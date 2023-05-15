Las elecciones municipales se celebrarán en nuestro país el domingo 28 de mayo. Los murcianos elegirán ese día a los 29 concejales del Ayuntamiento de la ciudad que serán sus representantes para los próximos cuatro años. En la actualidad, el Pleno del Ayuntamiento de Murcia está conformado por 11 del Partido Popular, 9 del PSOE, 4 de Ciudadanos, 3 de Vox y 2 de Podemos. El alcalde, el socialista José Antonio Serrano, se hizo con el bastón de mando tras la moción de censura al popular José Ballesta, que ganó las elecciones en 2019.
A continuación, te dejamos la lista completa de partidos y candidatos que se presentan a las elecciones en el orden en las que las publicó el BORM el pasado 23 de abril:
1. PARTIDO POPULAR (PP)
1. JOSÉ FRANCISCO BALLESTA GERMAN
2. REBECA PÉREZ LÓPEZ
3. JOSÉ GUILLÉN PARRA
4. ANTONIO JAVIER NAVARRO CORCHÓN
5. MARIA DE LAS MERCEDES BERNABÉ PÉREZ
6. MARIA ASCENSIÓN CARREÑO FERNÁNDEZ
7. JOSÉ FRANCISCO MUÑOZ MORENO
8. JOSÉ FRANCISCO PACHECO MÉNDEZ
9. BELÉN LÓPEZ CAMBRONERO
10. MARCO ANTONIO FERNÁNDEZ ESTEBAN
11. PILAR TORRES DÍEZ
12. DIEGO AVILÉS CORREAS
13. SOFÍA CARMEN LÓPEZ BRIONES GUIL
14. MIGUEL ÁNGEL NOGUERA GÓMEZ
15. PEDRO LUIS BALIBREA CÁRCELES
16. VERÓNICA SÁNCHEZ MÍNGUEZ
17. RAMÓN ANDRÉS ABELLÁN
18. LORENZO TOMÁS GABARRÓN
19. MARÍA DEL PILAR VIVANCOS ALARCÓN
20. FRANCISCO JOSÉ LUDEÑA BUENDÍA
21. SANTIAGO VERA CASTILLO
22. MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ NOGUERA
23. FRANCISCO JOSÉ ESTEBAN BERNABÉ
24. ARANZAZU HERNÁNDEZ ROS
25. MARTA CANO CORBALÁN
26. JOSÉ FRANCISCO NICOLÁS MARTÍNEZ
27. DAVID CAMPOY SÁNCHEZ
28. MARIANA CASTILLEJO MARTÍNEZ
29. NURIA VIVES CABRUJA
Suplentes 1. CAROLINA PARDO BALLESTER 2. JOSÉ LUIS MARÍN MARÍN
2. MURCIA LIBRE (ML)
1. GABRIELA ESMERALDA SILVA ROJAS
2. JULIÁN PLAZA JIMÉNEZ
3. DIANA MUÑOZ PÉREZ
4. ANDRÉS ANTOLINO CÁRCELES
5. MARINA ALMAGRO BLÁZQUEZ
6. JOSÉ GARCÍA GIL
7. JOSEFA GONZÁLEZ BARQUERO
8. JOSÉ MUÑOZ FRANCO
9. MARÍA JOSÉ MERINO PALAREA
10. TRINIDAD OLIVA GARCÍA
11. ENCARNACIÓN MUÑOZ ESTRADA
12. GABRIEL MARIO COTILLAS BRAVO
13. ANTONIA GARCÍA NAVARRO
14. DARÍO MUÑOZ PÉREZ
15. FRANCISCA SÁNCHEZ ESPINOSA
16. BARTOLOMÉ GARCÍA LORENZO
17. PAULA CARRILLO GARCÍA
18. RAÚL FUENTES SUÁREZ
19. LAURA NAVARRO GARRE
20. ISIDRO YAGÜES CANO
21. EDUVIGIS MUÑOZ GARRE
22. JOSÉ MARTÍNEZ SÁNCHEZ
23. DANIEL DAMIÁN MOYA ROJAS
24. MARÍA TERESA HERRERO SÁNCHEZ
25. LUIS ANTONIO GARRE ANDRÉU
26. PURIFICACIÓN MESEGUER GIL
27. JOSÉ ANTONIO GALLEGO MUÑOZ
28. BRENDA VIDAL MARTÍNEZ
29. MARIO BELMONTE MUÑOZ
3. TERCERA EDAD EN ACCIÓN (3e)
