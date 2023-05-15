Las elecciones municipales se celebrarán en nuestro país el domingo 28 de mayo. Los murcianos elegirán ese día a los 29 concejales del Ayuntamiento de la ciudad que serán sus representantes para los próximos cuatro años. En la actualidad, el Pleno del Ayuntamiento de Murcia está conformado por 11 del Partido Popular, 9 del PSOE, 4 de Ciudadanos, 3 de Vox y 2 de Podemos. El alcalde, el socialista José Antonio Serrano, se hizo con el bastón de mando tras la moción de censura al popular José Ballesta, que ganó las elecciones en 2019.

A continuación, te dejamos la lista completa de partidos y candidatos que se presentan a las elecciones en el orden en las que las publicó el BORM el pasado 23 de abril:

1. PARTIDO POPULAR (PP)

1. JOSÉ FRANCISCO BALLESTA GERMAN

2. REBECA PÉREZ LÓPEZ

3. JOSÉ GUILLÉN PARRA

4. ANTONIO JAVIER NAVARRO CORCHÓN

5. MARIA DE LAS MERCEDES BERNABÉ PÉREZ

6. MARIA ASCENSIÓN CARREÑO FERNÁNDEZ

7. JOSÉ FRANCISCO MUÑOZ MORENO

8. JOSÉ FRANCISCO PACHECO MÉNDEZ

9. BELÉN LÓPEZ CAMBRONERO

10. MARCO ANTONIO FERNÁNDEZ ESTEBAN

11. PILAR TORRES DÍEZ

12. DIEGO AVILÉS CORREAS

13. SOFÍA CARMEN LÓPEZ BRIONES GUIL

14. MIGUEL ÁNGEL NOGUERA GÓMEZ

15. PEDRO LUIS BALIBREA CÁRCELES

16. VERÓNICA SÁNCHEZ MÍNGUEZ

17. RAMÓN ANDRÉS ABELLÁN

18. LORENZO TOMÁS GABARRÓN

19. MARÍA DEL PILAR VIVANCOS ALARCÓN

20. FRANCISCO JOSÉ LUDEÑA BUENDÍA

21. SANTIAGO VERA CASTILLO

22. MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ NOGUERA

23. FRANCISCO JOSÉ ESTEBAN BERNABÉ

24. ARANZAZU HERNÁNDEZ ROS

25. MARTA CANO CORBALÁN

26. JOSÉ FRANCISCO NICOLÁS MARTÍNEZ

27. DAVID CAMPOY SÁNCHEZ

28. MARIANA CASTILLEJO MARTÍNEZ

29. NURIA VIVES CABRUJA

Suplentes 1. CAROLINA PARDO BALLESTER 2. JOSÉ LUIS MARÍN MARÍN

2. MURCIA LIBRE (ML) 

1. GABRIELA ESMERALDA SILVA ROJAS

2. JULIÁN PLAZA JIMÉNEZ

3. DIANA MUÑOZ PÉREZ

4. ANDRÉS ANTOLINO CÁRCELES

5. MARINA ALMAGRO BLÁZQUEZ

