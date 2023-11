Ganó las elecciones al frente del PP en junio y formó un Gobierno en minoría (10 de 27 concejales) que se ha encontrado durante cuatro meses y medio con una oposición dura que apenas le ha dejado margen de maniobra, lo que ha llevado a Noelia Arroyo (Cartagena, 1979) a pactar con Vox.

Ha podido gobernar solo 4 meses en solitario. ¿Qué ha fallado?

Desde el principio dije que no iba a ser fácil gobernar en minoría, pero que mi responsabilidad era desarrollar el programa de gobierno que había ganado las elecciones, el del Partido Popular. Lo que he hecho estos cuatro meses y medio, sobre todo, es conocer mejor a las personas que componen cada formación política del pleno. He sido sincera y transparente desde el primer momento y siempre he reconocido que soy más partidaria de los acuerdos, pero que no me asustan los pactos. De hecho, en la legislatura pasada gobernamos con un pacto con PSOE y Ciudadanos en el que demostramos que por encima de todo íbamos a trabajar por el interés general, por Cartagena y por dar estabilidad. Es el mismo objetivo que persigo con el acuerdo que he suscrito para esta legislatura. No perder ni un solo día y poder desbloquear una situación que todos los cartageneros han visto, que era de bloqueo permanente. Pero esto no significa que no siga apostando por llegar a acuerdos con todas las formaciones políticas. De hecho, el pacto firmado así lo incluye.

Habla de bloqueos. Fue Vox quien le dijo en un pleno que si no formaba parte del Gobierno bloquearía todos los grandes acuerdos…

En ese pleno, donde se evidenció una vez más el bloqueo de la oposición, Vox también hizo su ofrecimiento a colaborar para dar estabilidad y, por tanto, a ser útiles y a que el Ayuntamiento se centre en los problemas que tienen los ciudadanos, pero desde dentro. Hemos firmado un acuerdo que da estabilidad a la ciudad para cuatro años y no ha habido imposiciones, chantajes ni presiones de ningún tipo. Un acuerdo que recoge todos los puntos del programa de Gobierno que yo quería desarrollar en minoría y que ahora lo haré con una mayoría suficiente que nos da estabilidad y que nos permite seguir avanzando y aprovechando todas las oportunidades de futuro que tiene el municipio, sin perder ni un solo segundo.

La oposición se ha quejado de no contar para la preparación de las ordenanzas fiscales y los presupuestos. ¿Por qué no ha negociado estos asuntos con el resto de formaciones?

Nosotros lo que dijimos es que íbamos a desarrollar nuestro programa de Gobierno, el que ganó las elecciones, porque es el que tiene el respaldo mayoritario de todos los cartageneros. Hay una parte de la oposición que dice una cosa y la contraria. Dicen que no les hemos tenido en cuenta cuando realmente ha llegado el momento y no han hecho ni una sola propuesta. Tan solo Vox ha sido el único que realmente hizo un ofrecimiento de acuerdo, y sin ningún tipo de imposición, ni de cesión, ni de chantaje.

¿Entiende las reticencias de la oposición y parte de la ciudadanía al pacto con Vox?

Yo puedo enseñar mi pacto con Vox sin avergonzarme y eso es importante. Además puedo generar la seguridad y confianza que necesitan los cartageneros porque he demostrado en la etapa anterior que lo que prometo lo cumplo. Sé anteponer el interés general por encima del partidista. No he visto reticencias, todo lo contrario. He visto el agradecimiento de muchos cartageneros y, sobre todo, también de los sectores más preocupados por la situación de incertidumbre que vive nuestro país y de la inestabilidad que se genera cuando no hay acuerdos políticos.

Se refiere al sector empresarial. Su nuevo socio apuesta por eliminar ayudas a la patronal y a los sindicatos...

Pues el acuerdo firmado no pone en peligro nada de eso. En nuestro pacto seguiremos apoyando a todas las instituciones, entidades, colectivos y en ese sentido no ha habido ningún cambio.

¿Cree que tendrá problemas con Vox sobre el posicionamiento en torno al Mar Menor?

Nosotros tenemos el compromiso de hacer no urbanizables en el nuevo Plan General los grandes proyectos que estaban previstos en los entornos del Mar Menor, como Novo Cartago, entre otros. Era nuestro compromiso desde el Partido Popular y se mantiene en nuestro acuerdo para estos cuatro años. Al igual que se mantiene aprobar el propio Plan General que permita un desarrollo sostenible y el crecimiento de nuestro municipio y que contemple también el equilibrio necesario dentro de los desarrollos que tienen que producirse con la recuperación y la protección del Mar Menor. El acuerdo refleja este compromiso.

Habla del Plan General. Imagino que será clave en la legislatura...

Sí, tenemos máxima prioridad en el Plan. Pero también desbloquear las ordenanzas fiscales y asumir más compromisos en los que quiere colaborar Vox para las de 2025, 2026 y 2027. Y dar estabilidad en el municipio con la aprobación de los presupuestos. Otro proyecto importante es el de seguir captando fondos europeos para nuestros proyectos. Vamos a poder movilizar unos 60 millones en inversiones en cuatro años para proyectos que son estratégicos. Y todo eso lo podemos hacer gracias al pacto con el grupo municipal que hizo su ofrecimiento sin exigencias, mientras que el resto ha hecho un paripé, porque lo que querían era que nosotros, a cambio de sus votos, hiciéramos lo que ellos querían que hiciéramos. Ahí, sí que había chantaje; ahí sí que había imposición. El único partido que no nos ha chantajeado ha sido Vox. Y quiero recordar que uno de los partidos que más nos critica por el acuerdo, MC, lo que no dice es que ellos lo intentaron antes para evitar que gobernara, pero Vox le dio calabazas.

Al formar Gobierno, asumió Turismo y Cultura. ¿Cree que deben ser clave en los próximos años?

Sí, lo creo firmemente. Seguimos apostando por reforzar la marca Cartagena como destino turístico. Y tenemos un plan estratégico consensuado con el sector que estamos ejecutando. Considero que Cartagena es una gran capital del Mediterráneo que sigue teniendo mucho margen de crecimiento, diversificando nuestro producto y eso se tiene que hacer, por supuesto, de la mano de nuestra oferta cultural tanto de patrimonio como de programación. Somos un destino de primer nivel.

¿Se fía del Gobierno central cuando dice que no instalará un CETI en el Hospital Naval?

No. He pedido al Ministerio garantías por escrito de que el CETI no se va a construir en Cartagena. Y también garantías por escrito de que el dispositivo que van a instalar en el Hospital Naval sea provisional y que lo levanten en cuanto cumpla esa función. Estamos en contra de que se concentren más recursos en Cartagena porque consideramos que lejos de solucionar el problema que ya teníamos, de manera natural, con los dispositivos que están montando aquí, se agrava. El Gobierno de Sánchez está poniendo a prueba nuestra solidaridad. Nosotros estamos colaborando, somos solidarios. De hecho fuimos los primeros en poner una instalación para refugiados municipal cuando hizo falta por la Guerra de Ucrania.