1. ALICIA MARTÍNEZ POMARES
2. DOMINGO DÍAZ CARAVACA
3. MARÍA INÉS GOSALVES MACIÁ
4. PEDRO MARTÍNEZ GUILLÉN
5. JOSEFA JIMÉNEZ BARBA
6. DOMINGO DÍAZ CARRILLO
7. JOSEFA DOLORES VALCÁRCEL SAAVEDRA
8. BLAS JOSÉ MARTÍNEZ ESPÍN
9. MARINA BEGOÑA VALCÁRCEL SAAVEDRA
10. JUAN JOSÉ ORTUÑO GAMBÍN
11. MARTA CONESA GUERRERO
12. JUAN POMATA LOZANO
13. MARÍA CONCEPCIÓN FERNÁNDEZ CASTILLA
14. FERNANDO DAVID GÓMEZ MARTÍNEZ
15. MARÍA JOSÉ POMARES NAVARRO
16. JOSÉ VICENTE CARREGUI LÓPEZ
17. AINOHA SERRANO SAORÍN
18. ADOLFO MIGUEL VALCÁRCEL SAAVEDRA
19. TERESITA LILET MORALES TORO
20. ANDRÉS EMILIO ALCARAZ LISÓN
21. ALICIA ABENZA MARTÍNEZ
22. ARTURO GIMÉNEZ MARTÍNEZ
23. CONSUELO CARAVACA ROBLES
24. JUAN FRANCISCO FALLA DÍAZ
25. FRANCISCA GUERRERO GARCÍA
26. ENRIQUE BARTOLOMÉ CONESA MARTÍNEZ
27. JUANA MARÍA DÍAZ CARRILLO
28. JAVIER RODRÍGUEZ BESTEIRO
29. ÁNGELES GUERRERO GARCÍA
Suplentes 1. MARÍA JESÚS TORRECILLAS LÓPEZ 2. GINÉS ZAMORA SAURA 3. JENNIFER MÉNDEZ GARCÍA
4. PODEMOS‐Izquierda Unida‐Verdes‐Alianza Verde
(Podemos + IU‐Verdes + AV)
1. ELVIRA MEDINA RUIZ (PODEMOS)
2. JOHN DAVID BABYACK HERNÁNDEZ (IZQUIERDA UNIDA‐VERDES)
3. DANIEL ZARAGOZA GUIRAO (PODEMOS)
4. LILIANA MELLADO MIÑANO (IZQUIERDA UNIDA‐VERDES)
5. ÁNGEL RODRIGUEZ LÓPEZ (PODEMOS)
6. SAMUEL GARCÍA PÉREZ (Independiente)
7. MIGUEL ÁNGEL PAGÁN NAVARRO (IZQUIERDA UNIDA‐VERDES)
8. MARÍA TERESA ARNAL SÁNCHEZ (PODEMOS)
9. EVA MARÍA HERNÁNDEZ COTANDA (IZQUIERDA UNIDA‐VERDES)
10. BELINDA SALMERÓN NTUTUMU (PODEMOS)
11. GINÉS MIRÓN GALLEGO (IZQUIERDA UNIDA‐VERDES)
12. LUIGI CARINCI (PODEMOS)
13. TERESA ESCOBAR HERNÁNDEZ (IZQUIERDA UNIDA‐VERDES)
14. SILVIA LATORRE MARTÍ (PODEMOS)
15. JOSÉ DANIEL ESPEJO BALANZA (IZQUIERDA UNIDA‐VERDES)
16. PEDRO MIRALLES MARTÍNEZ (PODEMOS)
17. MARÍA DEL CARMEN GRIÑÁN MARTÍNEZ (Independiente)
18. ROSALÍA GUIRAO RUIPEREZ (PODEMOS)
19. PLÁCIDO VERA MORENO (Independiente)
20. BRUNO MORAL DELGADO (PODEMOS)
21. JOSÉ ANTONIO MORENO MICOL (Independiente)
22. MERCEDES PÉREZ ANDREU (PODEMOS)
23. MARÍA CRISTINA MORENO CARRETERO (IZQUIERDA UNIDA‐VERDES)
24. LORENZO FERNÁNDEZ CARREÑO (PODEMOS)
25. IRENE PÉREZ HERNÁNDEZ (IZQUIERDA UNIDA‐VERDES)
26. MARIANA FUENSANTA MARTÍNEZ GIMENO (PODEMOS)
27. MARÍA ESTHER HERGUEDAS APARICIO (IZQUIERDA UNIDA‐VERDES)
28. JULIO MANUEL MADRID GÓMEZ (PODEMOS)
29. SERGIO RAMOS RUÍZ (IZQUIERDA UNIDA‐VERDES)
Suplentes
1. ELVIRA RAMOS GARCÍA (IZQUIERDA UNIDA‐VERDES)
2. MARÍA CRISTINA MURCIA PAREDES (PODEMOS)
3. ROBERTO LÓPEZ DOMINGUEZ (IZQUIERDA UNIDA‐VERDES)
4. ISABEL MARÍN GÓMEZ (PODEMOS)
5. YERAY PÉREZ VALLEJO (IZQUIERDA UNIDA‐VERDES)
5. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. JOSÉ ANTONIO SERRANO MARTÍNEZ
