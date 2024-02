La Murcia de María Manzanera toma forma en el Museo Arqueológico

María Manzanera no solo es fotógrafa. También es coleccionista. Y no solo es murciana, sino muy murciana. Por eso, a lo largo de su dilatada trayectoria no solo ha fotografiado a la Región –en su sentido más amplio–, sino que, además, ha ido recopilando imágenes de otros y construyendo un archivo que, a su manera, cuenta la historia de esta tierra. Y en la Comunidad han debido pensar que era una verdadera pena que los ciudadanos no pudieran disfrutar, aunque sea por unos cuantos días, de este tesoro.

Por eso este jueves se inauguró en el Museo Arqueológico de Murcia (MAM) una exposición antológica que sirve, por un lado, para homenajear a Manzanera, cercana a cumplir los 80, y, por otro, para rendir tributo a la memoria colectiva de la Región, y hacerlo «a través de la Historia de la fotografía, reflejada en la consolidada y amplia trayectoria profesional de esta artista». O eso es lo que apuntan desde la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, responsable del proyecto.

No obstante, fue el director general de Patrimonio Cultural, José Francisco Lajara, quien presentó ante los medios este jueves la muestra, titulada María Manzanera. A través de la cámara. «El proyecto se enmarca dentro de las acciones culturales que contribuyen a difundir el desarrollo del arte, desde sus orígenes hasta nuestros días. Y como ejemplo de ello surge esta exposición, la primera antológica dedicada a una fotógrafa murciana, que además se basa en la tesis doctoral dedicada a ella, siendo la única monográfica que hasta la fecha se centra en un fotógrafo en activo de la Región de Murcia», destacó el director general.

La idea es mostrarle a los visitantes «los misterios de su sorprendente actividad científica» desde que se iniciara en los sesenta

En cualquier caso, la apertura general de puertas tiene lugar hoy. La muestra se podrá visitar de diez de la mañana hasta las dos del mediodía y de cinco de la tarde a ocho, horario que se mantendrá hasta el 21 de abril de martes a viernes. También se podrá visitar los fines de semana, aunque la apertura se retrasará hasta las once y los domingos y festivos el Arqueológico solo abrirá por la tarde. Los lunes, como es habitual, el museo permanecerá cerrado, igual que el Viernes Santo, el día del Bando de la Huerta y el del Entierro de la Sardina.

En cuanto a lo que se podrá ver en el MAM, el recorrido por las diferentes salas que ocupa la muestra se ha organizado de manera cronológica, con una selección representativa de fotografías de María Manzanera, así como una muestra de su colección foto-histórica, «a fin de transmitir de forma didáctica las experiencias de su vida con la fotografía desde los años sesenta, acercando al visitante los misterios de esta sorprendente actividad científica», apuntan desde la Consejería.

Sobre la artista, nacida en Murcia en el año 1946, Cultura dice que es «fotógrafa por vocación», además de doctora en Historia del Arte, con especialidad en Fotografía, e investigadora de la Historia de la Fotografía de la Región de Murcia desde finales del siglo XIX a principios del siglo XX, así como autora de la primera tesis doctoral sobre Fotografía en Murcia. También ha sido responsable de la Sección de Fotografía del Centro de Recursos Audiovisuales de la Universidad de Murcia y profesora de Fotografía y Cinematografía en distintas universidades. Y como comisaria de diversas exposiciones, crea Univerfoto, el primer festival de fotografía de la ciudad. Además, por supuesto, esta no es su primera muestra: desde 1980 ha realizado numerosas exposiciones y publicaciones que continúa llevando a cabo hasta la actualidad.