6. JOSÉ GARCÍA GIL

7. JOSEFA GONZÁLEZ BARQUERO

8. JOSÉ MUÑOZ FRANCO

9. MARÍA JOSÉ MERINO PALAREA

10. TRINIDAD OLIVA GARCÍA

11. ENCARNACIÓN MUÑOZ ESTRADA 

12. GABRIEL MARIO COTILLAS BRAVO

13. ANTONIA GARCÍA NAVARRO

14. DARÍO MUÑOZ PÉREZ

15. FRANCISCA SÁNCHEZ ESPINOSA

16. BARTOLOMÉ GARCÍA LORENZO

17. PAULA CARRILLO GARCÍA

18. RAÚL FUENTES SUÁREZ

19. LAURA NAVARRO GARRE

20. ISIDRO YAGÜES CANO

21. EDUVIGIS MUÑOZ GARRE

22. JOSÉ MARTÍNEZ SÁNCHEZ

23. DANIEL DAMIÁN MOYA ROJAS

24. MARÍA TERESA HERRERO SÁNCHEZ

25. LUIS ANTONIO GARRE ANDRÉU

26. PURIFICACIÓN MESEGUER GIL

27. JOSÉ ANTONIO GALLEGO MUÑOZ

28. BRENDA VIDAL MARTÍNEZ

29. MARIO BELMONTE MUÑOZ

3. TERCERA EDAD EN ACCIÓN (3e)

1. ALICIA MARTÍNEZ POMARES

2. DOMINGO DÍAZ CARAVACA

3. MARÍA INÉS GOSALVES MACIÁ

4. PEDRO MARTÍNEZ GUILLÉN

5. JOSEFA JIMÉNEZ BARBA

6. DOMINGO DÍAZ CARRILLO

7. JOSEFA DOLORES VALCÁRCEL SAAVEDRA

8. BLAS JOSÉ MARTÍNEZ ESPÍN

9. MARINA BEGOÑA VALCÁRCEL SAAVEDRA

10. JUAN JOSÉ ORTUÑO GAMBÍN

11. MARTA CONESA GUERRERO

12. JUAN POMATA LOZANO

13. MARÍA CONCEPCIÓN FERNÁNDEZ CASTILLA

14. FERNANDO DAVID GÓMEZ MARTÍNEZ

15. MARÍA JOSÉ POMARES NAVARRO

16. JOSÉ VICENTE CARREGUI LÓPEZ

17. AINOHA SERRANO SAORÍN

18. ADOLFO MIGUEL VALCÁRCEL SAAVEDRA

19. TERESITA LILET MORALES TORO

20. ANDRÉS EMILIO ALCARAZ LISÓN

21. ALICIA ABENZA MARTÍNEZ

22. ARTURO GIMÉNEZ MARTÍNEZ

23. CONSUELO CARAVACA ROBLES

24. JUAN FRANCISCO FALLA DÍAZ

25. FRANCISCA GUERRERO GARCÍA

26. ENRIQUE BARTOLOMÉ CONESA MARTÍNEZ

27. JUANA MARÍA DÍAZ CARRILLO

28. JAVIER RODRÍGUEZ BESTEIRO

29. ÁNGELES GUERRERO GARCÍA

Suplentes 1. MARÍA JESÚS TORRECILLAS LÓPEZ 2. GINÉS ZAMORA SAURA 3. JENNIFER MÉNDEZ GARCÍA

4. PODEMOS‐Izquierda Unida‐Verdes‐Alianza Verde 

(Podemos + IU‐Verdes + AV)

1. ELVIRA MEDINA RUIZ (PODEMOS)

2. JOHN DAVID BABYACK HERNÁNDEZ (IZQUIERDA UNIDA‐VERDES)

3. DANIEL ZARAGOZA GUIRAO (PODEMOS)

4. LILIANA MELLADO MIÑANO (IZQUIERDA UNIDA‐VERDES)

5. ÁNGEL RODRIGUEZ LÓPEZ (PODEMOS)

