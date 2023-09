Tras dos años sin haberse instalado el gran árbol de Navidad en la Plaza Circular de Murcia, este 2023 el Ayuntamiento tiene intención de volver a levantar la gigante estructura.

El Consistorio ha sacado a concurso la instalación del árbol. Según recoge el expediente de contratación, las empresas interesadas en montarlo tienen hasta el 9 de octubre para presentar sus ofertas.

El documento contempla un presupuesto base sin impuestos de 700.000 euros para el diseño y montaje de las estructuras metálicas que forman el gran árbol de Navidad, así como para los talleres, el photocall, el mercadillo, la instalación del cableado, del alumbrado y del equipo de sonido, así como el resto de elementos que completan el escenario navideño en la Plaza Circular.

El contrato abarca dos años, por lo que el valor estimado del mismo es de 1,4 millones de euros. Una cifra que ha despertado las críticas del concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Murcia Ginés Ruiz Maciá, quien ha planteado a sus seguidores de Twitter: "¿Qué haríais con 1'4 millones de euros en Murcia?".

A ver, que si queréis hablamos del árbol de Navidad, aprovechando que @PerikoRp ha sacado el tema...¿qué haríais con 1'4 millones de euros en Murcia? — Ginés Ruiz Maciá (@GinesRuizMacia) 25 de septiembre de 2023

El gran árbol regresa dos años después

En 2021 el motivo esgrimido desde la Glorieta para no instalar el árbol era que se querían evitar aglomeraciones debido al aumento de la incidencia del covid en esas fechas, pero finalmente no se instaló porque el lote del contrato en el que estaba incluido (lote 2 ) se quedó desierto y no se presentó ninguna empresa para montarlo. Por ese mismo motivo tampoco se montó en la Navidad de 2022, cuando gobernaba el PSOE en la capital murciana y buscó una alternativa creando un espacio típico de la Navidad del norte de Europa en la Plaza Circular.

La decisión de no instalar el gran árbol no sentó nada bien a algunos vecinos de la capital, que arremetieron contra el Gobierno socialista. A finales de noviembre de 2022, la ciudad amaneció forrada de papeles que simulaban ser denuncias dirgidas al PSOE por "negar la Navidad a miles de familias de la Región de Murcia".

Este 2023, con el regreso de los populares al Ayuntamiento de Murcia, quienes iniciaron el proyecto, el gran árbol volverá a iluminar la Navidad en Murcia si el contrato es adjudicado.