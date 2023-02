Motivos para estar con Vox en la Plaza de Toros

Vox ha elegido Murcia para presentar a todos los candidatos de España en las elecciones locales y autonómicas. Para nosotros es un honor y una responsabilidad, porque sabemos lo que nos espera y no tenemos miedo a lo que nos enfrentamos. Estamos seguros de que a partir de mayo los cambios en Murcia y otras regiones van a ser decisivos para el futuro de los españoles. Por eso comenzamos por lo que más importa.

Nuestro mensaje es «defiende lo tuyo». En estos momentos no es una formulación egoísta sino un mecanismo natural de autodefensa. Durante mucho tiempo nos han impuesto una agenda grotesca, enfocada a proteger intereses extraños, sacrificando el futuro de nuestros hijos, estropeando el destino de una nación que puede ser grande de nuevo con otra dirección política. No soportamos que nuestros pueblos se vuelvan sucios y peligrosos, despoblados o invadidos, gobernados sin destreza ni patriotismo, desempleados y envejecidos, atemorizados por bandas de camorristas y endeudados por dirigentes sin escrúpulos.

No queremos vivir en una pesadilla de videojuego creado por multinacionales, ni formar parte de un gran experimento social para ganado manso. Los violadores están protegidos por leyes ‘feministas’, los que asaltan la democracia forman parte de las instituciones, los autores de los peores crímenes tienen la prerrogativa de nombrar a sus jueces. En ministerios, pueblos y autonomías manda lo peor de cada casa, botarates que suben e inventan impuestos y aprovechados que se agarran a los sillones porque fuera del cargo no tienen nada. Muchos dirigentes parecen estudiantes con malas notas que pretenden salvar el mundo sin esforzarse ni trabajar. Otros son tan irresponsables que no les importa regalar pagas a ilegales a costa de las pensiones de nuestros abuelos. La mayoría son tan canallas que dictan leyes en beneficio propio y firman contratos con los que cometen las peores fechorías.

¿Y qué nos ofrecen ahora? Vemos al PP y los socialistas dispuestos a presentar candidatos educados sin creencias tradicionales, sin fe en la familia y sin amor a la patria. Los españoles tendrán que decidir entre las listas de Vox (integradas por defensores de un orden basado en principios) o seguir apostando por las filas de esa amalgama nihilista (mezcla de ecologismo radical e ideología de género) aceptada por todos los partidos, que niega los fundamentos de la convivencia nacional y quiere destruir todo lo que verdaderamente importa. Pero sus resultados están a la vista en Municipios, el Estado y las Autonomías: voladura de embalses y centrales nucleares, emergencia sanitaria permanente, imposición del animalismo, desprotección de la lengua española, desempleo y endeudamiento, suicidios y drogas, trastornos mentales, servicios públicos deteriorados, y más empobrecimiento para los españoles con la inflación, el paro y la precariedad.

Hay muchos motivos para estar con Vox en la Plaza de Toros de Murcia. El principal es que las provincias del Levante están sometidas a un experimento macabro con la Agenda 2030. Han creado un ambiente de gallinero para el despiste, para aparentar que las opciones socialistas y populares son diferentes con respecto al agua. Pero ese cacareo, que ha funcionado otras veces, no puede engañar en esta ocasión. Mantienen acuerdos de fondo (Sánchez y Feijóo) para acabar con el Trasvase, seguir contaminando el Mar Menor con filtros sin saneamiento, imponer el secano en nuestra huerta, arrasar el campo con agua desalada y boicotear la economía productiva. También han pactado cerrar nuestras granjas y fincas agrícolas, para abrir cebaderos de grillos y escarabajos, que van a ser procesados como alimentos homologados por la Unión Europea y distribuidos por multinacionales puntocom. Por eso nos apalean y encima nos dicen que ya no hace falta el Trasvase.

En Vox nos enfrentamos en solitario a un programa acordado por los demás partidos para liquidar en la próxima legislatura todo lo que importa a los españoles. No se trata sólo de frenar la inseguridad en los barrios con más policías y cortar el chollo a los que deambulan atemorizando a nuestra gente, arrebatándonos el trabajo, la tranquilidad y las prestaciones. No se trata únicamente de frenar el despilfarro, los enchufes y la violencia. Hay que restablecer el orden y la libertad perdidos con este desgobierno, con tantas regulaciones inútiles y organismos pensados para colocar amiguetes. Nos enfrentamos a un proyecto de aniquilación total, a manos del socialismo y el separatismo, con la complicidad de los partidos cobardes que también gobiernan, los grupos mediáticos que viven de su gasto en publicidad, los sindicatos y la patronal que atrapan fondos y ríen las gracias de los políticos.

Por eso defender lo nuestro es la única opción que nos queda. Vamos a defender el Mar Menor con obras y normas que levanten barreras para evitar la contaminación y castiguen a los culpables. Defenderemos el Trasvase Tajo-Segura frente a los socialistas que lo han cerrado usando las herramientas (caudal ecológico) aprobadas por un PP ventajista e incoherente. Desde las tierras del Levante vamos a proteger la seguridad alimentaria de Europa con el agua que es patrimonio de todos los españoles. Vamos a denunciar los planes de Movilidad pensados para producir atascos y obligarnos a comprar coches caros con etiquetas discriminatorias. Vamos a defender la familia tradicional, la vida y la propiedad, el medio ambiente y la seguridad, hoy amenazadas por la Agenda 2030, que es el programa electoral acordado por los demás partidos.

Hay mucho trabajo por hacer. En Murcia también vamos a comenzar por lo que importa.