6. SAMUEL GARCÍA PÉREZ (Independiente)

7. MIGUEL ÁNGEL PAGÁN NAVARRO (IZQUIERDA UNIDA‐VERDES)

8. MARÍA TERESA ARNAL SÁNCHEZ (PODEMOS)

9. EVA MARÍA HERNÁNDEZ COTANDA (IZQUIERDA UNIDA‐VERDES)

10. BELINDA SALMERÓN NTUTUMU (PODEMOS)

11. GINÉS MIRÓN GALLEGO (IZQUIERDA UNIDA‐VERDES)

12. LUIGI CARINCI (PODEMOS)

13. TERESA ESCOBAR HERNÁNDEZ (IZQUIERDA UNIDA‐VERDES)

14. SILVIA LATORRE MARTÍ (PODEMOS)

15. JOSÉ DANIEL ESPEJO BALANZA (IZQUIERDA UNIDA‐VERDES)

16. PEDRO MIRALLES MARTÍNEZ (PODEMOS)

17. MARÍA DEL CARMEN GRIÑÁN MARTÍNEZ (Independiente)

18. ROSALÍA GUIRAO RUIPEREZ (PODEMOS)

19. PLÁCIDO VERA MORENO (Independiente)

20. BRUNO MORAL DELGADO (PODEMOS)

21. JOSÉ ANTONIO MORENO MICOL (Independiente)

22. MERCEDES PÉREZ ANDREU (PODEMOS)

23. MARÍA CRISTINA MORENO CARRETERO (IZQUIERDA UNIDA‐VERDES)

24. LORENZO FERNÁNDEZ CARREÑO (PODEMOS)

25. IRENE PÉREZ HERNÁNDEZ (IZQUIERDA UNIDA‐VERDES)

26. MARIANA FUENSANTA MARTÍNEZ GIMENO (PODEMOS)

27. MARÍA ESTHER HERGUEDAS APARICIO (IZQUIERDA UNIDA‐VERDES)

28. JULIO MANUEL MADRID GÓMEZ (PODEMOS)

29. SERGIO RAMOS RUÍZ (IZQUIERDA UNIDA‐VERDES)

Suplentes

1. ELVIRA RAMOS GARCÍA (IZQUIERDA UNIDA‐VERDES)

2. MARÍA CRISTINA MURCIA PAREDES (PODEMOS)

3. ROBERTO LÓPEZ DOMINGUEZ (IZQUIERDA UNIDA‐VERDES)

4. ISABEL MARÍN GÓMEZ (PODEMOS)

5. YERAY PÉREZ VALLEJO (IZQUIERDA UNIDA‐VERDES)

5. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

1. JOSÉ ANTONIO SERRANO MARTÍNEZ

2. CARMEN FRUCTUOSO CARMONA

3. ENRIQUE LORCA ROMERO

4. AINNHOA MARIA SÁNCHEZ TABARES

5. ANDRES FRANCISCO GUERRERO MARTÍNEZ

6. ESTHER NEVADO DOBLAS

7. GINÉS RUIZ MACIÁ (Independiente)

8. REGINA SARRIA PÁRRAGA

9. FRANCISCO NOGUERA HERNÁNDEZ

10. ANDREA PEÑARANDA SÁNCHEZ

11. JUAN JOSÉ GARRE NAVARRO

12. MARÍA ISABEL CÁNOVAS MARÍN

13. MIGUEL COMPANY MANJÓN

14. ELIZABETH LLANOS ALMONACID

15. LORENZO JIMÉNEZ ROMERA

16. SUSANA MUÑOZ GUILLÉN

17. ENRIQUE CARRILLO GOMARIZ

18. MERCEDES ROMERO RUIZ

19. TOMÁS BERNAL LORENTE

20. MARÍA CARMEN LORCA LÓPEZ

21. FRANCISCO JOSÉ HERNÁNDEZ GARCÍA

22. MARÍA JOSÉ BERENGUER GARCÍA

23. JOSÉ MORENO SORIA

24. MARÍA DOLORES NICOLÁS MELGAR

25. JOSÉ DANIEL ZAMORA FENOLL

26. SYLVIE FERNÁNDEZ ORTIGOSA

27. JOSÉ MÉNDEZ ESPINO

28. SUSANA GÓMEZ GARCÍA

29. ANTONIO BODALO SANTOYO

Suplentes

1. JOSEFA MUÑOZ VALVERDE

2. JOSE MANUEL GARRE OLMOS

3. MONSERRAT NAVARRO NAVARRO

6. COALICIÓN MÁS REGION ‐ VERDES EQUO (MR‐VE)

