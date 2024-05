La escuela en la que enseñaba Aristóteles estaba situada junto al templo de Apolo Licio, por lo que, en su memoria, se llama ‘liceo’ a determinados centros de enseñanza. Junto al templo había unos jardines por los que paseaba el maestro con sus alumnos, a los que se llamó ‘peripatéticos’, porque aprendían mientras caminaban. Quizá porque la acción más natural del ser humano sea caminar, la memoria tiene una facilidad para guardar aquello que se aprende mientras caminamos. El pensamiento se acomoda al ritmo de los pasos, como si recitara un poema.

Cuando me detengo ante un semáforo del Plan de Movilidad de Murcia, se rompe el ritmo y la cadencia del pensamiento. Lo primero que me viene a la cabeza es aquella película, De aquí a la eternidad, no por la interpretación de Burt Lancaster, Deborah Kerr y Montgomery Clift, sino porque la fase roja puede dar tiempo a repasar el temario entero de la Selectividad.

En algunos pasos de cebra, un cartel indica: ‘cruce en dos tiempos’. Puede que haya tres o más indicaciones y ya no sé si debo sumar o multiplicar dos tiempos por cada señal. La interrupción del monólogo interior me lleva al significado del cartel: lógico, ahora que estoy aquí es presente y estar al otro lado será futuro. Pero también puede ser que el ayuntamiento me advierta que, después de cruzar, el presente será pasado. De manera que no sé si el cruce tiene dos tiempos, tres o todos los tiempos verbales del castellano.

Si pienso lo que va a durar la fase verde del semáforo, sería el condicional: cruzaría en una vez si corro cuando se ponga verde. Pero es una prueba de fuego, porque el tiempo no pasa en vano y ya no sé si mi edad es compatible con la velocidad. He de pensar en el condicional compuesto: habría cruzado si hubiese sido más joven. Con este pensamiento, introduzco otro tiempo, pero en otra dimensión, que llamamos modo, el subjuntivo. ¡Válgame el cielo! Si Dios es perfecto, según Santo Tomás de Aquino, estoy ante el pluscuamperfecto, ¡más que divino! Si Catulo levantara la cabeza: «Me parece semejante a los dioses / incluso, si es lícito, superior a ellos, / aquel que, sentado frente a ti, / te contempla y te escucha riendo dulcemente…»

Pero yo no contemplo a Lesbia, la amada inaccesible del poeta romano, sino a un monigote rojo, mientras el ciclista se enseñorea en un verde luminoso o lanza destellos anaranjados, como si insinuara que es mejor que busque una bicicleta. Así que también he encontrado el presente de subjuntivo.

En un pretérito indefinido, hubo un tiempo pretérito anterior, apreciado lector, cuando compraste este periódico apenas hubo amanecido, que pudiste haber pasado página y no haber leído esta columna. Te habrías ahorrado un galimatías temporal que ni los espectadores de Regreso al futuro. Como yo hubiera podido evitar el pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo de haber sabido lo que tarda este semáforo. Habría ido por otra ruta menos condicional compuesta en tiempos verbales de pretérito perfecto simple, pues anduve por estos caminos cuando había huertos cuidados por quienes no necesitaban vestir de huertano para serlo, cuando los caminos empezaban a ser calles y el polvo que se olía no era la calima que viene del desierto, cargada de miasmas que la polución entremezcla en una amalgama heterogénea, anunciando el verano en gerundio, porque está llegando la canícula estival.

Pensaremos en el futuro simple de subjuntivo a que nos llevará incondicionalmente el cambio climático, si habremos querido evitarlo. O tal vez sea el futuro compuesto el que hubiéremos querido evitar, con tan poco juego que nos da como hipotética distopía. ¡Cuán lejos quedó aquella del mundo feliz que anunciara Aldous Huxley! Cruzaremos la calle sin semáforos, impulsados por una suerte de inteligencia artificial que nos hará seres indolentes.

En esas reflexiones, los ojos se quedan estancos, mirando sin mirar mientras la mente muestra imágenes de otro mundo al que en un instante viajamos ¡Cómo me ves te verás! Otro pensamiento temporal y saltarín que me surge en esta eternidad del limbo en el que estoy. Sin pasado y sin futuro, anclado en un tiempo sin esperanza, como el momento político que vivimos. Podría ser una frase para los candidatos en elecciones o después de ellas. No cargues las tintas contra tu oponente, porque el tiempo siempre te enfrenta a un espejo. Podrían decirlo unos cuantos líderes de sus antagonistas, pero mientras tanto, dentro de unas horas este semáforo se cruzará en mi camino de regreso.

¡Verde, Miguel Ángel! ¡Corre, huye de estas febriles divagaciones! Cruza el semáforo y haz de este tiempo de tribulación un pretérito perfecto. Al menos hasta el próximo semáforo... o las próximas elecciones.