2. CARMEN FRUCTUOSO CARMONA
3. ENRIQUE LORCA ROMERO
4. AINNHOA MARIA SÁNCHEZ TABARES
5. ANDRES FRANCISCO GUERRERO MARTÍNEZ
6. ESTHER NEVADO DOBLAS
7. GINÉS RUIZ MACIÁ (Independiente)
8. REGINA SARRIA PÁRRAGA
9. FRANCISCO NOGUERA HERNÁNDEZ
10. ANDREA PEÑARANDA SÁNCHEZ
11. JUAN JOSÉ GARRE NAVARRO
12. MARÍA ISABEL CÁNOVAS MARÍN
13. MIGUEL COMPANY MANJÓN
14. ELIZABETH LLANOS ALMONACID
15. LORENZO JIMÉNEZ ROMERA
16. SUSANA MUÑOZ GUILLÉN
17. ENRIQUE CARRILLO GOMARIZ
18. MERCEDES ROMERO RUIZ
19. TOMÁS BERNAL LORENTE
20. MARÍA CARMEN LORCA LÓPEZ
21. FRANCISCO JOSÉ HERNÁNDEZ GARCÍA
22. MARÍA JOSÉ BERENGUER GARCÍA
23. JOSÉ MORENO SORIA
24. MARÍA DOLORES NICOLÁS MELGAR
25. JOSÉ DANIEL ZAMORA FENOLL
26. SYLVIE FERNÁNDEZ ORTIGOSA
27. JOSÉ MÉNDEZ ESPINO
28. SUSANA GÓMEZ GARCÍA
29. ANTONIO BODALO SANTOYO
Suplentes
1. JOSEFA MUÑOZ VALVERDE
2. JOSE MANUEL GARRE OLMOS
3. MONSERRAT NAVARRO NAVARRO
6. COALICIÓN MÁS REGION ‐ VERDES EQUO (MR‐VE)
1. MARIO JIMÉNEZ RUIZ (MR)
2. ADOLFINA HERVAS CARREÑO (MR)
3. LUCAS ALCÁZAR SOLER (VE)
4. ESTHER HIDALGO LEAL (VE)
5. FRANCISCO BORJA REYES (MR)
6. PATRICIA REVERTE PALACIOS (MR)
7. BENJAMIN PEREIRA ROMÁN (VE)
8. MARIA ANTONIA GÓMEZ NAVARRO (VE)
9. SANTIAGO PINA CARAVACA (MR)
10. IRENE ALARCÓN JIMÉNEZ (MR)
11. IKER AVELLANAL ECHEZARRETA (VE)
12. MARIA LUCRECIA GARCÍA RAMOS (VE)
13. ANTONIO GOMARÍZ JUAREZ (MR)
14. MARIA ISABEL FUENTES ALONSO (MR)
15. VICTOR MARÍN FRUTOS (VE)
16. ANTONIA MARÍA ROJO GOMARÍZ (VE)
17. FRANCISCO DÍAZ MARTÍNEZ (MR)
18. MARÍA JOSÉ RUIZ GARCÍA (MR)
19. MANUEL HIDALGO ESCRIBANO (VE)
20. LUCÍA BERNABEU BONAFONTE (VE)
21. GONZÁLO EZAMA BRAGA (MR)
22. ROSA MARÍA LÓPEZ DOLERA (MR)
23. FEDERICO GARCÍA CHARTON (VE)
24. CONSOLACIÓN MARTÍNEZ REDONDO (VE)
25. CARMEN GARAY VICENTE (MR)
26. FULGENCIO MADRID CONESA (MR)
27. MARÍA TERESA RUIZ DEL TORO (VE)
28. MANUEL SERRANO CAMPILLO (VE)
29. MARÍA DE LA FÉ SÁNCHEZ ROS (MR)
Suplentes
1. AMPARO LEAL SÁNCHEZ (VE)
2. MARCELO IRAULTZA URRALBURU GARCÍA (MR)
