La competición fetiche del Alhama ElPozo ha dejado de serlo. El Oviedo, de inferior categoría, eliminó a las alhameñas de la Copa de la Reina en la tanda de penaltis tras un soporífero encuentro del equipo de Randri García, incapaz de marcar un gol en ciento veinte minutos de juego.

La primera media hora fue muy igualada, sin un claro dominador. En ningún momento se notó la superioridad del Alhama ElPozo, por aquello de militar en superior categoría. El Alhama dispuso de la mejor ocasión de todo el primer tiempo. De forma increíble, Raquel Pinel no acierta a marcar delante de la portera. Al filo del final, un saque de esquina rematado por Sandra, pudo ser el primero, pero el cabezazo salió rozando el poste.

Randri García mostró su descontento con lo que estaba haciendo su equipo, realizando tres cambios de golpe en el descanso.

No surtió efecto ya que el Alhama ElPozo no fue capaz de generar ni juego ni ocasiones de gol. En los primeros compases del segundo tiempo, más presencia con el balón de las alhameñas, pero muy romas en ataque. Randri siguió moviendo el banquillo, pero nada de nada. Muy pobre todo lo que mostró el equipo alhameño en el día de ayer, muy por debajo de lo que se esperaba.

En el tramo final del partido las porteras fueron las protagonistas. La alhameña Laura salvó a su equipo con un paradón y Saray hizo lo propio cuando restaban cinco minutos.

Al final, no podía ser de otra manera, el resultado no se movió, sin goles. A la prórroga. En el minuto ciento once, otra vez Laura Martínez salvó al Alhama. El Oviedo estaba mereciendo el triunfo. Empate y a los penaltis.

Tras los cinco lanzamientos primeros de cada equipo, cada equipo falló un penalti. Laura detuvo uno y Alba envió fuera. El sexto fue definitivo. Lena Pérez erró el suyo y la local Marina dio el triunfo al Oviedo.