Servicios de emergencia buscan a José Manuel Muñoz, un hombre de 68 años, vecino de Alcantarilla, del cual no se tienen noticias desde el jueves por la tarde, informa el Centro de Coordinación de Emergencias y la Policía Local de Alcantarilla. El hombre salió a pasear los perros de una familiar y no regresó. La principal hipótesis es que se desorientó y no supo volver a su casa, ya que sufriría una enfermedad degenerativa.

El 122 recibía el aviso de la desaparición a las 17.50 horas del jueves. "Desde entonces, efectivos de la Policía Nacional, Policía Local y Protección Civil le buscan", apunta este organismo. Este viernes por la mañana, a petición del mando de la búsqueda (Policía Nacional), el Centro de Coordinación ha dado salida al helicóptero de la Dirección General de Seguridad y Emergencias con bomberos rescatadores del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia. "Se pide colaboración ciudadana. Cualquier información puede ser muy útil, llamando al 112", insisten desde la Policía Local.