1. MARIO JIMÉNEZ RUIZ (MR)

2. ADOLFINA HERVAS CARREÑO (MR)

3. LUCAS ALCÁZAR SOLER (VE)

4. ESTHER HIDALGO LEAL (VE)

5. FRANCISCO BORJA REYES (MR)

6. PATRICIA REVERTE PALACIOS (MR)

7. BENJAMIN PEREIRA ROMÁN (VE)

8. MARIA ANTONIA GÓMEZ NAVARRO (VE)

9. SANTIAGO PINA CARAVACA (MR)

10. IRENE ALARCÓN JIMÉNEZ (MR)

11. IKER AVELLANAL ECHEZARRETA (VE)

12. MARIA LUCRECIA GARCÍA RAMOS (VE)

13. ANTONIO GOMARÍZ JUAREZ (MR)

14. MARIA ISABEL FUENTES ALONSO (MR)

15. VICTOR MARÍN FRUTOS (VE)

16. ANTONIA MARÍA ROJO GOMARÍZ (VE)

17. FRANCISCO DÍAZ MARTÍNEZ (MR)

18. MARÍA JOSÉ RUIZ GARCÍA (MR)

19. MANUEL HIDALGO ESCRIBANO (VE)

20. LUCÍA BERNABEU BONAFONTE (VE)

21. GONZÁLO EZAMA BRAGA (MR)

22. ROSA MARÍA LÓPEZ DOLERA (MR)

23. FEDERICO GARCÍA CHARTON (VE)

24. CONSOLACIÓN MARTÍNEZ REDONDO (VE)

25. CARMEN GARAY VICENTE (MR)

26. FULGENCIO MADRID CONESA (MR)

27. MARÍA TERESA RUIZ DEL TORO (VE)

28. MANUEL SERRANO CAMPILLO (VE)

29. MARÍA DE LA FÉ SÁNCHEZ ROS (MR)

Suplentes

1. AMPARO LEAL SÁNCHEZ (VE)

2. MARCELO IRAULTZA URRALBURU GARCÍA (MR)

7. CIUDADANOS‐PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs) 

1. PEDRO JOSÉ GARCÍA REX

2. JUAN CARLOS MOYANO RODRÍGUEZ

3. MARIA ESTHER TENZA PÉREZ

4. MARTA ALCARAZ SÁNCHEZ

5. JOSÉ MARÍA PÉREZ NAVARRO

6. CONCEPCIÓN DE LAS MERCEDES ALCÁNTARA LÓPEZ

7. LUIS JAVIER MARTÍNEZ GALIANO

8. JUAN JOSÉ IZQUIERDO ROS

9. ANTONIO GARCÍA MARTÍNEZ

10. PURIFICACIÓN REMEDIOS CUADRUPANI BOSQUED

11. MARÍA DOLORES ANGOSTO BERMÚDEZ

12. JUAN JOSÉ INIESTA LOSA

13. FRANCISCO NAVARRO VIVANCOS

14. ÁNGEL LORCA HERNÁNDEZ

15. AMPARO PÉREZ SILVA

16. DANIEL ABELLÁN NICOLÁS

17. DOLORES DEL PILAR GÁLVEZ PÉREZ

18. FRANCISCO JOSÉ MONSO PÉREZ CHIRINOS

19. MARÍA RAQUEL SÁNCHEZ RUIZ

20. FRANCISCO HERNÁNDEZ RUIZ

21. PEDRO HERNÁNDEZ PÉREZ

22. MARÍA DEL CARMEN MADRONA HERNÁNDEZ

23. GABRIEL GONZÁLEZ LERMA

24. TOMÁS FRANCISCO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

25. PATRICIA HERNÁNDEZ AZOFRA

26. FRANCISCO MÁIQUEZ PRIOR

27. DAVID AGAPITO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ

28. VICTORIA HERNÁNDEZ AZOFRA

29. JULIA CORREA‐ESTAÑ CACHORRO

Suplentes

1. MARIANO GUILLERMO BAQUERO ALCARAZ

8. HOLA PEDANIAS (H.O.P.E.) 

1. JOSÉ ZAPATA MERCADER

2. BENJAMÍN LÓPEZ BARBA

3. JESÚS MARTÍNEZ MARÍN

4. MARÍA SOLEDAD OLMOS GARCÍA

5. SONIA LÓPEZ LÓPEZ

6. ÁNGEL MARIANO ROMERO GARRE

