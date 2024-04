Alfredo Ortuño reaparece con gol

El compromiso de Alfredo Ortuño con el FC Cartagena está fuera de toda duda. Es el jugador con la vinculación más larga en la plantilla actual y uno de los campitanes. Su cariño por el club es recíproco tanto en la directiva como en la afición, pero no pasaba el yeclano por un buen momento en esta tercera temporada con el equipo. Después de un gran inicio de campaña en el que fue lo único salvable del cuadro albinegro, también contribuyó al primer impulso de recuperación de la segunda vuelta. No obstante, no veía portería Alfredo desde enero. Una racha de hasta trece jornadas sin gol inadmisible para un delantero de su talla. Volvió a aparecer frente al Levante para poner la salvación de su club a tan sólo un paso.

El bajón del FC Cartagena durante el mes de abril tuvo varias causas. El nivel de los rivales fue una de ellas, ya que tuvo que enfrentarse el Cartagena a gigantes como el Leganés, el Valladolid y el Sporting de forma consecutiva. Además de esto, sufrió el cuadro cartagenero errores defensivos que condujeron a un empate y dos derrotas consecutivas, pero la causa más flagrante estaba en el ataque. Tres partidos seguidos sin marcar sumieron a los de Calero en una negativa dinámica.

El técnico, que había relegado a Alfredo Ortuño a la suplencia desde mediados de febrero, volvió a confiar en el de Yecla para agitar un ataque en el que Darío Poveda también se había secado. Le dio resultado. Aunque no marcó, Ortuño provocó con un remate de cabeza el gol que abrió la lata contra el Real Oviedo, precisamente, en el rechace de su testarazo. Con esa acción y mucho trabajo volvió a contribuir Alfredo en la victoria del Cartagena tres semanas después, ganándose de nuevo la titularidad para el encuentro en el Ciudad de Valencia.

Un Ortuño que había estado gris desde su último gol -al Racing en la vigésimo tercera jornada- y que no conseguía conectar con el juego del equipo desde el banquillo, volvía a sentirse importante dentro del esquema. Se notó en su actitud frente al Levante para terminar siendo clave. Trece jornadas después, volvió a marcar para salvar al Cartagena: él mismo inició la jugada del partido, protegió la pelota como mejor sabe y aclaró la acción para dar salida a su equipo. Buscó su lugar en el área y, cuando la pelota llegó, no perdonó de cabeza.

Con su noveno tanto de la temporada, Ortuño dio a los suyos tres puntos vitales por la permanencia. Tres puntos más que se suman a otros ocho que ya había otorgado a su equipo con sus goles esta temporada. Vuelve a ser vital el punta para su equipo como ya lo ha sido en incontables ocasiones. Así lo necesita el Cartagena en el tramo decisivo, donde el delantero podría otorgar la permanencia a su club.