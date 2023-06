José López Martínez ha dado cuenta a la Comisión Ejecutiva de su decisión de no recoger el acta de concejal obtenida en las elecciones municipales del pasado 28 de mayo, así como su renuncia a la Secretaría General de Movimiento Ciudadano, que ostentaba hasta la tarde de ayer. El ya exsecreatrio general de MC ha enviado una carta de despedida a quienes han sido sus compañeros de partido y en ella ha asegurado que deja el cargo porque se niega a negociar con ninguna otra formación y porque su salud "no aguantaría otra legislatura entre los que asesinan mi tierra".

En el escrito, José López ha recalcado su "posición contraria al pacto con 'PPSOE' o con otras formaciones que denigran al ser humano y desprecian la naturaleza". Al mismo tiempo, dice entender que "la situación que se va a plantear con este nuevo gobierno obliga a intentar hablar con otras formaciones para sumar los votos que nos dieran el gobierno de Cartagena".

"He repetido mil veces mi intención de no pactar con nadie y que sólo tengo una palabra", ha insistido.

Además, también ha querido felicitar a MC por sus resultados en las elecciones del pasado domingo: "El partido está en mejor situación que nunca, a pesar de la derrota, pues al hecho de no sufrir el descalabro de la izquierda, tenemos que sumar que mantenemos número de concejales con una pequeña subida de votos y en la Asamblea hemos crecido en más de 5000 votos".

Para concluir, José López dedica las últimas líneas del escrito con palabras de cariño: "Sabed que podéis contar conmigo tal cual yo he contado con cada uno de vosotros. Un fuerte y fraternal abrazo y siempre viva Cartagena".

La carta de despedida, íntegra

Puedes leer, a continuación, la carta de despedida completa de José López a sus compañeros de MC:

"Queridos compañeros, en primer lugar quiero felicitaros por los resultados del pasado Domingo de elecciones, aunque estos no sean los que todos esperábamos y los que Cartagena requiere con urgencia.

Los partidos nacionales se han encargado de plantear estas elecciones en clave nacional con la complicidad de los medios de comunicación, y fruto de esa circunstancia nos vemos abocados a sufrir a esta panda de ladrones, incapaces y corruptos otros 4 años.

Creo, al contrario de lo que algunos dicen por ahí, que el partido está en mejor situación que nunca, a pesar de la derrota, pues al hecho de no sufrir el descalabro de la izquierda, tenemos que sumar que mantenemos número de concejales con una pequeña subida de votos y en la Asamblea hemos crecido en más de 5000 votos, prueba que da la razón al hecho de presentarnos con nuestra propia marca, sin aditamentos que confundan al votante de Cartagena.

Una vez visto lo anterior, todos sois conocedores de mi posición contraria al pacto con 'PPSOE' o con otras formaciones que denigran al ser humano y desprecian la naturaleza ( unas y otras) pero entiendo que la situación que se va a plantear con este nuevo gobierno obliga a intentar hablar con otras formaciones para sumar los votos que nos dieran el gobierno de CT. Como sabéis he repetido mil veces mi intención de no pactar con nadie y que sólo tengo una palabra, por esto, además de por pensar que mi salud no aguantaría otra legislatura entre los que asesinan mi tierra y el futuro de nuestros hijos mientras dicen estar orgullosos del mismo.

Es por estas circunstancias que debo de dar un paso a un lado y dejar que otros tomen el relevo para que sus triunfos, que serán los de toda Cartagena, hagan olvidar los míos así como mis errores, que han existido. En la noche de ayer presenté a la ejecutiva mi renuncia a tomar posesión del acta de concejal ganada el 28, así como mi dimisión a la Secretaría General de MC, pasando gustoso a ser un militante de base.

Disculpad mis fallos y sabed que podéis contar conmigo tal cual yo he contado con cada uno de vosotros. Un fuerte y fraternal abrazo y siempre VIVA CARTAGENA"