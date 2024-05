"Mis padres nos apuntaban a mi hermana y a mí a cualquier actividad para cansarnos porque éramos malas"

María Ángeles Pino Cabrera ‘Melli’ (Ubrique, 1 de noviembre de 1994) recibe hoy el premio a mejor deportista de Alcantarilla. La jugadora internacional de La Boca Te Lía Alcantarilla, equipo de Primera División, se proclamó campeona de Europa con la selección española en el último Europeo. Desde pequeña ha jugado casi siempre en el mismo equipo que Anita, su hermana melliza.

¿Desde cuándo estás vinculada al deporte?

Cuando era pequeña hacía natación, atletismo y baloncesto, pero tanto mi padre como mi madre eran entrenadores de fútbol y me llevaron a hacer este deporte. En mi pueblo iba a salir un equipo de atletismo y nos apuntamos, pero finalmente no surgió y entonces empezamos a compaginar el fútbol y la natación.

Por lo que veo, toda la vida haciendo deporte.

Siempre hemos hecho algo. Mis padres nos apuntaban a alguna actividad porque éramos muy malas las dos. Nos tenían que llevar a algo para que nos cansáramos y estuviésemos tranquilas.

¿Y cómo fue meterte en el fútbol sala?

Nosotras jugamos con chicos al fútbol hasta edad cadete, pero en esa edad ellos físicamente pegan el estirón y ya no podíamos seguir. Entonces apareció un club en Jerez de la Frontera que tenía un equipo de fútbol sala femenino y fue allí donde nos enganchamos. No había equipo de fútbol femenino, solo de fútbol sala, y a los 15 años empezamos a jugar en senior porque tampoco existían las categorías inferiores para chicas.

¿Pero te gustaba el fútbol sala?

A mis padres no les gustaba el fútbol sala porque teníamos velocidad y querían vernos jugar por la banda. El fútbol sala se quedaba bastante corto, pero me adapté pese a que jugaba de extremo derecho. En el fútbol sala tienes que ser más vertical y recuerdo que el primer año siempre me iba a la banda. El entrenador me decía que no me fuera al córner, que encarara a portería, pero yo tenía la tendencia de irme a la banda para pegar centros. Muchos años después, el fútbol sala no lo cambio por nada porque me gustar estar todo el rato en contacto con la pelota y ahora hasta me aburre el fútbol, que es menos vistoso y pierden mucho el tiempo.

¿Toda la vida habéis jugado tu hermana y tú juntas?

Nosotras jugamos desde pequeñas juntas en el Ciudad de Jerez, pero por temas universitarios mi hermana se fue a estudiar Biología a Málaga y yo me quedé en Cádiz haciendo Criminología. Estuvimos tres años separadas y en unos Campeonatos de España Universitarios mi hermana se clasificó con la Universidad de Málaga. Allí la vio la gente de la Universidad de Alicante, que le hizo una oferta, y entonces ella les habló de mí y me arrastró un poco a fichar con ella allí.

¿Cómo llegasteis a Alcantarilla?

En Alicante estábamos bastante bien. Llevábamos ocho años, pero cuando habíamos renovando por el club, hubo un cambio en el Rectorado y nos comunicaron que por temas económicos no podía continuar en la élite el equipo. Vivimos mucha incertidumbre porque habíamos renovando, teníamos planes de futuro allí y casi todos los clubes tenían cerradas sus plantillas. Una semana después ascendió el Alcantarilla y se dio la opción de venir. Además, mi hermana estaba cerca de Alicante, donde le quedaba un año de carrera. El proyecto del club era muy bueno, con muchas bases y lo pintaban bastante bien. De hecho, ahora no lo cambio por nada.

¿Te costó adaptarte a la vida en Alcantarilla?

Alicante me gustaba porque soy muy de playa. Yo soy de Cádiz, me gusta el sol, y sabía que allí podía compaginar estudios y fútbol sala, que no iba a perder tiempo en desplazamientos, como me ocurría antes, que necesitaba hora y media para ir a entrenar. En Alcantarilla se presentaba la opción de vivir y entrenar en el mismo pueblo. Al principio me costó adaptarme porque no tenía la playa cerca, pero no sé, era diferente, y a nivel deportivo, bastante bien. Además, con anterioridad ya había estado a las órdenes de Alicia Morell, que me hizo debutar en la selección y, encima, me ficharon recuperándome de una lesión de ligamento cruzado que sufrí en enero. El club apostó por mí aun estando lesionada e hicieron trabajo un increíble.

¿Y acabaste los estudios?

Primero hice Criminología y después, en Alicante, CAFD. Ahora mi propósito es opositar a profesora de Educación Física. Pensaba que Criminología no me iba a servir para nada, pero sí, porque me da puntos para opositar.

El LBTL Alcantarilla lleva dos años en Primera y creciendo.

Sí, el cuerpo técnico está haciendo un trabajo grande, con muchas jugadoras jóvenes que no tenían experiencia de la categoría, y poco a poco se va viendo el trabajo reflejado en los resultados.

¿Qué supuso ese título Europeo con la selección?

Mira, en el primer Europeo yo estaba yendo a las convocatorias, pero en enero, antes de la definitiva, fue cuando me rompí el cruzado y todas las opciones se fueron al traste. Después, en el segundo, fui al Preeuropeo, pero en noviembre, en un partido amistoso, me rompí la rodilla. Y cuando el año pasado me recuperé y volví a estar en la convocatoria se me vinieron a la mente las lesiones del pasado.

Pero esta vez sí lo lograste.

El primer Europeo era especial por eso, por ser el primero, y en el segundo me quería quitar la espinita por las lesiones. Pero otra vez me rompí y aparecieron los fantasmas en mi cabeza. Cuando ya conseguí en esta ocasión la medalla lo celebré por todo lo alto.

Por cierto, jugar con su hermana debe ser bueno y malo a la vez.

Da un poquito de asco porque al final con quien tienes mucha confianza es con esa persona y no la tratas como otra compañera. Si le tienes que dar cualquier voz se la sueltas, hay mucha competitividad y casi siempre le echas la culpa a tu hermana.

En una entrevista llegó a decir que eres un poco borde.

Lo soltó y le dije que eso no lo tenía que decir (risas), pero es cierto, si le tengo que decir algo, me da igual. Al final es mi hermana y le digo las cosas como las pienso. Ella tiene un poco más de calma que yo.