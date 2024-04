No todo vale en la política

Llevamos meses presenciando espectáculos bochornosos que, sin duda, han rebasado todos los límites éticos y han superado todas las líneas rojas de la democracia. En los últimos días, contra Pedro Sánchez y su familia. Pero esto no es una cuestión de Pedro Sánchez, de si dimite o no dimite. Esto es una cuestión que nos afecta a todos y a todas y que, desde luego, a mí me ha hecho reflexionar.

El odio y la crueldad de algunos está provocando que se pierdan absolutamente todos los valores de una democracia que debe basarse en el respeto, en la convivencia y en el diálogo, y no en el ataque constante, en esa obsesión enfermiza por herir a las personas y no parar hasta que estén hundidas profesional y personalmente. ¿A dónde vamos a llegar? No todo vale en política. No se pueden utilizar bulos y denuncias falsas para intentar deslegitimar un Gobierno elegido democráticamente, porque, de esta manera, se pone en riesgo la democracia.

Está claro que la política requiere de un enorme sacrificio personal, y no solo de uno mismo, sino también de la familia. Pero el Partido Popular y Vox han llevado a cabo una campaña de acoso y derribo contra el Partido Socialista que ha superado todos los límites, utilizando el ataque permanente, el insulto, la mentira y la descalificación personal de una forma cruel e inhumana.

Feijóo y Abascal están aplicando una táctica de deshumanización del rival político, sobrepasando todos los límites éticos y morales. Siguen sin aceptar el resultado de las pasadas elecciones generales, en las que una clara mayoría de la ciudadanía apostó de forma contundente por un gobierno progresista. No podemos normalizar el hostigamiento que estamos sufriendo las personas progresistas durante estos últimos meses, ni los ataques contra nuestras sedes e incluso contra representantes políticos.

Como decía, esta situación tan desagradable me ha hecho reflexionar, algo que considero que deberíamos hacer todos y todas, especialmente los líderes del Partido Popular y de Vox, que ni siquiera en estos momentos demuestran el más mínimo respeto. Sin ir más lejos, el presidente regional solo ha demostrado su total falta de empatía y, por supuesto, ha seguido atacando.

En mi cabeza no cabe que la política se haya convertido en la generación de bulos, la confrontación y el acoso constante a nivel personal. Me niego a creerlo y, mucho menos, a aceptarlo y conformarme. La gente que vive en este país y en esta Región no se merece esto.

Nada justifica los ataques personales ni las ganas de hacer daño a otros a toda costa. Pero si nos ponemos a analizar este caso concreto, ¿cuál es el motivo de la derecha y la ultraderecha? ¿La subida del Salario Mínimo Interprofesional y la creación de empleo? ¿Reducir las desigualdades? ¿Subir los impuestos a los más poderosos? ¿O la defensa de la paz en el mundo? ¿Tanto daño hace a la derecha de este país el bienestar general y la justicia social?

Los socialistas de la Región de Murcia compartimos la necesidad de este periodo de reflexión que ha abierto el presidente del Gobierno. Tenemos que poner fin como sociedad a esta deriva que tanto daño está haciendo a la confianza de la ciudadanía y a la calidad de nuestra democracia.

España necesita un gobierno que siga trabajando por la convivencia en este país, la dignificación de las instituciones y todo aquello que beneficie a la vida de la gente. Ahora más que nunca, todas las personas progresistas debemos estar unidas frente a la inmoralidad para defender la democracia que tanto nos ha costado conseguir. Pedro Sánchez tiene todo nuestro apoyo para continuar construyendo una España que avance en igualdad, democracia y justicia social.

