Hoy sobre la ciudad de Murcia luce un sol capaz de abrigar a todo aquel que sale a la calle en estos días de bajas temperaturas. La llegada progresiva del calor convierte a este sábado en un día perfecto para hacer planes, salir de casa y aprovechar la estupenda oferta cultural que ofrece la capital del Segura.

Música

Flavio

Teatro Bernal - El Palmar, Murcia (20.00 horas)

Flavio comenzó en la música desde muy pequeño, cursando estudios de piano en el conservatorio cuando tenía apenas ocho años. Con 18 años empezó de forma autodidacta a tocar la guitarra y la trompeta y, en 2020, su vida dio un vuelco al entrar en la academia de Operación Triunfo, convirtiéndose en el segundo finalista del programa.

On & on: José James Sings Badu. Murcia Jazz Festival

Teatro Circo- Murcia (20.00 horas, desde 15 euros)

Cuando José James lanzó No Beginning No End 2 (2020), era evidente que el artista que desafiaba el género había regresado para reivindicarse como el cantante de jazz de la generación hip-hop. Bajo esa luz, su nuevo proyecto, On & On: José James Sings Badu, encuentra a James arrojando el guante sobre los últimos 100 años de jazz vocal.

Vosotras veréis + Pedriñanes77

La Yesería - Murcia (21.00 horas, desde 12 euros)

Se trata de un cuarteto formado por Ángela Juves, Mari, Sara Palomar y Daniel Montero. Un grupo con un estilo musical que mucho definirían como punk pop, powerpop furioso o pop punk.

Teatro

El hada hermosinda

Centro Escénico Infantil y Juvenil Pupaclown - Murcia

Hermosinda no es un hada al uso. Su varita de cartón no da los resultados esperados. Son muchos los amigos que la visitan para pedirle ayuda. Botones tiene miedo al dolor y no sabe que hacer cuando una pincha del cactus de su abuelita se clava en el dedo gordo del pie. Zanahorio no sabe comer, las chuches y las golosinas lo vuelven loco. Colchón no puede dormir, la oscuridad no es su amiga. Pero el día avanza y Hermosinda está cansada. Sin esperarlo duerme plácidamente...pero con que sueñan las hadas...

Todas las canciones de amor

Teatro Romea - 20.00 horas, desde 22 euros

Un homenaje a una mujer, a una madre que dedicó su vida a cuidar a los demás, a hacer las camas, doblar las sábanas, cocinar, fregar, barrer, amar, callar…

Arte

Sus terrores favoritos

Laboratorio Artístico del Carmen

La exposición Sus terrores favoritos se estrenó el pasado jueves a las 20.30 horas en el LAC / Laboratorio Artístico del Carmen, en Murcia. Este proyecto ya ha pasado por Madrid y Sitges, donde la han disfrutado unos 23.000 aficionados, y permanecerá en Murcia hasta el 2 de abril. Se podrá visitar de martes a sábado en horario de 10-14 horas y de 17-20 horas. Además, es una de las actividades del Sombra previas al Festival de Cine Fantástico Europeo de Murcia, que arrancará el viernes 17 de marzo.

Galería Progreso 80

La galería Progreso 80 abre su espacio para el inseparable Juan Martínez Lax (1946) y otros cuatros creadores de su misma quinta: José González Marcos (1940-2014), Pedro Pardo (1944-1998), Elisa Séiquer (1945-1996) y Lola Arcas (1962). La exposición ha sido denominada como Diálogos de una generación.