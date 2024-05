El UCAM Murcia llega al play off con lo justo ante un Valencia con ‘overbooking’

El UCAM Murcia CB llega con los justo al play off de cuartos de final con el Valencia Basket. Si el lunes se confirmó que Simon Birgander ya no volverá a jugar esta temporada, ayer el club desveló que las pruebas médicas realizadas a Marko Todorovic han arrojado que deberá estar alrededor de un mes de baja. Por tanto, adiós a la temporada y quizás a su etapa en el club universitario para el montenegrino, quien llegó en diciembre pasado para sustituir la baja del sueco, y que ahora ha caído lesionado. «Sufre una inflamación en el tendón de Aquiles que le puede llevar aproximadamente un mes de recuperación», desveló ayer la entidad sobre un pívot que ha sido determinante y que en sus tres últimos encuentros como universitario vio reducida su aportación a una media de 12 minutos.

Todorovic es uno de los pocos jugadores que no tiene contrato para la próxima temporada y todo apunta a que no seguirá. A su acecho hay algunos equipos de Euroliga y otros con mayor potencial económico que el UCAM. Después de varios años en China, puede conseguir un buen contrato en Europa. Su baja, como la de Birgander, puede ser determinante en un play off de cuartos de final ante un rival con ‘overbooking’ en su plantilla, aunque también con limitaciones en el puesto de ‘cinco’, donde el UCAM tendrá a un recién llegado como el francés Yannis Morin, Moussa Diagné y el murciano de 18 años Fabián Flores.

La duda de Brandon Davies

Hasta dieciséis jugadores tiene a sus órdenes Xavi Albert, el técnico que sustituyó a Álex Mumbrú a principios de abril, pero está teniendo problemas con los interiores puesto que Brandon Davies se ha perdido los tres últimos partidos por lesión y es duda para el duelo de este sábado en La Fonteta (18:00 horas). Ahora mismo solo tiene como ‘cinco’ puro a Alpha Kaba, un franco-guineano de 2,08 metros y 28 años de edad muy intenso pero limitado en la anotación. Éste llegó también a principios de abril ante la lesión de larga duración de Boubacar Touré.

El valenciano Xavi Albert, que era ayudante de Mumbrú, le ha cambiado la cara al Valencia Basket. Pese a los problemas con los ‘cincos’, ha logrado dar un giro radical a un equipo que se encuentra en su mejor momento de la temporada. Con un juego más alegre y con más transiciones, ha logrado ‘esconder’ sus defectos. Ha buscado soluciones a la falta de efectivos en el puesto de ‘cinco’ dando minutos en esa función a Nate Reuvers, un ala pívot de 2,11 metros, Damien Inglis e incluso Jaime Pradilla.

Entre ese ‘overbooking’ de jugadores que tiene en plantilla el Valencia Basket, hasta cuatro se tienen que quedar sin vestir en cada encuentro. Y uno de ellos siempre debe salir entre los tres extracomunitarios, que son el base Jared Harper, el alero Justin Anderson y Nate Reuvers. De este trío casi siempre el sacrificado ha sido Harper, quien en Euroliga lo jugó todo al no existir límite de cupos.

Un 15 de 21 en triples

Quizás donde más celo tenga que poner el UCAM Murcia en esta eliminatoria sea en la defensa de los exteriores. Hay un dato que ha llamado poderosamente la atención de los últimos encuentros del Valencia, y fue el espectacular 15 de 21 (74% de efectividad) en los triples en el triunfo (99-93) que logró frente al Real Madrid en la penúltima jornada. Chris Jones y Anderson, con 4 cada uno, y el recién renovado Ojeleye, con tres, fueron una pesadilla para los blancos.

Agotadas las entradas para La Fonteta

El UCAM Murcia agotó a mediodía de ayer las 180 entradas que le facilitó el Valencia Basket para el encuentro de este sábado a las seis de la tarde. El club puso a disposición de unos cincuenta aficionados un autobús con un premio de 50 euros, incluida la entrada, que también está ya completado. El resto se desplazarán en sus vehículos para presenciar el primer duelo de cuartos de final, el tercero de una eliminatoria por el título de la Liga Endesa que disputa en su historia el equipo murciano. En cualquier caso, aún se puede recurrir a la venta de entradas general del partido con localidades que están entre los 40 euros de los fondos y los 85 de la tribuna central.

Asismimo, están a la venta las entradas para el segundo partido, que se disputará el próximo miércoles día 22 en el Palacio de los Deportes. En el mismo, como está recogido en las bases de los carnés de abonados, los abonados tienen que pasar por taquilla. Por ello, los adultos tendrán que pagar 20 euros, mientras que para los de la categoría especial (estudiantes, desempleados y mayores de 65 años) el precio es de 15 euros, mientras que los infantiles tendrán que abonar 10. Para el público general, los precios son de 70 euros en sur y norte central, 60 en lateral baja, 50 en las curvas, 45 en lateral alta y 30 en fondos pista y zona alta. Todas las localidades se pueden adquirir en compralaentrada.com.