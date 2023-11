Oh, blanca Navidad. Nunca se puede decir algo así en Murcia. Por mucho que la letra lo dicte, no hay nevadas en la ciudad. No brillará por tanto el sol reflejado en la nieve, pero sí que brillarán las luces que animan estas fiestas -esperemos que con mejor suerte que el pasado año-, y lo harán muy pronto, porque el Ayuntamiento ya ha fijado la fecha para pulsar el interruptor. La Navidad se enciende en Murcia el próximo viernes 24 de noviembre.