7. JOSÉ FRANCISCO CORROCHANO LORENTE

8. GEMA CARIDAD RIQUELME HERNÁNDEZ

9. MARÍA BELÉN MATEOS MARTÍNEZ

10. SOLEDAD MERCADER OLMOS

11. ANTONIO ÁNGEL LÓPEZ FLORES

12. JOAQUÍN GARCÍA MORENO

13. BRÍGIDA MIRALLES PORTALES

14. NOEMÍ GARCÍA PÉREZ

15. GABRIELA ISABEL MIRALLES PORTALES

16. JUAN FRANCISCO JIMÉNEZ FEREZ

17. JOSE CARLOS LUCAS GONZÁLEZ

18. OLGA LÓPEZ GARCÍA

19. MARÍA ENCARNACIÓN GARCÍA SEGURA

20. NATIVIDAD DE JESÚS ÁLVARO PARDO

21. VÍCTOR MANUEL MESEGUER VIGUERAS

22. SERGIO ANTONIO MARÍN GONZÁLEZ

23. CARMEN MIRALLES PORTALES

24. YOLANDA SÁNCHEZ GONZÁLEZ

25. BASILISA GIMÉNEZ EGEA

26. MIGUEL GONZÁLEZ VIDAL

27. MANUEL FEITO GUZMÁN

28. MARÍA DE GRACIA ÁLVAREZ LEÓN

29. LIDIA BUENO TOLEDO

9. VOX (VOX) 

1. LUIS GESTOSO DE MIGUEL

2. MARÍA GUERRERO CANO

3. ALBA FRANCO ELVIRA

4. JOSÉ MARIANO ORENES BASTIDA

5. DAVID BAQUERO MARTÍNEZ

6. FERNANDO MARÍA SÁNCHEZ‐PARRA JIMÉNEZ

7. MARÍA DEL CARMEN BAÑON CIFUENTES

8. ÁNGEL GARCÍA GARÍA

9. MADELAINE MAYELINE CARBONELL MOREJON

10. JOSÉ JAVIER ROSIQUE BARBÁ

11. ISABEL ZUNICA RAMAJO

12. ANTONIO GUILLÉN HERNÁNDEZ

13. MARÍA FELISA MARTÍNEZ SANDOVAL

14. FRANCISCO FRANCO LÓPEZ

15. ANTONIO CORTES MARÍN

16. MARÍA DEL CARMEN RUIZ AGUIRRE

17. CÉSAR SAURA LÓPEZ

18. MARÍA DEL CARMEN GREGORIO MÁRMOL

19. GERARDO BUDESCA LLAMBRICH

20. JOSÉ ÁNGEL LÓPEZ INGLÉS

21. MARÍA JOSÉ HERNÁNDEZ MELGAREJO

22. ALBERTO PÉREZ‐ALCAZAR PÉREZ

23. FRANCISCO TOMÁS GALLEGO LORENTE

24. JOSEFA GARRE GARCÍA

25. PEDRO DE LA CIERVA HERNÁNDEZ PÉREZ

26. ASCENSIÓN HERNÁNDEZ GARCÍA

27. ANTONIO LUIS DEL AMOR JIMÉNEZ

28. MARÍA LUISA CANO MARTÍNEZ

29. IVÁN ESPINOSA DE LOS MONTEROS DE SIMÓN

Suplentes

1. JUAN ANDRÉS ORENES GALLEGO

2. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ BELLUGA

3. ELENA MARÍA BELMONTE MONTESINOS

10. VALORES (VALORES)

1. TYRONE ALCIDES ALCÍVAR CABELLO

2. ISABEL VICENTE ANTÓN

3. JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ BELMONTE

4. CAROLINA MURUBE JIMÉNEZ

5. JOSÉ CARLOS ARCE SÁNCHEZ

6. CATHERINE SOLANGE ORTIZ CARRASCO

7. LEYTON FELIPE MARÍN RODRÍGUEZ

8. MARÍA MAYOR RUBIO

9. MANUEL ÁNGEL NICOLÁS CUEVAS

10. SONIA ESPINOSA GARCÍA

11. AMADOR LÓPEZ GONZÁLEZ

12. NORYS GARDENIA PLUA PALMA

13. TYRONE JHONIER ALCÍVAR MUÑOZ

14. MARÍA DEL CARMEN NAVARRO LÓPEZ

15. RODRIGO JIMÉNEZ NAVARRO

16. MARIA SOCORRO JIMÉNEZ BELMONTE

17. EUDDY VICENTE GARCÍA MACAS

18. MARIA CRISTINA ZAMBRANO HIDROVO

