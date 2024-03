La Salud Archena se jugará en Gandía el liderato de Liga EBA

La Salud Archena, equipo del grupo E-B de Liga EBA, tiene el sábado 6 de abril un partido clave para proclamarse campeón de la temporada regular. El conjunto archenero, que lleva una espectacular racha de once victorias consecutivas y que solo ha sufrido una derrota en todo el curso, visita el Proinbeni Gandía, el único equipo que ha sido capaz de derrotarle (83-98). No solo necesitará el conjunto que entrena Pedro Hermógenes ganar, sino hacerlo por más de 15 puntos para superar en el average a su único rival por la primera plaza. En cualquier caso, el Archena ya tiene garantizada su presencia en los play off de ascenso.