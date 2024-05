El milagro, a tres puntos de distancia

El Fútbol Club Cartagena tiene ante sí la primera oportunidad para cerrar la permanencia matemática después de un año inverosímil. Tras la derrota del Alcorcón ayer en A Malata, los albinegros estarían salvados si consiguen la victoria frente al Tenerife (18.30, Movistar+). Colgado ya el cartel de ‘no hay billetes’ desde hace días, un Cartagonova hasta la bandera quiere llevar en volandas a su equipo y celebrar la consecución de un objetivo histórico en la ciudad trimilenaria.

Porque nunca antes había hecho el Cartagena un inicio tan malo como el de el presente curso. Y nunca antes había remontado de la manera en la que lo ha hecho este. La segunda vuelta de la escuadra cartagenera ya forma parte de los libros de historia, con unos números que han convertido al peor equipo de la categoría en el mejor. A pesar de no ser matemática todavía y aunque no se firme hoy, la salvación está en la mano de un equipo que ha resurgido como el ‘Ave Fénix’ y de un entrenador que ha logrado un milagro.

El conjunto cartagenero se encuentra en un momento de gracia. En el tramo más delicado de la temporada, tras la resurrección que le sacó de la zona de descenso, dos derrotas seguidas ante Real Valladolid y Burgos trajeron de vuelta los fantasmas del pasado. No obstante, los espantó el cuadro albinegro de un plumazo encadenando por segunda vez este curso tres victorias consecutivas.

Ganó el Cartagena al Real Oviedo (2-0) en casa para recuperar la fortaleza y sorprendió venciendo al Levante (0-1) a domicilio con un partido muy serio. Con esa confianza afrontó el duelo más determinante contra el Alcorcón, que terminó ganando (1-0) con sufrimiento para superar a un rival «directísimo» en palabras de Julián Calero y poner pie y medio en la permanencia.

Puede dar hoy el paso definitivo el FC Cartagena venciendo al Tenerife. No lo tendrá nada fácil. La categoría ya descartaba al conjunto chicharrero en la pelea por la promoción de ascenso y también salvado de la quema con un buen puñado de puntos. No obstante, sus dos triunfos consecutivos en las últimas dos jornadas le han acercado a la zona alta y le han reactivado escasas opciones de alcanzar el play off.

A seis puntos de la sexta plaza con doce unidades en juego, las posibilidades del equipo de Asier Garitano son muy limitadas y casi todas recaen en el encuentro de esta tarde. Por ello debe tener cuidado el conjunto cartagenero, a riesgo de ver pasada por agua su fiesta de salvación.

Fiesta que está asegurada antes del partido, con un corteo hacia el estadio, y fiesta que también tendrá lugar dentro del Cartagonova con unas gradas prácticamente completas. El club vendió todas las entradas y la asistencia sólo oscilará del lleno el número de butacas que los abonados dejen vacías. No demasiadas, pues nadie quiere perderse lo que puede ser una tarde histórica para el fútbol de la ciudad portuaria.

Con el objetivo de convertir el sueño de la permanencia en realidad, saldrá Julián Calero con su equipo de gala y en el que estarán casi con toda seguridad Raúl Lizoain bajo palos; Iván Calero, Alcalá, Gonzalo Verdú y Fontán en defensa; Musto, Alarcón y Andy en la medular; junto a Luis Muñoz, Jairo y Ortuño en la punta del ataque. Un once de total confianza del entrenador y que será recordado en Cartagena hasta que se olvide esta gesta.

Sin bajas de ningún tipo, el FC Cartagena afronta un partido que puede ser histórico junto a su afición tras un año muy complicado. Sólo el Tenerife puede aguar la fiesta de una ciudad que suspira por vivir un año más de fútbol profesional.

Julián Calero: «Hay que cerrar las cosas sin dar nada por supuesto»

Julián Calero, entrenador del Fútbol Club Cartagena, compareció ayer ante los medios para expresar su visión sobre el encuentro de esta tarde frente al Tenerife en el Cartagonova (18.30). El técnico centró su discurso en restar presión a sus jugadores y mantener la concentración para cerrar cuanto antes la salvación matemática. Para el preparador madrileño «no hay nada hecho». «No hay que dejar las cosas para otro momento porque matemáticamente todavía pueden pasar cosas y nuestro calendario es muy difícil», manifestó.

Calero confirmó que el equipo está física y mentalmente preparado. «La semana ha ido muy bien. Le habíamos dado un par de días de descanso a los chicos y han vuelto en la misma línea, con la intención de seguir compitiendo. Todavía nos queda trecho y hay que cerrar las cosas sin dar nada por supuesto», reiteró.

Quiere Julián evitar un excesivo clima de confianza, consciente de la dificultad. «Es muy difícil enlazar victorias seguidas en cualquier competición. Estoy muy contento porque es la segunda vez que enlazamos tres consecutivas y te hacen dar un salto en la clasificación. Me gustaría la cuarta y la quinta, pero sé lo difícil que es», comentó.

El técnico volvió a pedir a la afición fuerza dentro del estadio y no fuera para evitar una excesiva presión. «Es importante gestionar las emociones. El otro día el Numancia tuvo un recibimiento, se atenazaron y perdieron. Ayer en Burgos también. A veces, el exceso de presión es malo. Hay que quitarle presión, pero en nuestra casa y dentro del campo quiero el mayor ruido posible porque ayuda al jugador», aseveró.

En ese contexto entra el rival, un Tenerife peligroso. En tierra de nadie, pero todavía con opciones de alcanzar el play off, el cuadro de Asier Garitano se planta en el Cartagonova con hambre. «Tienen opciones porque está todo muy igualado. Son un muy buen equipo con jugadores muy buenos como Enric y Ángel arriba, por dentro a Roberto, Aitor Sanz o el juego de Corredera y dos laterales muy largos. Es un equipo completo y bonito», avisó el de Parla.

Por último, el entrenador desveló que vuelve a tener disponible a toda su plantilla para el choque por cuarta jornada consecutiva.