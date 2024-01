El UCAM Murcia CB aguantó el tipo ante el Lenovo Tenerife en un partido en que compitió y tuvo opciones hasta el final, a pesar de las ausencias de Ludde Hakanson y Rodions Kurucs, pero su mal inicio de último cuarto le acabó lastrando en el Santiago Martín (75-73). El parcial de 21-7 en los siete primeros minutos del periodo decisivo fue lo que acabó desequilibrando el choque a favor de los de Txus Vidorreta después de un inicio de segunda parte en la que los universitarios consiguieron neutralizar la renta con la que los locales alcanzaron el descanso. Pagó caro esos minutos de desconcierto el UCAM, con Huertas y Shermadini haciendo mucho daño a una defensa que no lograba ajustar los cambios, pero aún así tuvo la oportunidad en los últimos segundos con un triple de Caupain que colocó el 75-73 a diez de final. No obstante, una antideportiva de Sant-Roos finiquitó el sueño de la remontada, pese a que Abromaitis no logró anotar los dos tiros libres.

En el primer partido sin Ludde Hakanson, quien estará de baja al menos durante tres semanas por su lesión de tobillo, y que se sumó a la ausencia de Rodions Kurucs por su inminente paternidad, el UCAM no consiguió sumar la que hubiera sido su segunda victoria en esta segunda vuelta de la Liga Endesa. Pero sí que logró ofrecer durante varias fases del encuentro buenas sensaciones de juego con un Troy Caupain mucho más entonado que lo habitual, encontrando su rol y siendo decisivo en la anotación con 15 puntos que se sumaron a 9 rebotes y 3 asistencias. También tuvo trabajo extra Howard Sant-Roos, clave en esta fase del año sin Hakanson al tener mayor peso en la elaboración de juego, junto a los pívots Diagne y Todorovic, quienes lograron sostener, sobre todo en el tercer cuarto, al juego interior del equipo tinerfeño. Sin embargo, el tridente formado por un siempre incisivo Marcelinho Huertas, ofrenciendo destellos de calidad y recordando a su actuación del pasado curso, Giorgi Shermadini y un Kyle Guy letal desde la línea exterior, con un 3/6 en triples, fueron los pilares para que el Lenovo Tenerife acabase cerrando el triunfo, aunque con mayores dificultades de las esperadas. Aún así, el equipo de Sito Alonso logró conservar el 'basketaverage' con el equipo tineferño. Este martes, el UCAM Murcia recibirá la visita del Promitheas Patras en el Palacio de los Deportes (20.30 horas) en la segunda jornada del Top-16 de la Basketball Champions League. Previa: Un UCAM Murcia que quiere asaltar de nuevo Tenerife sin Hakanson ni Rodions Kurucs

Primer cuarto Will Falk fue la novedad en el quinteto de un UCAM Murcia que no contanba ni con Ludde Hakanson, por lesión, ni con Rodions Kurucs por su inminente paternidad. El conjunto universitario tuvo claro su guion desde el principio y no se saltó ni una línea. Con un ritmo de juego alto y una intensa presión al Lenovo Tenerife, los de Sito Alonso marcaron territorio durante los primeros cinco minutos en el Santiago Martín (7-7). Marcelinho Huertas fue el que mayor problemas generó al UCAM durante este tramo del choque, donde el cuadro tinerfeño intentó dar el primer arreón (11-7). Respondieron bien los universitarios, con los primeros puntos de Sant-Roos y un triple de Dylan Ennis para voltear el marcador (11-12). A partir de ahí, el ritmo fue algo más pausado y Sito Alonso completó las rotaciones con la entrada de Arturs Kurucs y Marko Todorovic, supo moverse también el equipo murciano en este escenario y acabó por delante en el primer cuarto (17-18).