19. HOLGER EUDDY GARCÍA PLUA

20. GUADALUPE NARCISA PALMA VASQUEZ

21. SANTIAGO MARÍN SANTOS

22. IRLANDA MARGARITA SANTOS HOLGUIN

23. DAISY ELIZABETH ARISTEGA ZAMBRANO

24. MARIA IZAMAR MOREIRA PALMA

25. JUAN MANUEL QUEZADA LEÓN

26. VERONICA ELIZABETH CHICAIZA GÓMEZ

27. JUAN AMADOR LÓPEZ NICOLÁS

28. SOBEIDA DE LOS ÁNGELES BARRETO ARISTEGA

29. ALFONSO GALDÓN RUÍZ

Suplentes

1. MAIRA ROCÍO MUÑOZ GUZMÁN

2. ANEIDA ELVIRA GUZMAN POVEDA

3. ALEX ATAHUALPA GARCÍA PÉREZ

11. POR MI REGIÓN

1. JUANA MARÍA ROCAMORA LILLO

2. JOAQUÍN DE DOMINGO LÓPEZ

3. ROSA MARÍA ESPINOSA RODRÍGUEZ

4. MANUELA GARCÍA ESPINOSA

5. SAMUEL LÓPEZ CASAL

6. JOSÉ ALFONSO SOTO ESPADA

7. MARÍA DOLORES GÓMEZ CEREZO

8. ALEJANDRO HERNÁNDEZ COSTA

9. ANTONIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

10. MÓNICA TUDELA ANCEL

11. ROBERTO PÉREZ NOGUERA

12. ALFONSO NICOLÁS RUIZ

13. YOLANDA RUIZ RUBIO

14. JESÚS MANUEL HERVÁS MARTÍNEZ

15. MARÍA INMACULADA LORENTE FERNÁNDEZ

16. ANTONIO BERNAL TORRES

17. ALICIA ROCAMORA LILLO

18. JESÚS MARÍA CÁNOVAS LÓPEZ

19. EVA MARÍA CAPEL ROJO

20. LUIS MIGUEL CARRILLO RAMÍREZ

21. VÍCTOR BRUNO GÓMEZ VALVERDE

22. SONIA MOÑINO MORAL

23. FERNANDO ORTEGA MEOZ

24. DOLORES NORTES PÉREZ

25. MARIA JOSÉ AFÁN DE RIBERA JIMÉNEZ

26. DIANA ÁNGELA GÓMEZ TERRADILLOS

27. MARÍA BELÉN ALCARAZ GUILLÉN

28. FERNANDO VERDÚ LÓPEZ

29. ANDRÉS SÁNCHEZ MARTÍNEZ

12. PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA (P.C.P.E.) 

1. INÉS ANDRÉU FERRER

2. MOISÉS ESCUDERO CANO

3. JUAN LUIS DEL PUEBLO EGEA

4. MARÍA SÁNCHEZ SÁNCHEZ

5. BLANCA MADRID NAVARRO

6. EMMA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

7. FRANCISCO JESÚS VALVERDE MARTÍNEZ

8. FRANCISCO JAVIER ORTIZ GONZALEZ

9. CRISTINA GARCÍA MORA

10. JOSÉ JAVIER PINA TORRES

11. SALVADOR SÁNCHEZ AROCA

12. ANTONIO ALCARAZ GONZÁLEZ

13. ALMUDENA VALVERDE MARTÍNEZ

14. MARÍA CARMEN TORMO MARTÍNEZ

15. ALFONSO ANDREU MARTÍNEZ

16. LUCIA SABATER MARTINEZ

17. ANTONIA DIAZ SÁNCHEZ

18. MAGDALENA RICO BARNES

19. ÁNGEL FABIO COLL OLTRA

20. JOSÉ MANUEL RODRIGUEZ SÁNCHEZ

21. FLORA LUQUE MARTÍNEZ

22. ANTONIO MARÍN YAGO

23. CATALINA FERRER GARCÍA

24. JUAN FERNÁNDEZ JIMENEZ

25. MIRIAM VIDAL TORRES

26. MARTA GARNÉS SÁNCHEZ

27. ALEJANDRO MARTÍNEZ MANZANO

28. CARLOS MARTÍNEZ SALVADOR

29. JUANA MARÍA MIRÓN MARTÍNEZ

Suplentes

1. JONATHAN MANZANEDA MIRÓN

2. AURORA BERNAL RECIO