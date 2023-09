Los actos de la 'Feria Chica' de Lorca ya han dado comienzo con la celebración del tradicional pregón. Al acto, que este año ha sido protagonizado por la periodista malagueña Pilar Wals Rúa, han acudido numerosos lorquinos y lorquinas para, un año más, asistir al evento que da cominezo a los cultos y actos en honor a la Virgen de las Huertas, patrona de la ciudad.

Durante su intervención la periodista, lorquina de adopción, hizo referencia a los elementos más destacados de unas fiestas muy especiales para los habitantes de la Ciudad del Sol. Acompañada por una representación de la Imagen de la Virgen de las Huertas sobre el escenario, la pregonera ha hecho un recorrido tanto por la historia del Santuario como por la devoción que existe hacia la Patrona en Lorca, de la que ha sido testigo, cronista y a veces protagonista durante su carrera profesional en el municipio.

En este sentido destaca el momento en que Wals ha relatado su primer encuentro con la Virgen de las Huertas: "Me senté frente a aquella Virgen de la que, todavía, no conocía su nombre y recé, por primera vez, ante la que en no pocas ocasiones he pedido su intercesión"; o su descripción de sus impresiones al descubrir la 'Feria Chica': "Coloristas casetas ofrecían en sus mostradores pequeños ‘taquitos’ de turrón que se degustaban acompañados por una copa de anís y un trago de agua de botijo al término de las misas de la madrugada".

No faltaron durante el acto reclamaciones con respecto al estado del Santuario Patronal: "aún hoy el campanario continúa sin repiques cada vez que Santa María la Real de las Huertas abandona su templo y se echa en brazos de los lorquinos. No es de justicia que prácticamente todos los monumentos de la Ciudad estén restaurados y que únicamente quede el Santuario Patronal". Finalmente, tras un repaso a las diversas historias y leyendas que rodean el lugar, Wals finalizó su intervención proclamando el inicio de la esperada 'Feria Chica'.