Doce años de contrato para acometer “la renovación total” de la red de alumbrado público de todo el municipio. Es el plan del Ayuntamiento de Cartagena que ayer formalizó su primer paso en la Junta de Gobierno local, presidida por la alcaldesa, Noelia Arroyo. En la reunión del Ejecutivo, se aprobó la tramitación anticipada de gasto para la contratación de los servicios energéticos y el mantenimiento integral del alumbrado público exterior del Ayuntamiento de Cartagena en dos lotes que suman un importe anual de 7.344.315,81 euros, con una vigencia de contrato de 12 años para lograr que las empresas concurrentes inviertan en la renovación prevista. Actualmente, el municipio cuenta con más de 49.500 luminarias, de las que una quinta parte son de tecnología LED.

El Ayuntamiento avanza así en el pliego de un contrato de eficiencia energética con el objetivo de reducir a la mitad la factura eléctrica y renovar las instalaciones a tecnologías más modernas y de menor consumo, tal y como explicó el portavoz del Gobierno, Ignacio Jáudenes, al término de la reunión. No obstante, según fuentes consultadas, el ejecutivo local está ultimando los pliegos, tanto administrativo como técnico, para sacar a licitación el contrato este mismo año aunque no se haga efectivo hasta el año próximo. Y es que, la tramitación anticipada aprobada ayer permite asegurar el coste anual del contrato en los presupuestos del próximo año, pero en el presente ejercicio se carece de dinero para sufragar el servicio.

En declaraciones del portavoz del Gobierno local, con este acuerdo «Cartagena va a sumarse a un modelo de gestión eléctrica ya experimentado en grandes ciudades del país mediante el que una empresa de servicios energéticos moderniza las instalaciones y ofrece precios más baratos para la energía que negocia directamente con las empresas eléctricas».

En este mismo sentido, Jáudenes recordó que ya el Ayuntamiento ya ha trabajado en los programas de renovación del alumbrado, logrando que se implante tecnología LED en una quinta parte de la red municipal. Aún así, el edil puntualizó que «la volatilidad de los precios de la electricidad hacen urgente un cambio de modelo que garantice un precio estable y asumible».

Requerimiento a Esamur

Por otro lado, la Junta de Gobierno local celebrada ayer también aprobó el requerimiento remitido a la Entidad de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la Región (ESAMUR), en el que reclama los fondos correspondientes para la financiación del servicio de depuración de aguas residuales del ejercicio 2023.

Fuentes del Ayuntamiento consideraron que de no realizarlos «se estaría produciendo un enriquecimiento injusto por parte de ESAMUR». Recordaron que durante los ejercicios 2021 y 2022 se adoptó, en tanto no se formalizara un nuevo convenio, la medida provisional de financiación entre ESAMUR y el Ayuntamiento, pero este año no se ha renovado.