7. CIUDADANOS‐PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
1. PEDRO JOSÉ GARCÍA REX
2. JUAN CARLOS MOYANO RODRÍGUEZ
3. MARIA ESTHER TENZA PÉREZ
4. MARTA ALCARAZ SÁNCHEZ
5. JOSÉ MARÍA PÉREZ NAVARRO
6. CONCEPCIÓN DE LAS MERCEDES ALCÁNTARA LÓPEZ
7. LUIS JAVIER MARTÍNEZ GALIANO
8. JUAN JOSÉ IZQUIERDO ROS
9. ANTONIO GARCÍA MARTÍNEZ
10. PURIFICACIÓN REMEDIOS CUADRUPANI BOSQUED
11. MARÍA DOLORES ANGOSTO BERMÚDEZ
12. JUAN JOSÉ INIESTA LOSA
13. FRANCISCO NAVARRO VIVANCOS
14. ÁNGEL LORCA HERNÁNDEZ
15. AMPARO PÉREZ SILVA
16. DANIEL ABELLÁN NICOLÁS
17. DOLORES DEL PILAR GÁLVEZ PÉREZ
18. FRANCISCO JOSÉ MONSO PÉREZ CHIRINOS
19. MARÍA RAQUEL SÁNCHEZ RUIZ
20. FRANCISCO HERNÁNDEZ RUIZ
21. PEDRO HERNÁNDEZ PÉREZ
22. MARÍA DEL CARMEN MADRONA HERNÁNDEZ
23. GABRIEL GONZÁLEZ LERMA
24. TOMÁS FRANCISCO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ
25. PATRICIA HERNÁNDEZ AZOFRA
26. FRANCISCO MÁIQUEZ PRIOR
27. DAVID AGAPITO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ
28. VICTORIA HERNÁNDEZ AZOFRA
29. JULIA CORREA‐ESTAÑ CACHORRO
Suplentes
1. MARIANO GUILLERMO BAQUERO ALCARAZ
8. HOLA PEDANIAS (H.O.P.E.)
1. JOSÉ ZAPATA MERCADER
2. BENJAMÍN LÓPEZ BARBA
3. JESÚS MARTÍNEZ MARÍN
4. MARÍA SOLEDAD OLMOS GARCÍA
5. SONIA LÓPEZ LÓPEZ
6. ÁNGEL MARIANO ROMERO GARRE
7. JOSÉ FRANCISCO CORROCHANO LORENTE
8. GEMA CARIDAD RIQUELME HERNÁNDEZ
9. MARÍA BELÉN MATEOS MARTÍNEZ
10. SOLEDAD MERCADER OLMOS
11. ANTONIO ÁNGEL LÓPEZ FLORES
12. JOAQUÍN GARCÍA MORENO
13. BRÍGIDA MIRALLES PORTALES
14. NOEMÍ GARCÍA PÉREZ
15. GABRIELA ISABEL MIRALLES PORTALES
16. JUAN FRANCISCO JIMÉNEZ FEREZ
17. JOSE CARLOS LUCAS GONZÁLEZ
18. OLGA LÓPEZ GARCÍA
19. MARÍA ENCARNACIÓN GARCÍA SEGURA
20. NATIVIDAD DE JESÚS ÁLVARO PARDO
21. VÍCTOR MANUEL MESEGUER VIGUERAS
22. SERGIO ANTONIO MARÍN GONZÁLEZ
23. CARMEN MIRALLES PORTALES
24. YOLANDA SÁNCHEZ GONZÁLEZ
25. BASILISA GIMÉNEZ EGEA
26. MIGUEL GONZÁLEZ VIDAL
27. MANUEL FEITO GUZMÁN
28. MARÍA DE GRACIA ÁLVAREZ LEÓN
29. LIDIA BUENO TOLEDO
9. VOX (VOX)
