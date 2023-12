Polarízame

La palabra del año según la RAE es ‘polarización’ y está muy bien elegida, aunque resulte odiosa para la mayoría de los seres humanos que habitamos este país de nombre España. Esta polarización que nace en los políticos, que continúa en los medios de comunicación afines a uno o a otro lado de las ideologías, y que llega a la gente de la calle como usted y como yo nos va comiendo la capacidad de discernir, de elegir lo bueno de unos y de otros y rechazar lo nocivo, lo que es intrínsecamente malo desde cualquier punto que lo mires.

Esta mañana, como cada día, nada más abrir un ojo he conectado la radio, y también como cada día, he ido saltando de emisora en emisora tratando de escuchar a una o a otra de las polarizadas tertulias o de los politizados comunicadores de valía indiscutible. Con decirles que algunas mañanas llego a escuchar un rato a Federico Jiménez Losantos les digo todo lo que a mi valentía y estupidez es capaz de llegar. A menudo se da el caso, y muchos de ustedes saben lo que digo, que en las tertulias de dos emisoras están hablando del mismo tema a la misma hora y ambas diciendo absolutamente lo contrario que la otra, si aceptación, rechazo, si serenidad, indignación, esgrimiendo razones de muchísimo peso para apoyar sus enfrentadas opiniones.

Ante esta situación hay dos actitudes, las de aquellas personas que se sienten parte de lo que allí se dice y que lo único que quieren es apoyar aún más sus convicciones y desestimar sin más análisis todo aquello que puedan decir otros en contra, y aquellos, cada vez menos, que tratan de comparar, de comprender, de enriquecerse con opiniones que les descubren un enfoque nuevo y que les merece la pena pensar despacio más tarde.

Pero, debemos admitirlo, la ‘equidistancia’ ha sido completamente superada, ha pasado de moda, es una estupidez porque nadie se la cree, y se lo dice alguien que ha tratado de mantenerla desde hace casi miles de años. ¿Recuerdan ustedes la canción Contamíname de Ana Belén? Pues cámbienle el título por ‘Polarízame’ y verán que la letra viene al pelo de lo que aquí digo. Parece que se va por el mundo pidiendo que nos contaminen, que se mezclen con nosotros para tener una única opción en la cabeza. He de confesar que también a mí, en este ambiente, a veces se me va algo la pinza y me ‘contamino’, y respondo o argumento con una polarización que no va a ninguna parte. Y es que hay momentos que realmente te enervan, por ejemplo, la situación que se dio esta semana en el ayuntamiento de Madrid, cuando el concejal y diputado Ortega Smith agredió con una botella a un concejal de izquierdas y le dijo: ‘Ahora, llora’. Seguro que alguien que sea tan mayor como yo recuerda a un padre de hace décadas agarrando a un niño que estaba llorando por alguna cuestión que al mayor le parecía inadecuada, y dándole un par de azotes le decía: ‘Ahora llora de verdad. ¡Los hombres no lloran!’. El concejal agredido es un hombre gay.

Quiero acabar este artículo con un deseo de salud y prosperidad para todos en el año 2024, y una petición, hagamos lo posible para que la próxima palabra que elija la RAE como definitoria de los tiempos que vivimos sea ‘concordia’, o ‘solidaridad’, o ‘paz’, o ‘amor’, o ‘sexo’, es decir, algo que sea positivo, que dé gusto pronunciar o practicar y no la porquería de palabra que han tenido que elegir este año. A ver si es verdad, jope.