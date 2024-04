El misterio de los tres libros

En la zona de entrada de las grandes librerías y en la sección de libros de las superficies comerciales suele exponerse una montonera de ejemplares de tapa dura con sobrecubierta en que se acumulan los títulos que en cada momento alcanzan la condición de best-sellers o que apiran a ella. Pero el efecto es engañoso. Los libros más vendidos no están en ese llamativo escaparate sino más adentro, con frecuencia ni siquiera en las mesas de exposición, sino en las estanterías, de las que solo asoma su lomo.

No es la efímera novedad ni una fugaz promoción lo que convierte un libro en un fenómeno de moda sino un misterioso impulso de la masa de potenciales lectores que conduce a la demanda de una serie de títulos que se reimprimen constantemente publicados por diversas editoriales y en renovadas traducciones, a veces en versiones gráficas o comentadas. En mis andanzas por las librerías, grandes, medianas y pequeñas he observado la sorprendente persistencia de tres títulos que pueden distinguirse hasta en los expositores móviles de las papelerías de los pueblos o en algunos de los quioscos que todavía van quedando. Tres títulos. Y traigo esta observación aquí porque deduzco que esto quiere decir algo sobre nuestro momento político o social.

Produce perplejidad que uno de esos libros peremnes sea El arte de la guerra, de Sun Tzu, un manual bélico chino del siglo V antes de Cristo o por ahí. Es cierto que las artimañas militares constituyen a veces una perfecta guía para las estrategias amorosas o para la utilización en otros órdenes de la vida de trampas psicológicas, pero no me digan que no es estupefaciente que exista un fervor tan intenso por ese texto ancestral en una sociedad que se dice pacifista.

Otro libro inesquivable es 1984, de George Orwell, novela sobre una utopía inversa acerca del totalitarismo, precursora del concepto Gran Hermano. Y, como colofón, las Meditaciones del emperador romano Marco Aurelio, un recetario de vida estoica para estos tiempos de consumismo y gozadera.

Algo está pasando cuando estos tres libros constituyen el más reclamado fondo de toda librería. Algún filósofo de guardia nos debe una explicación.