😜 @canadiankidDJE



Segundo cuarto Comenzó algo mejor el segundo cuarto el Lenovo Tenerife, con Marcelinho Huertas de nuevo haciendo daño y con Sastre infalible en la anotación. Respondió de buena manera de nuevo el conjunto universitario, con un triple de Arturs Kurucs que apretaba de nuevo el marcador y daba los primeros puntos visitantes en este periodo después de varios minutos (22-21). Sin embargo, el base del Lenovo Tenerife, en un 'déjà vu' del partido del pasado curso, continuó mermando a un UCAM que aún así seguía sin perder la cara en ningún momento al partido. Aunque tuvo que pararlo Sito Alonso tras un triple de Kyle Guy (28-23). Restaban cinco minutos para el descanso, y de nuevo Guy abrió brecha desde el perímetro tras un palmeo de Radovic. El 11-5 de parcial en este segundo periodo comenzaba a ser palpable en el resultado y el UCAM atravasaba por el peor momento del choque hasta entonces (31-25). Llegó un tercer triple seguido del escolta norteamericano ante un equipo universitario en plena sequía ofensiva, lo que provocó que el partido se rompiera definitivamente y se vivieran minutos de auténtico desconcierto (36-27). Intentaron recuperarse los de Sito Alonso, pero no hubo tiempo para más antes de alcanzar el descanso (36-29).



Tercer cuarto Trató de meterse de nuevo en el partido el UCAM Murcia nada más regresar a pista y lo consiguió en los primeros compases con un triple de Sleva que firmaba un parcial de 2-5 en el arranque del tercer cuarto (38-34). Encontró la vía de anotación el equipo universitario con la dupla formada entre Digne y Sant-Roos, con dos canastas cada uno y un brillante alley-oop firmado entre ellos (43-40). La presión e intensidad ejercida por los de Sito Alonso les ayudó a creer en la remontada una vez superado el ecuador del tercer cuarto y una gran acción de Ennis, con canasta más tiro adicional, provocó el tiempo muerto de Txus Vidoerrta (43-42). Contó el UCAM con varias oportunidades para igualar el marcador, incluso para ponerse por delante, pero no llegó hasta que Todorovic, en su segundo intento desde el perímetro seguido, colocase el 45-45 a dos minutos para cerrar este periodo. Diop cortó la sangría universitaria, con un parcial de 11-2, y Sant-Roos puso por delante al UCAM desde el triple (47-48). A partir de ahí, el partido se convirtió en un intercambio de canastas en el que Todorovic permitió al UCAM acabar por delante tras un posteo ante Shermadini (52-53).



📺 @MovistarPlus #LigaEndesa#ListosParaRomperla pic.twitter.com/qKJNBBDJTk — Liga Endesa (@ACBCOM) 27 de enero de 2024 Último cuarto No empezó bien el último cuarto para el UCAM Murcia, con un parcial de 5-0 tras un triple de Sasu Salin que obligó a pedir rápidamente tiempo muerto a Sito Alonso (57-53). Se complicaron más las cosas con una contra del Lenovo Tenerife finalizada por Huertas nada más volver a pista y el parcial de 10-0 noqueó por completo a un equipo murciano que tan solo pudo anotar desde el tiro libre por mediación de Radovic (62-54). Continuaron los problemas para el cuadro murciano con una técnica señalada sobre Sito Alonso (65-54). Cuatro minutos tardó el UCAM en poder anotar una canasta en juego, la conseguida por David Jelínek, pero parecía tarde para la reacción ante un UCAM que seguía sufriendo en los cambios en defensa por la dupla formada por Shermadini y Huertas (70-56). Intentó el UCAM seguir remando, confiando en poder recortar y también en poder salvar el 'average' del partido de la primera vuelta (73-60). Sin embargo, el bloqueo era total ante un Lenovo Tenerife que aprovechó su inercia para cerrar el partido tras un parcial de 21-7 en siete minutos. Logró maquillar y dar un paso adelante con los puntos logrados por Diagne, Ennis y Caupain para salvar el 'average' (75-69). Fue entonces cuando el UCAM se metió de lleno en el partido de manera inverosímil, con un tiro libre fallado por Diagne para buscar un lanzamiento en juego. Y llegó con un triple convertido por Caupain que dejaba el 75-73 a menos de diez segundos para el final. Sin embargo, el UCAM no llegó a tiempo a realizar una falta rápida y una antideportiva de Sant-Roos a Abromaitis finiquitó el sueño, a pesar de que no logró convertir los tiros libres (75-73).