1. LUIS GESTOSO DE MIGUEL
2. MARÍA GUERRERO CANO
3. ALBA FRANCO ELVIRA
4. JOSÉ MARIANO ORENES BASTIDA
5. DAVID BAQUERO MARTÍNEZ
6. FERNANDO MARÍA SÁNCHEZ‐PARRA JIMÉNEZ
7. MARÍA DEL CARMEN BAÑON CIFUENTES
8. ÁNGEL GARCÍA GARÍA
9. MADELAINE MAYELINE CARBONELL MOREJON
10. JOSÉ JAVIER ROSIQUE BARBÁ
11. ISABEL ZUNICA RAMAJO
12. ANTONIO GUILLÉN HERNÁNDEZ
13. MARÍA FELISA MARTÍNEZ SANDOVAL
14. FRANCISCO FRANCO LÓPEZ
15. ANTONIO CORTES MARÍN
16. MARÍA DEL CARMEN RUIZ AGUIRRE
17. CÉSAR SAURA LÓPEZ
18. MARÍA DEL CARMEN GREGORIO MÁRMOL
19. GERARDO BUDESCA LLAMBRICH
20. JOSÉ ÁNGEL LÓPEZ INGLÉS
21. MARÍA JOSÉ HERNÁNDEZ MELGAREJO
22. ALBERTO PÉREZ‐ALCAZAR PÉREZ
23. FRANCISCO TOMÁS GALLEGO LORENTE
24. JOSEFA GARRE GARCÍA
25. PEDRO DE LA CIERVA HERNÁNDEZ PÉREZ
26. ASCENSIÓN HERNÁNDEZ GARCÍA
27. ANTONIO LUIS DEL AMOR JIMÉNEZ
28. MARÍA LUISA CANO MARTÍNEZ
29. IVÁN ESPINOSA DE LOS MONTEROS DE SIMÓN
Suplentes
1. JUAN ANDRÉS ORENES GALLEGO
2. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ BELLUGA
3. ELENA MARÍA BELMONTE MONTESINOS
10. VALORES (VALORES)
1. TYRONE ALCIDES ALCÍVAR CABELLO
2. ISABEL VICENTE ANTÓN
3. JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ BELMONTE
4. CAROLINA MURUBE JIMÉNEZ
5. JOSÉ CARLOS ARCE SÁNCHEZ
6. CATHERINE SOLANGE ORTIZ CARRASCO
7. LEYTON FELIPE MARÍN RODRÍGUEZ
8. MARÍA MAYOR RUBIO
9. MANUEL ÁNGEL NICOLÁS CUEVAS
10. SONIA ESPINOSA GARCÍA
11. AMADOR LÓPEZ GONZÁLEZ
12. NORYS GARDENIA PLUA PALMA
13. TYRONE JHONIER ALCÍVAR MUÑOZ
14. MARÍA DEL CARMEN NAVARRO LÓPEZ
15. RODRIGO JIMÉNEZ NAVARRO
16. MARIA SOCORRO JIMÉNEZ BELMONTE
17. EUDDY VICENTE GARCÍA MACAS
18. MARIA CRISTINA ZAMBRANO HIDROVO
19. HOLGER EUDDY GARCÍA PLUA
20. GUADALUPE NARCISA PALMA VASQUEZ
21. SANTIAGO MARÍN SANTOS
22. IRLANDA MARGARITA SANTOS HOLGUIN
23. DAISY ELIZABETH ARISTEGA ZAMBRANO
24. MARIA IZAMAR MOREIRA PALMA
25. JUAN MANUEL QUEZADA LEÓN
26. VERONICA ELIZABETH CHICAIZA GÓMEZ
27. JUAN AMADOR LÓPEZ NICOLÁS
28. SOBEIDA DE LOS ÁNGELES BARRETO ARISTEGA
