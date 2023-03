El Grupo Municipal Socialista ha hecho público este domingo la lista que presentará a la próxima cita electoral. En esa lista destacan algunos descartes llamativos, como el de Teresa Franco, la actual concejala de Igualdad, Juventud y Cooperación al Desarrollo, el de Antonio Benito, concejal de Educación, y de Juan Vicente Larrosa, actual edil de Empleo, Comercios, y Mercados. Ninguno de ellos repetirá en la lista electoral del PSOE. Tal y como estaba previsto, el flamante fichaje del exconcejal de Podemos, Ginés Ruiz Maciá, estará en uno de los puestos de salida, en concreto irá en la lista como número 7.

Según ha podido saber esta Redacción, ha sido el propio alcalde quien ha llamado a Teresa Franco para comunicarle la decisión de que no estaría en la lista. Su ausencia es una de las más llamativas porque en los comicios de 2019 fue la número 2. «No lo he sabido hasta el último momento. Me voy con la cabeza alta, orgullosa de haber tenido esta oportunidad para mejorar la vida de los murcianos. Siempre libre y socialista, ahora aún más», publicó Franco en su cuenta de Twitter. «Que viva la lucha de las mujeres y los derechos de quienes visten uniforme», añadió.Sin embargo, Larrosa ha conocido su descarte por fuentes de su agrupación.

Cabe destacar que en los primeros puestos, el alcalde de Murcia ha seguido confiando en su núcleo duro, de tal manera que Carmen Fructuoso, tercera teniente de alcalde y edil de Movilidad Sostenible, será la número 2; el portavoz del Grupo Socialista y concejal de Seguridad Ciudadana, Enrique Lorca, el número tres; la edil de Pedanías, Ainhoa Sánchez, número 4; Andrés Guerrero, edil de Urbanismo, como número 5 y Esther Nevado, la edil de Salud, la 6.

A partir de aquí empiezan las novedades, entre las que destaca la presencia de Regina Sarriá (número 8, tras Ginés Ruiz), la persona que propuso la agrupación Murcia Sureste, en la que también estaba Juan Vicente Larrosa, y que logró superar con sus 31 votos incluso al secretario general de la propia Agrupación, Fernando González. También llama la atención la inclusión de Andrea Peñaranda, de la Junta de Guadalupe, (hija del exconcejal fallecido en 2020, Sebastián Peñaranda), como número 10. En la posición 9 entra como novedad Francisco Noguera, alcalde pedáneo de Sangonera la Verde, y secretario general de la agrupación a la que pertenece uno de los concejales que no repetirá en la lista: Antonio Benito. También con posibilidades, según los resultados de 2019, entra el pedáneo de Algezares, Juan José Garre, (11).

Según fuentes socialistas, el alcalde de Murcia José Antonio Serrano encabeza una lista "que consolida al equipo de Gobierno, respeta la democracia interna de las asambleas e impulsa a las pedanías con la incorporación de pedáneos a la lista municipal". Destacan desde el PSOE que seis de los nueve concejales de gobierno repiten en la lista municipal, por lo que Serrano ha apostado por "dar continuidad a un equipo de Gobierno que esta mejorando la vida de los murcianos y murcianas, independientemente de dónde vivan". También sacan pecho de la numerosa presencia de pedáneos. "La Ejecutiva vuelve a demostrar la importancia de las pedanías en el proyecto de Serrano". Por último, estas fuentes indican que "la democracia interna y las decisiones de las asambleas de las agrupaciones han sido escuchadas y aceptadas en la lista municipal para estas elecciones".