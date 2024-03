Bajo un clima de crispación y división se celebró ayer la elección de los setenta asambleístas de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia para el período 2024-2028 que, además, serán los encargados de votar al presidente para el mismo período. Hoy se publicarán los resultados electorales provisionales para el miércoles abrirse el plazo de presentación de reclamaciones. Hasta el próximo 4 de abril no se proclamarán definitivamente los candidatos electos por cada estamento y se procederá a la convocatoria de elecciones a la presidencia, prevista para el 12 de abril.

Las denuncias realizadas por la candidatura Juega por el Cambio, que encabeza el empresario Mariano Albaladejo, quien incluso ha presentado denuncia ante la Policía por presunto fraude en el voto por correo, han marcado la elección de los miembros de la asamblea, un organismo vital para la posterior elección del presidente entre José Miguel Monje Carrillo y el propio Albaladejo. En cualquier caso, la candidatura de este último ha anunciado que impugnará ante los tribunales de los contencioso-adminitrativo «las numerosas irregularidades que se han perpetrado en el proceso electoral».

Ante estas acusaciones, que incluso han sido denunciadas ante la Fiscalía Anticorrupción por la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte contra la figura de José Miguel Monje Carrillo, provocaron que ayer, en una rueda de prensa de urgencia, la Junta Electoral, que ya hizo un comunicado el pasado sábado, saliera a la palestra para defender que las elecciones están siendo «limpias y transparentes, con luz y taquígrafos, como se suele decir», según el presidente de la misma, Manuel Pérez Botía.

«Afirmamos que el proceso electoral ha sido limpio y está a disposición toda la documentación y grabaciones que demuestran que no ha existido vulneración. Se nos está acusando de que hemos permitido coacciones a los votantes por correo, y en absoluto es cierto», dijo Pérez Botía, quien explicó que «para que el voto por correo fuera ágil, se nombraron hasta cinco delegados federativos para que todo el mundo tuviera facilidades. También hemos permitido que las dos candidaturas tuvieran interventores para ayudarles a los que querían rellenar esa documentación. Han salido imágenes de interventores de la candidatura de Monje Carrillo que critican como invasión a la intimidad del voto por correo. Antes esto informo que tenemos a disposición de todos imágenes de interventores de la candidatura de Mariano Albaladejo haciendo lo mismo, algo que está permitido».

Asimismo, Pérez Botía afirmó que «estoy de acuerdo con lo que dice la candidatura de Mariano Abalajedo, que hubiera sido más fácil no tener que venir a votar aquí, a la sede de la Federación, pero hay un problema, que no lo contempla el reglamento electoral», pasando entonces a tirar de las orejas al empresario al decir que «ha estado ocho años como vicepresidente de la Federación y podría haber promovido la modificación y adaptación del voto por correo. El reglamento electoral dice que el voto por correo se recoge presencialmente en la Federación. No se han permitido coacciones ni manipulaciones y se puede ver en los videos que tenemos que sus interventores hacen exactamente lo mismo que los de Monje Carrillo que, insisto, está perfectamente permitido», concluyó.