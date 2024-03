Los equipos murcianos de Segunda RFEF, entre el ascenso y el descenso

Con las espadas en alto. Así llegan los equipos murcianos a las últimas siete jornadas de la liga regular en el Grupo IV de Segunda RFEF. Y es que, quitando al FC Cartagena, colista de la competición desde casi el principio, los otros cinco equipos todavía tienen muchos deberes por delante. Por arriba, mientras que el Yeclano mira al primer puesto, que le otorgaría el ascenso directo; el Águilas FC peleará por estar en el play off, una misión que se le ha ido complicando en las últimas semanas. Por su parte, en la lucha por no caer la zona baja hay hasta tres equipos murcianos, siendo el UCAM Murcia un invitado inesperado. Los universitarios, en una grave crisis de resultados, están a solo un puntos del descenso directo. Cuentan con 33 puntos, por 32 del Vélez, en play out, y 32 del Antoniano, ya en la zona roja. Con 32 puntos también aparece el Racing Mar Menor.

El que se ha cargado de oxígeno es La Unión, que tras ganar al Antoniano (2-1) suma treinta y tres, dando un paso más en sus aspiraciones de alejarse de los puestos de descenso, unos puestos de descenso en los que aparece el filial del FC Cartagena, colista con solo 19 puntos.

Paso atrás del Yeclano

Sueña el Yeclano con el primer puesto, pero sus últimos resultados le han alejado de una posición que ahora mismo ocupa el Sevilla Atlético. Los sevillistas tienen 54 puntos por 50 de los azulgranas. Peor han ido las cosas en la última jornada para el Águilas FC. Los costeros caían en casa contra El Palo y eran desplazados a la sexta plaza, con dos puntos menos que el Estepona. Desde la jornada siete aparecían los de El Rubial en zona de play off.