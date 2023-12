La Boca Te Lía Futsal Alcantarilla ha sumado este fin de semana ante, ante el Viaxes Amarelle, su segunda victoria consecutiva (3-2) para seguir poniendo tierra de por medio con una zona de descenso con la que actualmente se separan por ocho puntos. Un gol de Bet Carrasco de tiro libre directo sin barrera a falta de 35 segundos para el final le acabó dando el triunfo al conjunto alcantarillero.

Por su parte, el STV Roldán fue capaz de volver de tierras madrileñas con los tres puntos tras vencer, no sin apuros, al Leganés (1-2) en un encuentro en el que el conjunto pachequero no estuvo nada fino de cara a portería. Laura y Marian fueron las autoras de los tantos para un STV Roldán que se reconcilia con la victoria y apunta a los puestos de play off por el ascenso, a tan solo cuatro puntos.

En el resto de encuentros de la Primera Iberdrola, destaca la sufrida victoria del Pescados Rubén Burela por 3 a 2 ante Les Corts que le permite ampliar su renta al frente de la tabla, una vez que el Arriva AD Alcorcón sufría para solventar ‘in extremis’ un empate a 6 ante el Nueces de Ronda At. Torcal. El Futsi At. Navalcarnero se hace con la tercera plaza con su goleada ante el Ourense Ontime, después de que el MRB Móstoles no pasara del empate a tres ante el Castro en feudo gallego, que además ve como el Torreblanca que batía al Poio Pescamar en el Javier Imbroda se queda a un punto de las mostoleñas.

En la parte baja de la clasificación, el Rayo Majadahonda vencía a domicilio al Marín y sale del descenso. Una jornada marcada también por el choque entre Patri Arruti, cancerbera del Marín, con Iraia, del Rayo Majadahonda, que mandó a ésta última a un centro médico local.