El murciano Izan Almansa, campeón del mundo de baloncesto con la selección española sub-19 en Hungría, aseguró que su intención es poder presentarse al Draft de la NBA el año que viene y que cree que puede «competir contra los mejores» de su generación.

«Aún queda mucho. Estoy ilusionado por trabajar este año, ver cómo estoy y presentarme al draft el año que viene. Me veo bien, creo que puedo competir contra los mejores de mi generación. Tengo que seguir trabajando mucho, pero creo que puedo estar ahí», dijo antes de la cena de celebración del campeonato en Madrid.

Sobre el trofeo logrado, señaló: «Siento mucha alegría, estamos muy contentos y muy orgullosos por lo que hemos hecho. Que nos comparen con los que ganaron el título en 1999 nos hace ilusión. Haber logrado lo mismo que ellos lograron hace tanto tiempo nos motiva a seguir trabajando y a pensar que algún día podemos llegar a ser como ellos».

«Todos teníamos claro cual era el objetivo, que era ganar. No nos importaban los puntos que metiéramos, jugar más o menos. Estábamos todos unidos para el mismo objetivo y eso ha hecho que seamos así», manifestó.

Además habló sobre el hecho de centrar en lo personal mucha atención mediática: «Al principio del campeonato estaba un poco nervioso por las expectativas que había. Pero he sido yo, he hecho el juego que siempre hago, he confiado en el resto de mis compañeros y los entrenadores, y ha salido bien. Estoy muy ilusionado con lo que viene por delante y preparado para todo».

Lista para el Mundial ¿con Izan Almansa?

Hoy a las 12.00 horas, en el Espacio Iberia en Madrid, Sergio Scariolo, seleccionador nacional, y Jorge Garbajosa, Presidente de la Federación Española de Baloncesto y de FIBA Europa, darán a conocer los nombres de los jugadores que compondrán la lista inicial de convocados que comenzarán a preparar a finales de julio la Copa del Mundo 2023 que se disputará entre el 25 de agosto y el 10 de septiembre en Filipinas, Japón e Indonesia.

Una lista en la que se da por descartado al escolta del Maccabi de Tel Aviv, Lorenzo Brown, quien finalizó la temporada lesionado, y en la que destacará el debut del jugador de los Memphis Grizzlies, Santi Aldama, y el regreso del base de los Cleveland Cavaliers, Ricky Rubio. Parecen fijos diez de los doce nombres de la lista final: Santi Aldama, Willy y Juancho Hernangómez, Usman Garuba, Ricky Rubio, Alberto Díaz, Rudy Fernández, Dario Brizuela, Álex Abrines y Joel Parra.

A esos diez se sumarían Sebas Saiz, cuyo desempeño en el Eurobasket le daría ventaja sobre otros interiores como Fran Guerra, Yankuba Sima o una improbable vuelta de Serge Ibaka. Y el decimosegundo, de confirmarse la ausencia de Brown, debería ser un jugador con potencial ofensivo como Sergio Llull.

Entre los invitados que pueden completar la lista en esta preparación se barajan nombres como los de Tyson Pérez, López-Arostegui, Jaime Pradilla y Jonathan Barreiro. La incógnita residen en saber si Scariolo se decidirá a incluir a alguno de los jóvenes talentos que lograron el oro con la sub-19 como el murciano Izan Almansa o Baba Miller como premio. Siempre que sus compromisos con las universidades y clubes, lo permitan.