El UCAM se queda en la orilla en la Fonteta (83-82)

Un cruel desenlace en la Fuente de San Luis ha privado al UCAM Murcia CB de firmar la que hubiera sido su mejor racha de victorias en la Liga Endesa tras cinco jornadas sin perder. Después de remontar 18 puntos en apenas ocho minutos, el conjunto universitario cayó ante el Valencia Basket en un último minuto en el que pudo firmar un final totalmente diferente (83-82). Tuvo el conjunto universitario posesión a 26 segundos del final para darle la estocada definitiva a un equipo taronja que logró sobrevivir tras la reacción murciana, y también contó con dos tiros libres a dos segundos para el cierre que habrían forzado la prórroga. Sin embargo, Dylan Ennis tan solo pudo convertir el primero de ellos, y el triunfo fue para los de Álex Mumbrú.

Llegaba a Valencia el UCAM con la intención de dar un golpe sobre la mesa en la lucha por la cuarta plaza de la clasificación de la ACB, y a pesar de que no consiguió un resultado favorable, sí que certificó que tiene argumentos para mantenerse entre los mejores equipos de la competición durante el próximo mes y medio. Y es que después de una primera mitad en la que sufrió más de lo esperado ante un Valencia Basket con sensibles bajas en la posición de pívot, los de Sito Alonso fueron capaces de recortar en un abrir y cerrar de ojos los 18 puntos de desventaja con los que se marchó al descanso. Se abrió un escenario totalmente diferente con el arranque de la segunda mitad, fruto del parcial de 7-27 del tercer cuarto con el salto defensivo otorgado por el bando visitante- y puso contra las cuerdas el conjunto universitario a un rival que tuvo excelso prácticamente durante los cuarenta minutos desde el triple.

Tan solo faltó darle la puntilla a su rival en un tramo final en el que apereció Troy Caupain con dos triples inverosímiles con los que el UCAM contó con su máxima ventaja hasta entonces de siete puntos a poco más de cinco para el final, pero la tendencia cambió y el UCAM no pudo lograr la que hubiera sido su decimoséptima victoria de este curso en la Liga Endesa.

El UCAM se enfrentará el próximo domingo, 31 de marzo, al Morabanc Andorra en el Palacio de los Deportes (17.00 horas) en la próxima jornada.

Primer cuarto

El partido arrancó con un gran acierto por parte de los dos equipos en ataque. El UCAM supo leer en un primer momento la defensa en zona planteada por el Valencia Basket, sobre todo al inicio, y a su vez el conjunto taronja también se mostró muy acertado cara al aro. Un triple de Caupain permitió adelantarse por primera vez en el encuentro a los de Sito Alonso (5-7), sin embargo, a partir de ahí dejaron de sentirse tan cómodos y un parcial de 7-0 permitió a su rival marcar territorio (15-11). Y es que fueron momentos en los que López-Arostegui encontró la forma de romper la defensa universitaria, tanto anotando como asistiendo, ante un UCAM que intentaba correr para añadir puntos a su casillero de manera más fluida. Con las rotaciones poco cambió el guion, ya que los de Álex Mumbrú mantuvieron su acierto, con cinco de cinco desde el perímetro, para acabar adjudicándose el primer cuarto (23-16).

Segundo cuarto

El inicio del segundo cuarto tampoco sirvió para despertar a los de Sito Alonso, totalmente desconectados en ataque y también superados en defensa. Por lo que el técnico universitario tuvo que solicitar rápidamente con tiempo muerto tras un parcial de salida de 5-0 que certificó un triple de Claver (28-16). Surtió efecto esa pausa, pues el UCAM recuperó parte de su esencia nada más regresar a pista y Jonah Radebaugh devolvió las cosas a su sitio con cinco puntos consecutivos que obligaron a Mumbrú ahora a pararlo (28-21). No fallaba el Valencia Basket desde el perímetro, con ocho lanzamientos convertidos en ocho intentos, ante un UCAM que trataba nadar a contracorriente en la Fonteta (34-24). Se estableció la distancia psicológica de diez puntos a cinco minutos para el descanso, barrera que intentó superar el equipo murciano, pero que no encontró la forma sin un base en pista -con Arturs Kurucs, Ennis y Radebaugh- y con un Valencia Basket estelar desde el perímetro (41-26). Intentó dar un paso adelante el UCAM, pero apenas pudo aguantar la distancia ante un Valencia Basket que supo jugar con el ritmo del encuentro en el tramo final de la primera parte (49-31).

Tercer cuarto

El UCAM regresó tras el paso por vestuarios con un parcial de 0-5 de salida gracias a las canastas de Troy Caupain (49-36). Recobró sensaciones en su juego el conjunto universitario, recuperando parte de su identidad y obligando a Mumbrú a tener que solicitar tiempo muerto tras darle un mordisco considerable al marcador con otro triple de Radebaugh para ampliar el parcial hasta el 0-8 en esta segunda mitad (49-39). La defensa de los de Sito Alonso dejó al equipo taronja sin anotar durante cuatro minutos y medio, hasta que López-Arostegui pudo desbloquear el ataque local. Sin embargo, para entonces ya se había abierto un nuevo partido con un escenario más favorable para el UCAM tras lo ofrecido en la primera mitad (51-44). El parcial de este cuarto continuó siendo de claro color universitario, y apretó todavía más el marcador tras dos tiros libres convertidos por Todorovic (54-52). Dieciséis puntos recortó el UCAM en apenas siete minutos y estaba dispuesto a firmar la machada. Fue un mate de Rodions Kurucs lo que firmó el 56-56 en el marcador para confirmar el cambio de tendencia, mientras que Radebaugh consumó la remontada antes de llegar al último cuarto (56-58).

Último cuarto

La confianza del UCAM en su juego se incrementó todavía más ante un Valencia Basket dispuesto a agarrarse a su última bala para llevarse el partido. Se acercó el conjunto taronja, pero Todorovic volvió a abrir distancias al convertir un triple (61-63). En la siguiente acción, Sleva se sacó de la manga una brillante canasta con tiro adicional, tras atrapar otro rebote ofensivo, aunque Chris Jones se empeñó desde el perímetro en mantener con vida a los suyos (64-66). Contestó desde el triple Caupain con dos lanzamientos inverosímiles, aunque no fue suficiente para darle la estocada necesaria al Valencia Basket a cinco del final (70-72). Rodions Kurucs, con cinco puntos consecutivos del alero, permitió al UCAM contar con la máxima ventaja en la fase decisiva (70-77). Fue entonces cuando el Valencia Basket trató de voltear la dinámica con el cambio de su defensa, volviendo de nuevo a la zona, y lo consiguió con un triple de Anderson que volvió a empatar todo de nuevo (79-79). Un rebote ofensivo de Sleva, realizando el rol de pívot, mantuvo al UCAM con vida, sin embargo, una antideportiva de Kurucs en la siguiente posesión, tras un lanzamiento fallido de Ennis, otorgaba una última bala al Valencia Basket (79-81). Chris Jones no falló desde los tiros libres, ni en la posesión que permitió al cuadro taronja contar con dos puntos de ventaja a falta de 16 segundos (83-81). En la última posesión Dylan Ennis logró sacar dos tiros libres a falta de 1.7 segundos. Convirtió el primero, pero no pudo hacerlo con el segundo y la victoria se quedó en la Fonteta (83-82).