La decisión del Ayuntamiento de Murcia de no colocar, por segundo año consecutivo, el gran árbol de Navidad en la Plaza Circular no ha gustado a la oposición ni a algunos vecinos. Uno de ellos, o un grupo de ellos, ha querido hacérselo saber al Gobierno local y ha colocado esta mañana su propio árbol navideño en la Redonda.

Bastante más pequeño que el tradicional, el árbol venía acompañado de un cartel que rezaba "queremos el árbol de la redonda". Un gesto con el que alguien reivindica al Consistorio que recupere el emblemático adorno.

Se desconoce quién ha puesto allí el mini árbol, pero de la acción se han hecho eco dirigentes del PP de Murcia como Pepe Guillén, concejal, Conchita Ruiz, vicesecretaria de Política Social, Santiago Vera, presidente de la Junta Municipal de La Flota-Vistalegre, Sofía López-Briones, portavoz y presidenta popular en el Barrio de El Carmen, y allegados al partido como Pablo Guzmán, quien estuvo al frente de Nuevas Generaciones.

Ante la falta de ideas de algunos, surge la imaginación de otros. pic.twitter.com/PuIQ5PdhpN — Santiago Vera (@svdelcastillo) 15 de noviembre de 2022

Ojo, que hay alguien en Murcia con más espíritu navideño que yo. 🤣🤣



¡¡ME ENCANTA!! 🎄🎄 pic.twitter.com/Cwu47kasNG — Pablo Guzmán Galindo (@PablodeGuzman) 15 de noviembre de 2022

Es que Murcia sin el Árbol de Navidad de la Redonda no es lo mismo, recuerdo lo bien que se lo pasaba mi peque en la inauguración, aunque yo me lo pasaba mejor!! ¡¡Quiero que vuelva!! https://t.co/622aQKf0zE — Sofía López-Briones (@Sofialbg) 15 de noviembre de 2022

Desconozco la autoría de la foto, pero me sumo a la petición.



El Árbol de Navidad de La Redonda de #Murcia creaba un buenísimo ambiente navideño para niños, jóvenes y mayores. Tendremos que pasar una navidad más sin el Árbol. pic.twitter.com/TrGHHxocKz — Conchita Ruiz Caballero (@contxaruiz) 15 de noviembre de 2022

El pequeño árbol, que ha permanecido en la plaza toda la mañana, "hasta el mediodía", según indican a esta redacción empleados del bar La Redonda, ha llamado la atención de aquellos que han pasado por la céntrica zona.

El año pasado, el motivo dado por la Glorieta para no colocar el árbol en la Circular era que se querían evitar aglomeraciones debido al aumento de la incidencia del covid en esas fechas, pero finalmente el gran árbol no se instaló porque el lote del contrato en el que estaba incluido (lote 2 ) se quedó desierto y no se presentó ninguna empresa para montarlo. Por ese mismo motivo no se montará tampoco en estas próximas fiestas.

Murcia prepara la Navidad

Murcia ya se prepara para dar la bienvenida a la Navidad. Para ello, decenas de operarios trabajan desde hace semanas en la instalación de los elementos decorativos que iluminarán la capital de la Región a partir del próximo mes de diciembre. En total serán 1.223 elementos luminosos entre arcos, rótulos, conos, estrellas, photocall y motivos especiales y 2.908 metros de luces led en guirnaldas, repartidas por todo el término municipal.

Aunque la instalación de las luces y decoración navideña ya ha arrancado, aún no se ha decidido cuándo será el encendido y apagado. El consistorio murciano también ha planteado adelantar el apagado de las luces, pasando de la 1 de la madrugada a las 00:00 horas excepto los días 24 y 31 de diciembre que se mantendrá el encendido como en años anteriores hasta las 2.00 horas.

Además, tras el éxito del año pasado, el Reino Mágico de Murcia volverá a brillar estas Navidades en el recinto de La Fica. Los trabajos previos al montaje de la feria de atracciones o el mercadillo navideño, entre otras instalaciones, ya han comenzado.

Lo que funcionó el año pasado repetirá esta Navidad. En este sentido se volverá a montar la pista de hielo y un mercado navideño en el que se está trabajando con el cierre de las últimas contrataciones. El año pasado este mercadillo estuvo formado por una veintena de casetas con productos típicos de la época.

La mayor parte de la explanada estará formada por un gran parque temático con más de 30 atracciones para todas las edades. Aquí, como principales novedades con respecto al año anterior, el presidente de los feriantes destaca dos atracciones de mucho éxito. Una de ellas será un tobogán de nieve, con motivos navideños y cerca de 50 metros, similar al que se instaló en el Parque de Artillería hace unos años, y la atracción giratoria de telecombate ‘Base UFO’, que hará las delicias de los más pequeños, que montarán en sus propias naves a distintas alturas mientras disparan con sus armas láser. Si el láser impacta en uno de los habitáculos, la nave descenderá. «Un juego muy atractivo y familiar, en el que van a disfrutar tanto los padres como los niños», señala García. A estas atracciones se unirá otra, que ya se instaló en la Feria de Septiembre, que eleva a los participantes a 40 metros de altura.

El Reino Mágico también dispondrá, al igual que el año pasado, de una zona para llenar el estómago formada por siete ‘food trucks’, con una oferta muy internacional, desde una hamburguesería belga o comida argentina, hasta los gofres y los crepes de toda la vida.