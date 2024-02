"No parece que sea mi primer día aquí, me siento ya parte del UCAM Murcia"

El UCAM Murcia CB regresa este sábado a la rutina con la vuelta a la Liga Endesa. Afronta desde ahora el sprint final de la temporada, donde peleará por mantenerse entre los ocho primeros clasificados de la ACB para obtener un billete al play off y retomar la actividad en una Basketball Champions League en la que tampoco se ha puesto techo este curso. Para todo esto, el conjunto universitario contará con una nueva pieza en su plantel tras la incorporación de Jonah Radebaugh. El base-escolta norteamericano, con pasaporte montenegrino, puede debutar este mismo sábado en Manresa (18.00 horas, Movistar +) tras ser ayer presentado y completar su primera sesión de entrenamientos con el cuadro murciano.

«Todavía hay algunos jugadores que están con sus selecciones, pero todos me han recibido muy bien. No parece que sea mi primer día aquí. Me siento ya parte de la familia del UCAM Murcia. Sé que llego en el tramo final de la temporada donde el equipo está jugando muy bien, así que ahora toca dar un paso adelante e intentar estar al nivel de los demás», afirmaba ante los medios de comunicación un Jonah Radebaugh que tiene claro que llega para ofrecer «energía y defensa» al juego universitario.

«He hablado con algunos de mis compañeros ayer y me han dicho que aquí las cosas funcionan diferentes a otros clubes. Si das el cien por cien y aportas toda tu energía no importa si no estás inspirado en ataque. Los aficionados van a estar de tu lado y te van a ayudar siempre. Y creo que eso lo puedo aportar siempre, energía, defensa…», comentaba un Jonah Radebaugh que reconocía que prefiere jugar de escolta, aunque también puede desempeñar el rol de base. «Quería volver a la ACB. Después de estar en Valencia la pasada temporada tengo claro que este es el lugar donde quiero estar, donde quiero jugar y me siento bien. Ya en el verano sentí que me querían mucho aquí, ahora lo he vuelto a sentir, y vengo con mucha ilusión», añadía.

Se une así el jugador norteamericano a una plantilla en la que Sito Alonso va recuperando efectivos tras el parón de las ventanas FIBA por los compromisos internacionales. El capitán Nemanja Radovic, con el que coincidió el pasado verano Jonah Radebaugh en la selección de Montenegro, y los hermanos Kurucs, tras participar con Letonia, regresaron ayer a la capital del Segura y se espera en las próximas horas las incorporaciones de Howard Sant-Roos, quien formó parte del histórico triunfo de Cuba ante Estados Unidos, y el checo David Jelínek tras el duelo del lunes ante Gran Bretaña.

Un jugador «interesante» con el que ya hubo un acercamiento el pasado verano

Jonah Radebaugh era un jugador al que el UCAM Murcia CB ya la seguía la pista desde hace tiempo. El jugador norteamericano, con pasaporte montenegrino, es la cara nueva del conjunto universitario para este sprint final de temporada, pero llega con un contrato hasta 2025 tras su marcha del Galatasaray turco. «Ya le intentamos fichar el pasado verano y nos parece un jugador muy interesante para el estilo de juego que tenemos. Además, creo que nos podrá aportar eso que perdimos cuando se fue Jordan Davis al ser el típico jugador capaz de desequilibrar en el uno contra uno. Ya conoce nuestra liga y seguro que va a encajar perfectamente en este vestuario», aseguraba ayer Alejandro Gómez, director general del club universitario, ante los medios de comunicación. Al tener pasaporte montenegrino, Radebaugh no ocupa ficha extracomunitaria y entrará en las convocatorias por Wil Falk.