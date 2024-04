Hay en mi casa una obra que me fascina. Estaba mucho antes de que yo llegase a ella. Elegante y misteriosa. Colmando toda una pared con su mezcla de sugerencia y abstracción. Incluso demasiado vanguardista para los gustos del Hombre del Renacimiento.

Esta fotografía, descubrí tiempo después, fue un trueque de trabajos que él mismo hizo con la fotógrafa y profesora María Manzanera en una noche memorable, junto a otros artistas, bajo nuestro patio -entonces solo suyo- emparrado.

La instantánea procede de un trabajo experimental en el que Manzanera cogió diferentes objetos y los tamizó con una diversidad de materiales, especialmente papel de seda. Y este objeto en cuestión es -no es tan fácil de percibir si no dedicas una mirada relajada- un zapato de tacón. Es un cuadro moderno, poderoso en envergadura y presencia, y nació de una mujer que nos acaba de dejar y que, como me cuentan, desprendía grandeza en su apariencia frágil, como de pequeño pájaro ante su primer vuelo.

Otros artículos de Mónica López Abellán Café con moka Matanza de inocentes Café con moka Otros templos Café con moka Quererte

María Manzanera es de esas mujeres -que tenemos unas cuantas- de las que esta Región debe estar orgullosa. Discreta en muchos momentos de su vida, inadvertida en otros, pero manteniendo siempre un ritmo constante de trabajo. Mirando la vida a través de su cámara, pero no solo en su gran fascinación por París y Nueva York, sino también por nuestra ciudad, por la ciudad de Murcia y su huerta. Fue recogiendo en imágenes la belleza de un paisaje que sabía finito. Nos hizo reflexionar sobre la importancia de las raíces, de la belleza que nos nutre y ata a nuestros ancestros, una belleza y riqueza tremendamente simbólica y profunda, mucho más honda que lo que está semana de Fiestas de Primavera intenta ensalzar. Retrató como nadie, y bañada en nostalgia, la vida amenazada de acequias, monumentos centenarios y naturaleza. También a ella debemos un gran afán de coleccionar, conservar y difundir fotos antiguas de nuestra tierra.

Sin duda, cuando personas así nos abandonan, dejan una ciudad, una Región y un lugar huérfanos de algún modo; afortunadamente, nos legan un futuro y una herencia en su trabajo que nos acompañará siempre.

La vida tiene estas paradojas: mientras nos decía adiós esta gran mujer, el Museo Arqueológico desplegaba una exposición suya que ahora recibirá más visitas de las esperadas. Y yo, en la pared de mi casa, vislumbró esa fotografía de un tacón poderoso, como la mirada de esta mujer que se ha apagado, pero que nos sigue enseñando a abrir los ojos.

Suscríbete para seguir leyendo