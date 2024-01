El UCAM Murcia CB no ha podido ponerle la guinda a su brillante primera vuelta en la Liga Endesa esta temporada y no será cabeza de serie en el sorteo de la Copa del Rey el próximo lunes 15 de enero tras caer ante el Morabanc Andorra (98-73). El Valencia Basket o el Gran Canaria, que se enfrentan este domingo, ocuparán la cuarta posición y el conjunto universitario se podría cruzar en los cuartos de final del torneo que se disputará en Málaga al vencedor de ese partido, al Real Madrid, al Unicaja o Barça. Además, un triunfo en Andorra también le hubiera permitido firmar la mejor primera victoria de su historia en la ACB, alcanzando por primera vez el registro de los once triunfos.

No se han podido dar ninguno de estos dos hechos debido a un que un desconocido UCAM no ha podido hacerle frente a la mejor versión del Morabanc Andorra. La falta de acierto en ataque terminó lastrando a los de Sito Alonso en defensa, perdiendo su capacidad competitiva demostrada hasta ahora durante todo el primer tramo del curso y maniatado ante un rival que le pasó por encima prácticamente desde el segundo cuarto. Acusó el cuadro murciano su falta de acierto, lo que desembocó en algunas situaciones una toma de decisiones algo precipitada y fruto de la ansiedad ante un Morabanc Andorra que supo aguantarle el cuerpo a cuerpo en un partido que contó con un ritmo altísimo. No se encontró el UCAM en pista con un Hakanson desconocido, errático en sus lanzamientos y con apenas dos asistencias, un Dylan Ennis mermado físicamente y una pintura en la que Maric, con 10 puntos en el segundo cuarto de los 32 con los que acabó el equipo local, se encargó de dilapidar antes de llegar al descanso. Ni siquiera los triples de un inspiradísimo Troy Caupain, el trabajo innato de jugadores como Rodions Kurucs o las apariciones de Marko Todorovic sirvieron como bastión para hacer reaccionar a un equipo universitario al que por primera vez en esta temporada se le vio superado por el escenario planteado. El UCAM Murcia regresará a la capital del Segura y podrá afrontar toda la semana de entrenamientos para preparar su próximo encuentro del domingo 14 ante el Real Madrid en el Palacio de los Deportes (12.30 horas). Previa: El UCAM Murcia, ante la ocasión de marcar otro hito histórico

Así está la clasificación de la Liga Endesa

Consulta las estadísticas del partido Primer cuarto El UCAM entró al partido con un alto nivel defensivo que permitió castigar las pérdidas del Morabanc Andorra con las primeras canastas de Hakanson y Ennis. Sin embargo, el brillante acierto del conjunto local desde el perímetro, con tres triples consecutivos, le permitió tomar la primera ventaja en el marcador y generar las primeras dudas en los de Sito Alonso (11-4). Supo remar a contraconrriente el equipo universitario, pero la falta de acierto y alguna precipitación en la toma de decisiones en ataque, le lastró durante este tramo del encuentro. Con las rotaciones, el UCAM despertó con los triples de Ennis y Caupain, por partida doble (18-15). El segundo fue un lanzamiento inverosímil del base cuando parecía tener el balón perdido al filo de la posesión, que permitió al UCAM cargarse de confianza para la recta final de un primer cuarto que acabó adjudicándose con otro triple convertido por Jelínek más los tiros libres de Todorovic (21-25).



Segundo cuarto El Morabanc Andorra marcó territorio nada más arrancar el segundo cuarto con un parcial de 7-0 de salida que volteó el marcador y obligó a pararlo a Sito Alonso (28-25). Algo más de dos minutos le costó al UCAM anotar una canasta en juego, y llegó con un triple de Marko Todorovic tras una gran acción defensiva. Confirmó Radovic la mejoría con una nueva canasta que devolvió la iniciativa a los universitarios, mientras que Jelínek, de nuevo desde el perímetro, volvió a dar ventaja a los universitarios (30-34) a poco más de cinco minutos para el descanso. Sin embargo, el alto ritmo de partido, al que también se adaptó rápidamente el Andorra, impidió a los visitantes poder sentirse cómodos y dominadores en algún momento de la primera mitad. Aprovechó el equipo andorrano esta situación para firmar otro parcial de 9-0 que le puso de nuevo por delante en el marcador (39-34) antes de que ambos conjuntos entrasen en bonus. Fue el peor momento del UCAM en en el segundo cuarto, cuando ni la toma de decisiones ni el acierto le acompañó en ataque y no supo sostener atrás al Morabanc Andorra. Por lo que Sito Alonso tuvo que pararlo de nuevo tras un triple de Harding que hizo más grande la herida (44-36). Lideró Rodions Kurucs la reacción ofensiva de un UCAM que no lograba detener la sangría atrás, y el Andorra puso la guinda con una asistencia de Montero a Maric para cerrar un cuarto de 32 puntos y 12 de ventaja al descanso (53-41).



Tercer cuarto Poco cambió en el inicio de la segunda mitad, con un Morabanc Andorra que no quitó el pie del acelerador ante un UCAM que continuó agravando sus problemas. El bloqueo del conjunto universitario, mucho más vulnerable atrás sin encontrar el acierto, provocó un parcial de salida de 6-0 con un mate de Madsen que evidenció las dificultades por las que atravesaban los de Sito Alonso (58-41). Cada paso adelante que intentaba dar el UCAM era castigado por su rival, especialmente por un Harding inspiradísimo desde el perímetro y un Borg que volvió a aparecer desde la esquina para abrir la brecha hasta los 17 puntos (64-47). Tuvo que pararlo de nuevo Sito Alonso tras cinco minutos que poco cambiaron la situación de su equipo, pero tras un triple de Sleva, el equipo andorrano contó con la máxima ventaja (20) ante un UCAM desesperado (70-50). No bajó la toalla en los últimos minutos del tercer cuarto y el cuadro murciano intentó correr algo más tras cerrar la pintura en defensa. Aún así, la renta a recortar era considerable antes de encarar el tramo decisivo (78-58).



