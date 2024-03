Fontán, el inesperado sostén del FC Cartagena

El Fútbol Club Cartagena es la sensación de LaLiga Hypermotion, no obstante, hubo una época en la que esto no era así. Los albinegros fueron dados por muertos. Sobre todo, después de sumar una única victoria en su casillero tras diecisiete jornadas. El cambio radical del cuadro cartagenero en la segunda vuelta ha cogido a muchos por sorpresa, pero tiene su explicación lógica desde varias vertientes. Una de ellas se personifica en José Fontán, el sostén inesperado del FC Cartagena.

José Fontán llegó tarde -como la mayoría de fichajes de verano del club cartagenerista- y sin tiempo para adaptarse. En la tercera jornada ya lo alineó de titular Víctor Sánchez del Amo a penas cuatro días después de aterrizar. Casi no conocía la ciudad, el club ni a sus compañeros, y tuvo que ponerse delante de todo un Levante para detener una avalancha ofensiva frente al excrutinio de su nueva afición. Salió mal.

No sólo salió mal por perder ese encuentro, sino porque la nula adaptación junto con la inercia del equipo, que era de lo más negativa, no ayudó al canterano celtiña. A pesar de ello, Víctor siguió confiando en él hasta su marcha y Julián Calero entendió que era importante tras no alinearlo en su primer once.

El zaguero es el jugador con más minutos de la plantilla con un total de 2.863 entre LaLiga y la Copa del Rey

Central zurdo en defensa de cuatro o en el centro de una zaga de cinco hombres. Fontán siempre jugaba fuera cual fuera el sistema del técnico, pero el equipo no reaccionaba. Así se mantuvo la situación hasta que Julián Calero vio en el zaguero las cualidades para ocupar el carril que ya demostró en la cantera celeste y en Holanda con el Go Ahead Eagles. Dio con la tecla: tenía en su plantilla al lateral perfecto y sólo tenía que adaptarlo a su idea.

Regreso al lateral izquierdo

Una serie de factores, como la lesión de Arnau Solà y la necesidad de adelantar a Jairo, generaron un problema en el lateral. La solución fue Fontán. Ya había desempeñado esta función en las categorías inferiores del Celta y también así había sido goleador y asistente en la Eredivisie un año antes. Su regreso al carril coincidió con la resurrección del equipo y desde entonces no lo ha abandonado, convirtiéndose además en el sosten inesperado del FC Cartagena con tres goles en la segunda vuelta -cuatro en total- que han mantenido con vida al cuadro albinegro.

Segundo máximo goleador

Fontán es, por el momento, el segundo máximo goleador del equipo con cuatro goles, sólo por detrás de Alfredo Ortuño con ocho. Los tres últimos han aportado seis puntos de oro a los suyos: el empate en Albacete, la victoria en la Romareda y el triunfo en la última jornada contra el Andorra. El de Vilagarcía de Arousa ha pasado de ser un refuerzo más en forma de cesión sin impacto en el rendimiento del equipo a un estandarte defensivo y ofensivo demostrado por los datos.

Además de sus cuatro tantos, en la faceta defensiva destacan sus intercepciones (1,7 por partido), entradas exitosas (1,8), recuperaciones (4,8) y sus duelos uno contra uno: es superado menos de una vez cada dos encuentros. Además, gana casi el 60 por ciento de los duelos totales, tanto por alto como por bajo.

No en vano, Fontán es el futbolista con más minutos de la plantilla. Con 2863 minutos, no hay nadie que se acerque a su participación. Ha disputado 29 encuentros de 32 en liga, perdiéndose únicamente las dos primeras jornadas antes de fichar y otro encuentro por sanción. En Copa del Rey lo ha jugado todo, los tres partidos del equipo completos excepto los minutos finales del choque de octavos.

Los datos y las sensaciones demuestran que Fontán se ha convertido en un jugador indispensable y que, además, está manteniendo al equipo albinegro en una dura etapa de la temporada.