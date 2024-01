Servicios de emergencia han localizado a José Manuel Muñoz, un hombre de 68 años, vecino de Alcantarilla del cual no se tenían noticias desde el jueves por la tarde, informan fuentes policiales. El hombre salió a pasear los perros de una familiar y no regresó. La principal hipótesis es que se desorientó y no supo volver a su casa, ya que sufriría una enfermedad degenerativa. Un helicóptero llevaba al hombre, de 68 años, de urgencia al Virgen de la Arrixaca. José Manuel, localizado en un paraje de Alcantarilla relativamente cerca de la RM-15, está consciente, aunque se queja de dolores.

El sexagenario fue localizado por el helicóptero de la Dirección General de Emergencias. El 112 recibía el aviso de la desaparición a las 17.50 horas del jueves. Desde entonces, efectivos de la Policía Nacional, Policía Local y Protección Civil le buscaban. Este viernes por la mañana, a petición del mando de la búsqueda (Policía Nacional), el Centro de Coordinación daba salida al helicóptero de la Dirección General de Seguridad y Emergencias con bomberos rescatadores del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia.