¿Sonia Monroy en la serie de USA más vista de Netflix?

Mátame camión, pensará más de uno, porque la respuesta es sí, Sonia Monroy sale en una de las series estadounidenses que está arrasando (desde su estreno hace ya un tiempo) en Netflix: El abogado del Lincoln, basada en otra serie, en este caso de libros, de los más vendidos del reconocido Michael Connelly. ¿Cómo se os ha podido pasar, dios bendito?

Sí, es la misma chica que hace un porrón de años apareció en Callejeros Viajeros (Cuatro), cuando el programa viajó a Los Ángeles y ella se presentó como "actriz y filmmaker" -tenía que dejar claro que vivía en Estados Unidos, no iba a decir ‘productora’-. La misma a la que vimos subiendo de manera... ¿cómo decirlo? ¿abrupta? Bueno, accidentada, la colina en la que se sitúa el Hollywood Sign, lo que los españoles conocemos de toda la vida de dios como las letras de Hollywood, esas en las que hay que hacerse la foto si se viaja hasta allí. Quiso ser tan buena anfitriona para los reporteros que acabó resbalando por la montaña.

Además, ya que estaba viéndola toda España y los turistas se giraban al ver cómo un cámara profesional iba grabándola por el Paseo de la Fama -¿será una famosa? Lo típico por lo que uno se para-, dejó caer que vivía cerca y que había mucho espacio para una estrella más... La suya.

Pero eso no es todo, amigos. Ahí va la anécdota que puede hacer que os explote la cabeza: ¡Sonia despertó los celos de Melanie Griffith! Según su versión, obvio. La fundadora del grupo Sex Bomb dejó bien claro que la madre de Dakota Johnson le tenía pelusilla. Pero Sonia, ¿qué le has hecho a Melanie, que siempre ha sido un encanto con los españoles? Bien lo sabe Málaga. Tranquilos, que Monroy no se corta un pelo en explicar ‘su historia de película’.

Resulta que la actriz -hablamos de Sonia Monroy- se encontró por el centro de Los Ángeles con Antonio Banderas y la intérprete que lleva su nombre grabado en el interior de su corazón (el del tatuaje de su brazo), y no pudo resistir la tentación de pedirle una foto al andaluz, como haría cualquier hijo de vecino (aquí hay cero ironía). El tiempo se paró, sonó música de tensión y... ¡Melanie Griffith la apartó del zorro con un empujoncito malintencionado y que intentaba ser sutil... "Es que es muy celosa cuando una mujer se acerca a Antonio", asegura Sonia.

¿Recuerdan, también, aquel lío de la ex Sex Bomb en la gala de los Oscar? Más bien, en la entrada al teatro. Seguro que sí, porque su look fue inolvidable, eso nadie lo cuestiona. "Oscars de sonrisas y lágrimas. Me expulsaron de la red carpet por ir vestida con la bandera de mi país", expresó entonces realmente entristecida. Red carpet: alfombra roja para los españoles, a juego con el outfit que llevaba Sonia.

Pues poca broma con la chica. Habrá hecho reír a muchos (unos con burla y otros sin maldad); ha hecho algunos polígrafos en Sálvame Deluxe a las dos de la mañana -pleno prime time- y ha dado mucho espectáculo en Supervivientes -en la gala final, cuando la eliminaron, cayó redonda al suelo mientras Rosa Benito le gritaba el mejor de los consejos: "¡Sé fuerte, tía! ¡Tía, sé fuerte!"-, pero la mujer se gana el pan con lo que le gusta, actuar, como con aquel desmayo.

Cierto es que si se visiona su videobook o alguna de sus webseries, dan ganas de meterse en una bañera con el secador encendido, pero no por ello es menos respetable, porque parece que su perseverancia ha funcionado.

Juro por dios que Sonia Monroy sale en El abogado del Lincoln con... ¡Manuel García Rulfo y Neve Campbell! Yo tampoco daba crédito -no sale en los créditos- hasta que no lo vi con mis propios ojos (gracias, Pili Baena, @pilihalliwell). A ver, tampoco es que tenga un papel principal, sale de extra en un juicio, pero es inconfundible. Y lo de que se gana la vida con lo que le entusiasma es cierto también.