29. ALFONSO GALDÓN RUÍZ
Suplentes
1. MAIRA ROCÍO MUÑOZ GUZMÁN
2. ANEIDA ELVIRA GUZMAN POVEDA
3. ALEX ATAHUALPA GARCÍA PÉREZ
11. POR MI REGIÓN
1. JUANA MARÍA ROCAMORA LILLO
2. JOAQUÍN DE DOMINGO LÓPEZ
3. ROSA MARÍA ESPINOSA RODRÍGUEZ
4. MANUELA GARCÍA ESPINOSA
5. SAMUEL LÓPEZ CASAL
6. JOSÉ ALFONSO SOTO ESPADA
7. MARÍA DOLORES GÓMEZ CEREZO
8. ALEJANDRO HERNÁNDEZ COSTA
9. ANTONIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
10. MÓNICA TUDELA ANCEL
11. ROBERTO PÉREZ NOGUERA
12. ALFONSO NICOLÁS RUIZ
13. YOLANDA RUIZ RUBIO
14. JESÚS MANUEL HERVÁS MARTÍNEZ
15. MARÍA INMACULADA LORENTE FERNÁNDEZ
16. ANTONIO BERNAL TORRES
17. ALICIA ROCAMORA LILLO
18. JESÚS MARÍA CÁNOVAS LÓPEZ
19. EVA MARÍA CAPEL ROJO
20. LUIS MIGUEL CARRILLO RAMÍREZ
21. VÍCTOR BRUNO GÓMEZ VALVERDE
22. SONIA MOÑINO MORAL
23. FERNANDO ORTEGA MEOZ
24. DOLORES NORTES PÉREZ
25. MARIA JOSÉ AFÁN DE RIBERA JIMÉNEZ
26. DIANA ÁNGELA GÓMEZ TERRADILLOS
27. MARÍA BELÉN ALCARAZ GUILLÉN
28. FERNANDO VERDÚ LÓPEZ
29. ANDRÉS SÁNCHEZ MARTÍNEZ
12. PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA (P.C.P.E.)
1. INÉS ANDRÉU FERRER
2. MOISÉS ESCUDERO CANO
3. JUAN LUIS DEL PUEBLO EGEA
4. MARÍA SÁNCHEZ SÁNCHEZ
5. BLANCA MADRID NAVARRO
6. EMMA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
7. FRANCISCO JESÚS VALVERDE MARTÍNEZ
8. FRANCISCO JAVIER ORTIZ GONZALEZ
9. CRISTINA GARCÍA MORA
10. JOSÉ JAVIER PINA TORRES
11. SALVADOR SÁNCHEZ AROCA
12. ANTONIO ALCARAZ GONZÁLEZ
13. ALMUDENA VALVERDE MARTÍNEZ
14. MARÍA CARMEN TORMO MARTÍNEZ
15. ALFONSO ANDREU MARTÍNEZ
16. LUCIA SABATER MARTINEZ
17. ANTONIA DIAZ SÁNCHEZ
18. MAGDALENA RICO BARNES
19. ÁNGEL FABIO COLL OLTRA
20. JOSÉ MANUEL RODRIGUEZ SÁNCHEZ
21. FLORA LUQUE MARTÍNEZ
22. ANTONIO MARÍN YAGO
23. CATALINA FERRER GARCÍA
24. JUAN FERNÁNDEZ JIMENEZ
25. MIRIAM VIDAL TORRES
26. MARTA GARNÉS SÁNCHEZ
27. ALEJANDRO MARTÍNEZ MANZANO
28. CARLOS MARTÍNEZ SALVADOR
29. JUANA MARÍA MIRÓN MARTÍNEZ
Suplentes
1. JONATHAN MANZANEDA MIRÓN
2. AURORA BERNAL RECIO