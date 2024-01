El UCAM Murcia CB buscará su primera victoria a domicilio de la segunda vuelta en la Liga Endesa en la pista del Lenovo Tenerife (18:00 horas, Movistar Deportes), a pesar del peaje que está pagando en su regreso al calendario de la Basketball Champions League. Y es que en el primer partido del ‘Top-16’, en el que superó al Hapoel Holon israelí en el Palacio, perdió al base Ludde Hakanson debido a una mala caída al término del primer cuarto.

Todas las alarmas se encendieron tras las primeras exploraciones médicas y quedaron confirmadas con el parte médico emitido ayer a mediodía por el club, donde se informaba que el sueco sufre un esguince en el tobillo derecho que no requiere de intervención quirúrgica, pero que el plazo de recuperación se estima entre tres y seis semanas, por lo que también se perderá la Copa del Rey de Málaga.

A la baja del jugador base se le une la de un Rodions Kurucs que se ha quedado en Murcia por su reciente paternidad. Con todo esto, el UCAM Murcia buscará la que sería su segunda victoria en el inicio de la segunda vuelta de la ACB, después de superar al Real Madrid y de caer ante el Dreamland Gran Canaria la pasada jornada. Todo apunta a que Troy Caupain, excelso en la anotación exterior el pasado martes en el duelo de Champions, y un recién renovado Howard Sant-Roos, tras ampliar su contrato con el club universitario el pasado miércoles hasta 2026, asuman las riendas en la dirección de juego ante la ausencia de Hakanson, aunque otros jugadores como Dylan Ennis o Arturs Kurucs también pueden desempeñar este rol en caso de necesidad después de conocerse el grado de la lesión del sueco. Y es que este hecho puede obligar al club murciano a tener que acudir de nuevo al mercado de fichajes, y barajar la contratación de un jugador con un contrato temporal.

Enfrente estará un Lenovo Tenerife que tras un mal arranque de temporada ha conseguido enderezar su rumbo. El conjunto de Txus Vidorreta viene de imponerse al Pinar Karsiyaka en la prórroga también en su primer encuentro del ‘Top-16’ de la Champions League y acabó logrando el billete para la Copa del Rey de Málaga en las últimas jornadas. No obstante, no está consiguiendo enlazar una racha positiva de resultados, al no encadenar más de dos victorias consecutivas esta temporada en la ACB, y ha abierto la segunda vuelta con derrota ante el Barça y victoria frente al Obradoiro. Por lo que el UCAM tratará de sumar el que sería su segundo triunfo en ACB en el Santiago Martín, tras conquistar por primera vez esta cancha en la máxima competición la pasada temporada. El Lenovo Tenerife contará tiene la baja de Jaime Fernández y la duda de Giorgi Shermadini, con una torcedura de tobillo que le ha impedido entrenar esta semana. Además, cuenta desde hace una semana y media en sus filas con un viejo conocido por parte del conjunto universitario, al incorporar a sus filas a Ilimane Diop tras la lesión de Fran Guerra.

Tras lo ocurrido en Gran Canaria hace una semana, donde el UCAM sufrió ante el elevado porcentaje de acierto desde el triple de su rival, los universitarios deberán volver a tomar nota al ser el club tinerfeño uno de los mejores de la competición en este aspecto, con un acierto del 36,99% desde el perímetro. Destacan especialmente en esta faceta los ala-pívot Tim Abromaitis, quien también está renqueante por unos problemas musculares, y Aaron Doornekamp.