El UCAM Murcia, ante una amenaza conocida para su juego exterior

Sin apenas tiempo para saborear y digerir lo ocurrido en la Final Four de Belgrado, donde igualó su tercer puesto conseguido en la Basketball Champions League de 2018, el UCAM Murcia CB regresa a la Liga Endesa para centrarse totalmente a partir de ahora en la competición doméstica. Una victoria le permitiría dar otro paso más a la certificación del que será su segundo play off de la ACB, aunque los universitarios van más allá. Y es que también le pondría en buena disposición para afrontar estas últimas tres jornadas con opciones de finalizar entre los cuatro primeros, lo que le otorgaría el factor cancha en las eliminatorias.

Para ello deberá superar a un Casademont Zaragoza (18.00 horas, Movistar +) que cuenta en sus filas con el escolta Thad McFadden. El jugador norteamericano firmó por el conjunto aragonés a principios del presente curso, después de disputar siete encuentros de la ACB con el UCAM Murcia en un arranque de año en el que no contó con el protagonismo de los anteriores en el juego exterior, lo que le llevó a cambiar de aires. Abandonó la capital del Segura después de la victoria ante el Barça en el Palacio, y siendo el segundo jugador con más triples convertidos en la historia del club (193), igualado con Sadiel Rojas y a 49 de Scott Wood (242), quien ostenta este récord. Lo cierto es que desde la marcha de McFadden, el UCAM no cuenta con un especialista en el lanzamiento exterior, algo que le está pasando factura en algunos encuentros. Aunque no estaba mostrando sus mejores porcentajes antes de su marcha al Casademont Zaragoza.

No obstante, el recuerdo que guarda el Palacio del jugador es muy bueno, al igual que el propio McFadden de la ciudad y sus aficionados. Sin ir más lejos, en su predicción de la Champions League, título que conquistó con el San Pablo Burgos en dos ocasiones, apostó por el cuadro murciano como campeón. Ahora, el UCAM deberá poner toda su atención en un McFadden capaz de dinamitar el partido desde el perímetro. El equipo de Sito Alonso buscará mantener la defensa que durante la primera mitad de sus partidos dejó sin convertir de tres tanto al Unicaja como al Peristeri, aunque en el duelo ante el equipo andaluz, el 11/19 en esta distancia en la segunda mitad le acabó pasado factura. No obstante, el Casademont Zaragoza es el equipo de toda la ACB que menos lanzamientos desde el triple ejecuta.

Regreso de Andronikashvili

Además de McFadden, el Casademont Zaragoza cuenta con el base Rati Andronikashvili en sus filas, quien militó la pasada temporada en el UCAM Murcia y disputó un total de 11 partidos en la ACB, siendo importante en alguno de ellos como ante Valencia Basket.

Pendientes de Rodions Kurucs y Birgander después de su problemas físicos en la Final Four

La secuelas de la Final Four de Belgrado, donde el UCAM Murcia CB conquistó la medalla de bronce, pueden hacer que pierda a dos de sus piezas importantes para medirse mañana en el Palacio al Casademont Zaragoza en la Liga Endesa. Y es que el alero Rodions Kurucs no pudo disputar los últimos minutos del duelo ante el Peristeri griego al marcharse dolorido de su pie derecho tras realizar un mal gesto. Por lo que es seria duda para participar en el encuentro de mañana, mientras que el pívot Simon Birgander no fue incluido en la convocatoria después de disputar casi 14 minutos en la semifinal ante el Unicaja. No obstante, todo apunta a que este cambio en la convocatoria, en la que entró Jelínek, se debió más por precaución y su participación parece más factible que la del alero tras poder descansar en el duelo por el tercer puesto. Tras enfrentarse al Casademont Zaragoza, el UCAM se medirá el domingo 5 al Unicaja en el Martín Carpena.