queriendo incluso ponerlo de manifiesto, «habida cuenta del malestar generado en el seno de nuestras organizaciones, pues a falta de una valoración más exhaustiva y documentada son medidas que no creemos se deban adoptar».

«Cabe recordar que el sector de la venta ambulante no atraviesa su mejor momento y más aún si cabe en el mercadillo de Cabo de Palos, donde afrontan pérdidas generadas por el traslado de puestos realizado hace un año con motivo de las obras realizadas en el Centro Comercial Las Dunas».

«Es una situación muy delicada para muchos puestos del mercadillo y por este motivo no entendemos cómo se toman decisiones a la ligera y sin consensuar», manifestó el presidente de AVPMC, Juan Manuel Bautista.

Hay que recordar que para defender su moción en el pleno, en la que pedía una nueva ubicación para el mercadillo y garantizar la no pérdida de la licencia a aquellos vendedores que faltaran a sus puestos en algún momento el concejal de MC Cartagena Juan José López Escolar, argumentaba que «la nueva ubicación ha repercutido tanto en los comerciantes como en las ventas, con pérdidas de más de un 50% a todos aquellos situados en la calle principal y más de un 90% a todos los de las calles aledañas».

Esta situación provocaba, según López Escolar, que muchos de los comerciantes no asistieran este mercado y, con ello, pudieran ser castigados por Gobierno local con la retirada de sus derechos de ubicación en el mismo. No obstante, la edil de Comercio apostilló en el pleno que no se quitará ninguna licencia por este motivo en el mercadillo.

Proyecto consensuado

La concejal de Comercio quiso salir al paso de las declaraciones de los vendedores ambulantes del mercadillo de Cabo de Palos asegurando que “nada es improvisado y todo ha sido consensuado con ellos”. La edil ha asegurado que el anuncio que hizo el pasado jueves en el pleno sobre la actuación en este mercado estaba consensuado con las tres asociaciones que representan a los vendedores, con los que abordó en sus reuniones con ellos la idea de dinamizar y añadir un atractivo al mercadillo con una zona de food trucks, que no es un gastromercado.

“Se trata de un área donde la afluencia de paso es más reducida y en esos casos se hacen acciones para que el público recorra todo el mercado, que lo que queremos conseguir”, asegura Romero, que señala que esta idea se planteó ya en la primera de las reuniones mantenidas el pasado mes de julio. Ya entonces, dice la concejal, a los representantes de los vendedores no les pareció mal la idea, con la que han venido trabajando estos meses.

De hecho, confirma que han estado trabajando con planos con las áreas indicadas y los puestos que habría que trasladar. Un trabajo que se ha hecho con consenso y sin imposiciones. “Lo que estamos buscando son soluciones y propuestas que ayuden a dinamizar el mercado, copiando el modelo que se está imponiendo en otras ciudades de España, y que está dando muy buenos resultados. El mercadillo de Cabo de Palos es el más atractivo por su enclave y al realizarse en domingo invita a que lo visiten turistas de toda la comarca y región”, sostiene Romero..

La concejal se ha mostrado convencida de que “esta apuesta será aun mejor para el mercadillo semanal, y un complemento para el disfrute de los turistas, que dará más valor y atractivo al mercadillo”. Y ha instado a estos vendedores a no hacer un uso partidista que genere discrepancias entre asociaciones, al tratarse de un asunto muy sensible.