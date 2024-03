El UCAM quiere defender la cuarta plaza ante un Valencia en plena mejoría

El UCAM Murcia CB tiene la oportunidad de volver hacer historia esta tarde ante el Valencia Basket. Y es que una victoria en la Fuente de San Luis (17.00 horas, Movistar +) supondría enlazar su sexta victoria consecutiva en la Liga Endesa. Una marca que nunca ha logrado en la máxima competición durante sus casi cuarenta años de vida. No obstante, más allá de alcanzar este récord que ya de por sí sería histórico, el conjunto universitario quiere amarrar el triunfo para defender el cuarto puesto de la clasificación de la ACB que actualmente ocupa y dar un golpe sobre la mesa. Ya no solo en su pelea por sellar un billete para el play off de la Liga Endesa, sino para hacerlo como cabeza de serie ante un rival que también persigue ese objetivo.

Visita el UCAM Murcia a un Valencia Basket mermado por la derrota de la pasada jornada ante el Bàsquet Girona, pero que parece haber quedado ya muy atrás después de recobrar las buenas sensaciones en su doble jornada de Euroliga durante esta semana en sus particulares duelos ante el Bayern Múnich y el Mónaco. Buscará confirmar el cuadro de Álex Mumbrú esa mejoría en un buen escaparate en su duelo ante el UCAM Murcia, aunque para ello contará con la baja de Brandon Davies, por una lesión en el gemelo, y la duda de Boubacar Touré, quien contó con algunos minutos en el duelo europeo ante el cuadro alemán.

El UCAM, por su parte, también tendrá la incógnita hasta última hora de Howard Sant-Roos, por unas molestias en la rodilla que le impidieron jugar en la Champions League ante el Hapoel Holon el pasado miércoles. Sin embargo, recupera a un Ludde Hakanson que ya se encuentra en dinámica tras una lesión de tobillo que le ha tenido en el dique seco casi dos meses. En el partido ante el cuadro israelí ya contó con minutos, y se espera que esta tarde pueda tener mayor participación.

De hecho, el base sueco ya cayó lesionado en el duelo de la primera vuelta -debido a otra dolencia diferente- y también el UCAM perdió en ese encuentro a un Simon Birgander que se encuentra a punto de reaparecer. Pese a esos dos contratiempos, el cuadro de Sito Alonso estuvo a punto de llevarse ese duelo que finalmente se decidió en la prórroga, y que otorgó a los taronja ser el primer equipo en asaltar el Palacio esta temporada. Por lo que el ‘basketaverage’, tras el 77-85 ese día, será otro factor a tener en cuenta durante este choque en la lucha por la cuarta plaza.